DHA YURT BÜLTENİ-13 

ADIYAMAN'DA HAREKET HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI Adıyaman'da, şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün yolcuları tahliye etmesi sonucu yaralanan olmazken, panik yaşandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın, öğleden sonra, Kahta- Adıyaman yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Habip Atabay yönetimideki , Gülaras firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören Atabay, otobüsü yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. Motor kısmındaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otobüsün yanma görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin gelişi

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Yolcuların başka otobüse taşınması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

========================== GAZİANTEP'TE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 12 YARALI Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, İslahiye- Nurdağı yolunun 16'ncı kilometresindeki Kozdere kavşağında meydana geldi. Gaziantep'ten İslahiye'ye bağlı Çubuk Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretine giden Bayram Doğan (57) yönetimindeki 27 R 1821 plakalı otomobil ile Halil Kılıç'ın (74) kullandığı 27 SL 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen otomobillerdeki Hanife (30), Fatma (27), Halil Can (7), Didar (5) ve Selinay Doğan (6), Mustafa (38) ve Fadime Cömert (42), Fazlı (76) ve Sultan Kılıç (71) ile Kerime Esen (59) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Doğan'ın hamile olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önü

- Ambulansların hareketliliği

- Yaralıların getirilmesi

- Yaralı yakınıYuksel Kılıç ile röp.

- Kaza yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Polislerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP- (DHA) KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLEN RABİA, KAŞ'TA BULUNDU Bursa'dan kaçırılarak, Antalya Kaş'a getirildiği iddia edilen Rabia Gümüş (16), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulundu. İyi haberin verildiği Filiz Gümüş (43), kızını almak için Kaş'a gitti. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan, seyyar satıcı Yücel (48) ve fabrikada çalışan eşi Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak, kızları Rabia'nın evli K.Y. (25) tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. K.Y.'nin, Antalya'nın Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, kızının bulunmasını istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis, K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı. Kepez ilçesindeki yakınının evinde kalan Filiz Gümüş, dün DHA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söyledi. Bugün iyi haberi aldığını belirten Filiz Gümüş, kızı Rabia'nın, Kaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunduğunu söyledi. Gümüş, Rabia'yı almak için Kaş'a gittiğini kaydetti.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE Süleyman EKİN- Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA) ========================== GÖLE DÜŞEN SULTAN BOĞULDU, ARKADAŞI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN HASTANELİK OLDU Adana'da, Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile dolaşırken, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren Sefa İ., iple sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sultan Nur M.'nin dalgıç polislerce yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı. Olay, öğleden sonra, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Köprüsü'nde arkadaşı Sefa İ. ile dolaşan Sultan Nur M., bilinmeyen nedenle 8 metre derinlikteki suya düştü. Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için suya atladı ancak bulamadı. Durumu fark eden çevredekiler, Sefa İ.'nin de suda çırpındığını gördü. Sefa İ. iple çekilerek çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa İ., sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sualtı polisleri de gölde Sultan Nur M.'yi arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmalarda kısa sürede Sultan Nur M.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan Sultan Nur M.'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, bölgede toplanan kalabalığın polisin çalışmalarını izlemesi de dikkat çekti. Polis ekiplerince, Sultan Nur M.'nin intihar mı ettiği yoksa dengesini kaybederek mi düştüğünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Götüntü Dökümü

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- Arama çalışmaları

- Genç kızın bulunması

- Tekneye bindirilmesi

- Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Olayı izleyen çevredeki vatandaşlar

- Detaylar

Haber:Eser PAZARBAŞI-Kamera:ADANA,(DHA) ========================== ADIYAMAN’DA AMATÖR MAÇTA KAVGA Adıyaman'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada yaşanan gerginlik taraftarlara sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımım taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.