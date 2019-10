DHA YURT BÜLTENİ- 13

"Bugün bize yakışan en güzel kutlamanın Ata'mızın huzurundan başlayıp, şehitlerimizin manevi huzurunda son bulan bir kutlama olacağına karar verdik. Bugün de ülkemiz üzerinde her gün şekil değiştiren taktiklerle alçak oyunlar oynanmaya devam etmektedir. Mehmet Akif'in Çanakkale'de "Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela" olarak tarif ettiği Türkiye düşmanları, bugün de karşımıza PKK, IŞİD, FETÖ gibi değişik isimler altında çıkmaktadır. Bu hain taşeronlar, ülkemiz üzerinde tarihten bugüne olduğu gibi bundan sonra da emperyalist emellerin uşağı olmaya devam etmektedir. Bugün Suriye'de de aynı oyunun sahnelendiğini hep birlikte görmekteyiz. Sınırımızda bir terör devleti kurarak, bir beka sorunu yaratmak ve geleceğimizi tehdit altına alma girişimleri açıkça sergilenmektedir. Ancak bu büyük millet, bu oyunlara fırsat vermeyeceğini 9 Ekim günü başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile bütün dünyaya ilan etmiştir."

'VERİLECEK GÖREVE İLK KOŞACAKLARDAN OLURUZ'

Emekli astsubaylar olarak her ne kadar ordudaki aktif görevlerini tamamlamış olsalar da kalplerinin her zaman orduyla ve milletle birlikte atmaya devam edeceğini dile getiren Bildiş, "Tarihte olduğu gibi bugün de bu aşağılık oyunların karşısında aziz milletimizle birlikte dimdik duran ve bütün oyunları bozacak olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bizler de bu kahraman ordunun mensubu şerefli astsubaylar olmaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Biz emekli astsubaylar her ne kadar ordudaki aktif görevimizi tamamlamış olsak da kalbimiz her zaman ordumuzla ve milletimizle birlikte atmaya devam etmektedir. Mehmet'imizin ayağına değen her taş bizim yüreğimize saplanmaktadır, onları üzecek her kelime bizim uykularımızı kaçırmaktadır. Bugün de vatan, millet ve bayrak uğruna bizlere düşecek bir görev olduğunda bir saniye bile düşünmeden verilecek göreve ilk koşacaklardan olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.