DHA YURT BÜLTENİ-13

Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş, toprağa verildi Siirt'in Eruh ilçesinde, motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Ferdi Şişman (25), memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, Siirt Eruh'ta 4 Ekim Cuma günü meydana geldi. Jandarma uzman çavuş Ferdi Şişman'ın kullandığı 67 TS 516 plakalı motosiklet, A.K. yönetimindeki 33 R 2398 plakalı kamyona çarptı. Kazada ağır yaralanan Şişman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ferdi Şişman'ın cenazesi, memleketi Zonguldak Ereğli'ye bağlı Pınarcık köyüne getirildi. Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Jandarma Komutanı Gökhan Süslü, askeri erkan ve Şişman ailesi katıldı. Şişman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından taşındı. 1 yıl önce Sümeyye Şişman ile evlendiği öğrenilen Ferdi Şişman, kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şişman ailesinin, cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

AİLESİ İZİN VERMEYİNCE BAŞKA MOTOSİKLET ALMIŞ

Motosiklet tutkunu olan Ferdi Şişman'ın, Ereğli'den aldığı motoru babası ve amcası izin vermediği için Siirt'e götüremediği, bu nedenle kendisine başka motosiklet aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Evinin önünde helallik alınması

-Yakınlarının tabuta sarılması

-Ferdi Şişman'ın annesinin resmini öpmesi

-Cenazeden detaylar

-Ferdi Şişman'ın eşi

-Cenaze namazı Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ================================= Trabzon'da cami inşaatının avlu temeli çöktü: 2 yaralı TRABZON'da inşaat halindeki caminin avlusunun temeli çöktü. Olayda yaralanan 2 işçi tedaviye alındı. Olay, saat 15.30 sıralarında Ortahisar ilçesi Moloz mevkiinde yapımı süren cami inşaatında meydana geldi. Cami avlusunun temeli henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İnşaatta çalışan 2 işçi, çöken enkazın altında kaldı. Camide çalışan işçiler tarafından kurtarılan yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cami inşaatındaki çökme ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Camiden genel detaylar

-Cami önünde bekleyen polis ve ambulanstan detay

-Çöken alandan görüntüler

-Çöken alana inşaat halindeki camiden bakan işçilerden görüntü

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM / TRABZON (DHA) ======================================= Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı MERSİN'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay Tarsus-Adana istikameti D-400 Karayolu Keloğlu Köprüsü’nde meydana geldi. Adana-Tarsus-Mersin seferi yapan Şervan C. idaresindeki yolcu minibüsü ile Saniye Ş. idaresindeki 33 NOV 38 plakalı araçla kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri, ambulans ve emniyet güçleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Saniye Ş., minibüs sürücüsü Şervan C. birlikte 3 yolcu yaralandı. Yaralılar Tarsus’taki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü

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- Kaza yerindeki minibüs ile otomobilden görüntü

- Ekiplerin minibüsün kapısını açmaya çalışması

- Ambulansın gelmesi

- Bir yaralıların minibüsten çıkarılması

- Ambulansa götürülmesi SÜRE: 01'33" BOYUT:171 mb Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

====================== Motosikletli hırsız, madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koydu Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, dükkanlara girerek hırsızlık yapan motosikletli hırsız H.A., jandarmanın operasyonu ile yakalandı. H.A.'nın çaldığı madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koyduğu görüldü. Bursa'nın İznik ilçesinden motosiklet çalan H.A, hafta sonu Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde hırsızlık yaptı. H.A. gece saatlerinde, Ovatekkeönü Muhtarı Hüseyin Görkem Eldemir'in bakkalına ve köyde bulunan PTT şubesine girerek toplam bin 500 TL değerinde madeni parayı çaldı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde de hırsızlık yapan H.A., Kurucaşile İlçe Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Bartın Amasra yolu Sarıderesi mevkiinde yakalandı.

Çaldığı madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koyduğu görülen H.A.'nın, Cide ilçesinden çaldığı laptop, tablet ve telefonlar da ele geçirildi. H.A. gözaltına alınırken, Tekkeönü Köyü'nde dükkana girme anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Hırsızlık fotoğrafları

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ================================== 'Çökük göğüs' hastalarına uygulanan yöntem Van'da ilk kez liseli hastaya yapıldı VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi'nde görevli uzman doktor İsmail Can Karacaoğlu, toplum arasında 'kunduracı göğsü', tıp dilinde 'pektus ekskavatum' olarak bilinen 'çökük göğüs' ameliyatında uygulanan 'nuss' yöntemini kentte uygulamaya başladı. Lise öğrencisi Mecit Berkay Dülge (17), kapalı yöntemle yapılan 'nuss' ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Göğüs kafesinde doğumsal şekil bozukluğuna yol açan 'çökük göğüs' hastalarına umut olan 'nuss' yöntemi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez Şamuran Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Mecit Berkay Dülge'ye uygulandı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. İsmail Can Karacaoğlu, kendisine başvuran Dülge'yi, kapalı gerçekleştirilen 'nuss' yöntemiyle ameliyat etti. Yaklaşık yarım saat süren ameliyat ile sağlığına kavuşan liseli, doktoruna teşekkür etti. VAN'DA İLK KEZ YAPILIYOR Göğüs Cerrahisi Uzmanı İsmail Can Karacaoğlu, Van'da ilk kez bu ameliyatın gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Nuss, toplum arasında 'kunduracı göğsü', tıp dilinde ise 'pektus ekskavatum' olarak bilinen göğüs kafesi çöküklüğüne yaptığımız kapalı bir ameliyat. Bu hastalık 300-400 kişiden onda birinde görülen bir hastalık. Kaburgaların, kıkırdakların fazla büyümesinden meydana geliyor. Göğüs kafesinin içeriye doğru göçmesiyle, iman tahtasının içeriye çökmesine neden olan bir hastalık. Nedeni tam bilinmiyor. Bu ameliyatla, çöküklük düzeltiliyor. Bunun da üç şekli var. Birincisi vakum uygulaması. Bu uygulama 6 süren zahmetli bir işlem. İkincisi raviç denilen yöntem. Açık yapılan bu ameliyatın iyileşme süresi uzun. Göğüs kafesini bozan bir ameliyat. 2005'ten beri ABD'de bir doktorun uyguladığı 'nuss' prosedürü diye bir prosedür var. Bu, ameliyatın kapalı olarak yapılma şekli. Kapalı olarak iman tahtasının altındaki kemiğin altına bir destek yerleştirerek, çukurun öne doğru itilip, bu çöküklüğün düzeltilmesi şeklinde yapılıyor. Van'da kapalı yöntemle ilk ameliyatı yaptık. Ameliyatın cerrahi kısmı yarım saat sürdü. Paslanmaz çelik bir bar ya da titanyum bir bar hastamıza yerleştiriliyor. Bar üç yıl içeride kalacak. Göğüs kafesi normal şekle döndükten sonra barı çıkartacağız. Hastamızın durumu gayet iyi. Bugün taburcu edeceğiz."