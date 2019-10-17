DHA YURT BÜLTENİ - 13 

Manisa'ya gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adliyede personelle yemekte yaptığı açıklamada, adalet vurgusu yaptı. Bakan Gül, "Tüm personelimizin temel sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Bizler sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Milletimiz de adalete daha fazla güvenmek istiyor. Sizlerden bu konuda daha büyük bir destekle, inşallah her vatandaşımıza ne olursa olsun, eşit davranmanızı istiyoruz" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adliye binasının giriş kapısında protokol üyeleri tarafından karşılandı, binada kısa bir inceleme yaptıktan sonra personelle birlikte yemek için yemekhaneye geçti. Adliye çalışanlarıyla aynı masaya oturan Bakan Gül'e, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Murat Baybatur, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti. Yemekhanede yaptığı konuşmada adalet vurgusu yapan Bakan Gül, şunları söyledi: "Zabıt katibinden, savcısına kadar hepimiz bütün vatandaşlarımız için adaleti dağıtmakla mükellef kişileriz. Hepimizin sizden beklediği adaletli bir davranış içinde olunması. Avukatı olsun, vatandaşı olsun, tanık- sanık kim olursa olsun, adliyenin kapısından giren herkese size nasıl davranılmasınız istiyorsanız, öyle davranılması lazım. Annenize, babanıza, kardeşinize, bir kamu kurumunda nasıl davranılmasını istiyorsanız o şekilde davranmak bizim beklentimizdir. Zaten böyle davranıldığına inanıyoruz. Bu konuda özveri ve fedakarlıkla çalışan siz personellerimize kalpten şükranlarımı sunuyorum." Yaptıkları çalışmalara değinen Bakan Gül, "İnfaz kurumundaki memurlarımıza biliyorsunuz ki yıpranma payıyla ilgili geçtiğimiz sene hükümetimizin desteği oldu. Yine emekli olduktan sonra silah ruhsatıyla ilgili talepleri vardı. Onunla ilgili de çalışıyoruz. İnşallah en yakın zamanda, infaz koruma memurlarıyla ilgili istedikleri bu müjdeyi vermiş olacağız. Mübaşirlerimizin sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Onları da çözmüş durumdayız. Tüm personelimizin temel sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Bizler sizlere inanıyoruz, güveniyoruz" dedi. Milletin adalete daha fazla güvenmek istediğin belirten Bakan Gül, "Sizlerden bu konuda daha büyük bir destekle inşallah her vatandaşımıza ne olursa olsun, eşit davranmanızı istiyoruz" dedi. Bakan Gül, daha sonra basına kapalı olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi makamında ziyaret ettikten sonra Manisa Valiliği'ne geçti.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerden görüntüler

-Selam vermelerinden görüntüler

-Okuldan ve yetkililerden görüntüler

-Drone görüntüleri

-Açıklama

Süre: 3.01 dakika, Boyut: 333 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,(DHA)

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Türkiye Rafting Şampiyonası 2'inci ayak yarışmaları Bahçesaray'da başladı

Türkiye Rafting Şampiyonası 2'inci ayak yarışmaları bu yıl ilk kez Van'ın Bahçesaray ilçesinde başladı. Şampiyonaya katılan 370 sporcu, ilçe merkezinden geçen Müküs Çayı'ndaki 5,5 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için ter döktü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, 20 yıl öncesine kadar kapalı bir havza olan Bahçesaray'ın yapılan güzel etkinliklerle bugün kendisini dünyaya duyurduğunu belirtirken, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2'inci Başkanı Fikret Yardımcı ise, sporla terörü yenme kapsamı adı altında Doğu ve Güneydoğu illerinde sıralı olarak Türkiye Şampiyonası yapıp gençleri spora kazandırdıklarını, bu bölgenin turizme açılsası için bu şampiyonanın çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın en iyi rafting parkurları arasında yer alan Çatak ve Bahçesaray ilçeleri, bu yıl ilk kez Türkiye Raftingi Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Türkiye Rafting Federasyonu, Belediye ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla, 17-20 Ekim tarihleri arasında yapılan şampiyonanın ilk stardı bugün Bahçesaray ilçesinde verildi. Türkiye'nin 40 kentinden 60 takım ve 30 kulüpten 370 sporcunun katıldığı rafting şampiyonası, ilçenin içinden geçen 5,5 kilometrelik Müküs Çayı parkurunda gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2'inci Başkanı Fikret Yardımcı, Bahçesaray Kaymakamı Onur Muhammet Öztabak, Milli Takımlar Baş Antrerörü ve müsabaka Direktörü Savaş İzmirli, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen sporcular ve vatandaşlar katıldı.

SPORLA, TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı, Bahçesaray ve Çatak'ın Türkiye'nin en iyi rafting parkuruna sahip olduğunu belirterek,"Gençlik Spor Bakanlığı olarak bir hedef koyduk kendimize. Dedik ki; sporla terörü yenme kapsamı adı altında Doğu ve Güneydoğu illerimizde sıralı Türkiye Şampiyonası yapıp hem orda şampiyona yaparak ordaki gençleri spora kazandırmak, hem de bu muhteşem doğayı da turizme açılsın diye bu bölgede böyle bir şampiyona düzenledik. Bugün Bahçesaray'dayız. Çok enteresan Beytüşşebap'tan bile buraya sporcu gelmiş.Şu anda Türkiye'nin 40 kentinden 30 kulüp ve 400'e yakın sporcu ve saha ekimizle 500 kişiyle buradayız.Bu çok önemli bizim için. Tabiki 40 il demek, burada sosyal medyada, basında buranın tanıtılması demek, Mükus çayının tanıtılması demek.Onun için biz federasyon olarak sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile bu işi yapmaktayız.Gençlik Spor Bakanlığımız bu konuda çok destekliyor."dedi.

ÜLKEMİZDE KÜRT SORUNU DEĞİL, TERÖR SORUNU VAR

Bahçesaray'dan dünyaya seslenen Yardımcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz kadeşiz. Asla böyle Kürt, Türk, Laz, Çerkez gibisinde olmadığını burdan dünyaya bir defa daha duyuracağız.Biliyorsunuz ülkemizde 'Barış Pınarı Harekatı' var.Ordaki Mehmetçiklerimize burdan selam vereceğiz. Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarla tertemiz olan sahayı biz sporcularla hemen dolduruyoruz ve spor aktiviteleriyle kardeşlik, dostluğu yeniden pekiştirmek adına, yeniden hep beraber olma adına çalışmalarımızı bakanlığımızca devam edeceğiz.Önümüzdeki sene bu şampiyonayı Hakkari'de yapacağız. Bu çok önemli bizim için. O bölgede olacağız bütün kuvvetlerimizle.İnşallah biz bu çalışmalarımızla hani Avrupa'dan bize gelen sürekli oynanan bu Kürt kartı meselesini biz buradan bütün dünyaya Kürtlerle bir soru olmadığını duyuracağız. Ülkemizde Kürt sorunu değil, terör sorunu vardır ve o da bitmiştir.Çünkü bitmeseydi bugün Bahçesaray'da olmazdık.40 ilden sporcu burada her tarafta samimi bir şekilde dolaşıyor,geziyor ve ailelere konuk oluyor. Çok enteresan bir şey.Burada otel olmadığı için bütün sporcularımız evlerde misafir ediliyor, evlede gece sohbetle yapılıyor.Bakın ne kadar güzel bir kaynaşmayı beraber sağlıyoruz.Bunun için gerçekten çok mutluyuz.Burada yönetim kurulu üyelerimiz ve buralı olan Gülşen hanımfendi de var. Kendisinin de çok desteklerini gördük.2 gün burada, 2 gün de Çatak ilçemizde bu yarışma olacak."

20 YIL ÖNCE KAPALI BİR HAVZA OLAN BAHÇESARAY BUGÜN DÜNYA'YA AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise, Türkiye Rafting Şampiyonasının Bahçesaray'da yapılmasının umut verici olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:"Biliyorsunuz yıllar önce Bahçesaray kapalı havzaydı aslında. Yolu olmayan, okulu olmayan, hastanesi olmayan, ille bağlantısı olmayan, dünya ile bağlantısı olmayan küçük bir ilçeydi Bahçesaray. Ama bugün dünya'ya açıldı. Bahçesaray artık kendini aşan bir ilçe konumuna geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın birebir özel ilgisinden dolayı Bahçesaray bugün dünyaya açıldı. Okuyan gençler oldu, Türkiye'ye açıldı. 20 yıl öncesinde Türkiye'de belki bir elin parmakları kadar okuyan, üniversiteye giden gençlerimiz vardı. Bugün 600'ü aşan gencimiz üniversiye getiyor. Bunun 190'ı kız öğrencimiz. 7 lisesi var, her köyümüzde okul var. Van ile bağlantısı olan kesintisiz hizmet veren yolumuz var. Türkiye Şampiyonasının yapıldığı bir Bahçesaray'dan bahsediyoruz. Bunlar bizim için hayal olan şeylerdi. Ama bugün gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gençle bugün Bahçesaray'da. Bunlar önemli şeyler Türkiye için. Bizler tüm bunları buranın halkıyla gerçekleştirdik. Büyük katkısı olan Gençlik Spor Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Bu kaynaşmayı sağlıyor.Türkiye'nin her yerinden gençler burada. Doğu-batı, Kürt-Türk kültürü arasında büyük bir birleşmeye de vesile oluyorlar.Gençlerle bir araya geldik. Yüzde 80'i buraya ilk defa gelmiş. Buradaki vatandaşlarımız, gelen misafirleri evlerinde misafir etti. Bu şampiyona bir kardeşlik havasına vesile oluyor."

STRAFORDAN BOT YAPIP RAFTİNG YAPTILAR

Türkiye Rafting Şampiyonasına evsahipliği yapan Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan 3 çocuk, kendi imkanlarıyla tahta, strafor ve pet şişelerden bot yapıp, Müküs çayında rafting gösterisi yaptı.Çocuların Türk bayrakları ile süsledikleri botla yaptıkları gösteri büyük bir ilgiyle izlendi.

Zaman zaman zor anlar geçiren çocuklar, suya düşme tehlikesi geçirdi.

derme çatma malzemelerle yaptıkları botla gösteri yapan Şahin Sabırlı, yarışmacıları özenerek böyle bir işe kalkıştıklarını belirterek,"Çok heyecanlıydık. Başka startın verildiği yerde bize izin verilmedi. Biz de hemen aşağında yarışmacılardan sonra hayallerimizi suya bırakarak yaptığım botla yerine getirdik. Heyecanlı anlar da yaşadık.Bundan sonra inşallah gerçek botlarla kendi çayımızda gösteri yapmak istiyoruz." dedi.