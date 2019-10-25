DHA YURT BÜLTENİ - 13

Tel Abyad'da hayat normale döndü Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde hayat normale dönmeye başladı. Bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri insani yardımlarını sürdürürken, Türk Kızılayı da mobil klinik TIR'ıyla sağlık hizmeti vermeye başladı.

Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/YPG'den kurtarılan Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Bölgede yaşayanlar günlük hayatlarını sürdürürken, terör mağduru sivillere insani yardımlarla birlikte sağlık hizmetleri veriliyor.

Tel Abyad kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce kurulan seyyar fırında günlük 3 binin üzerinde ekmek üretimi yapılıyor. Ekmekler askerler tarafından Tel Abyad'lılara dağıtılıyor.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerin işgalinin sonlanmasıyla hayatın normalleşmeye başladığı Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu askerleri ihtiyaç sahibi olan Suriyeli vatandaşlara gıda kolileri dağıtıyor. Tel Abyad sakinlerinden Muhammed Hafız, Türkiye sayesinde huzura kavuştuklarını belirterek, "Türk askerine, Suriye Milli Ordu askerlerine bölgeye geldikleri için, bizi terör örgütü PKK/YPG'den kurtardıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

KIZILAY YARALARI SARIYOR

Harekat sırasında Tel Abyad merkezinde bulunan hastane de PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşe verilmişti. Cihazların kullanılamaz hale geldiği hastanede tadilat çalışması başlatılırken, sağlık hizmeti ise Kızılay'ın mobil TIR'ı ile sağlanıyor. Tedavileri yapılan sivillere ihtiyaç duyduğu ilaçlar da yine Kızılay tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Suriye Milli Ordu askerlerinden Hasan Öztürk, Tel Abyad'ın harekat ile huzura kavuştuğunu anlatarak, "Bölge halkı memnun. Türkiye burada hasta olan insanları muayene ediyor, ilaçlarını veriyor. Hastanede yapılamayan tedaviler burada yapılıyor. Türkiye'den ve Azez'den gelen 16 doktor göreve başladı. Her birim için doktorlar burada" diye konuştu.

Öte yandan Akçakale sınırında görev yapan basın mensupları, terör işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da normale dönen hayatı ve Türkiye tarafından burada yapılan çalışmaları görüntüledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Ömer ŞULUL- Semih ÇALIŞKAN/TEL ABYAD (Suriye), (DHA) - ==================== Takımı ilk yarıyı geride kapatınca futbolcuları tokatlamış Kayseri 1'inci Amatör Küme U-19 Ligi ekiplerinden Meysuspor Teknik Direktör Halit Kurt, Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tokatladı. 3 yıl sonra ortaya çıkan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi arayarak bilgi aldığı öğrenildi.

Meysuspor, 2016-2017 futbol sezonunda, Kayseri İdmanyurdu ile karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride tamamlayan Meysuspor'un futbolcularına, teknik direktör Halit Kurt soyunma odasında tepki gösterdi. Kurt, öfkesini alamayarak, oturan futbolcuları tek tek tokatlayıp, hakaret yağdırdı.

Soyunma odasındaki şiddetin görüntüleri, 3 yıl sonra ortaya çıktı. Takımdaki bir futbolcu tarafından çekildiği tahmin edilen görüntü, sosyal medyada yayımlandı. Görüntüyü izleyenler, halen görevde olduğu öğrenilen teknik direktör Kurt'a büyük tepki gösterdi.

"ASLA KABUL EDEMEYİZ"

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, "Olay üç yıl önce yaşanmış. Her ne zaman yaşanırsa yaşansın böyle bir olayı kınıyoruz. Futbolculara yapılan bu davranışı asla kabul edemeyiz. Federasyon olarak detaylı açıklama yapacağız" dedi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi arayarak, bilgi aldığı öğrenildi.

Karşılaşmayı Meysuspor'un 5-3 kazandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLER SPOR SERVİSİNDEN GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK KAYSERİ, (DHA)- ===================== Baba-oğul birlikte üniversite okuyor Karabük’te, taksicilik yapan İbrahim Dırmukcu (44) oğlu Tuğrul (21) ile birlikte üniversiteli oldu. Karabük Üniversitesi’nde Otobüs Kaptanlığı Bölümü’nde öğrenim gören İbrahim Dırmukcu, okumanın yaşının olmadığını, oğluyla birlikte öğrenim gördüğü için güzel tepkiler aldığını söyledi.

Karabük’te 16 yıldır taksicilik yapan İbrahim Dırmukcu, üniversitede öğretim görevlisi olan komşusunun teşvik etmesiyle üniversite okumaya karar verdi. Mesleğinin şoförlük olmasından dolayı Otobüs Kaptanlığı Bölümü’nü tercih eden 2 çocuk babası İbrahim Dırmukcu, İlk ve Acil Yardım Bölümü’nü bitirdikten sonra bu yıl Sosyal Hizmet Bölümü’nü okuyan oğlu Tuğrul Dırmukcu ile birlikte üniversiteye gidip geliyor.

İbrahim Dırmukcu oğlu ile birlikte okuduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Kampüste beraber dolaşıyoruz, yemeği beraber yiyoruz. Üniversiteye adapte olmamda oğlumun faydası oldu. Onun sayesinde daha çabuk adapte oldum üniversiteye. Tanıdıklarım bu yaşta okunur mu? diyor. Ben de onlara okumanın yaşı yoktur diyorum. Bazıları ise baba oğul birlikte okumamızdan çok memnunlar. Değişik tepkiler alıyoruz" dedi.

Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan oğlu Yusuf Dırmukcu’nun kendisine takıldığını belirten İbrahim Dırmukcu, "Şimdi o beni okutuyor. Okul masraflarıma yardımcı oluyor. ‘Okumazsan seni sanayiye vereceğim’, ‘Okulu bitirdiğinde sana hediye alacağız’ diye espriler yapıyor" diye konuştu.

İbrahim Dırmukcu, Otobüs Kaptanlığı Bölümü’nü tercih etmesiyle ilgili olarak ise "Taksi şoförlüğü yaptığımdan dolayı pratiği profesyonel bir şekilde teoriye çevirmek istedim. O yüzden bu bölümü seçtim. Şu anda eğitimlerimiz güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Vizelerimize az kaldı. Onlara çalışıyoruz" dedi.

Tuğrul Dırmukcu ise babasına derslerinde yardımcı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sene babamla aynı üniversiteye gitmek için beraber yazalım dedik. Nasip oldu, birlikte gidiyoruz. Küçüklüğümden bu yana babamla arkadaş gibi olduğumuzdan dolayı hiçbir sıkıntı çekmedik. Birlikteyiz devamlı. Bazen derslerine katılıyorum, derslerini izliyorum. Ders yaparken yardımcı oluyorum. Matematik dersinde biraz sıkıntısı var. Bu konuda yardım etmeye çalışıyorum. Babamla birlikte okumamın hiç eksi bir yönü yok. Artı yönü ise daha fazla sosyalleşebiliyoruz, daha fazla çevremiz olabiliyor. Zamanında ‘okumazsanız sanayiye veririm. Beni boşuna yormayın’ diye bize söylediklerini şimdi biz ona söylüyoruz."

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-Üniversiteden detay

- İbrahim Dırmukcu otobüs kullanırken

-Baba oğul birlikte detay

- İbrahim Dırmukcu’nun açıklaması

- Tuğrul Dırmukcu’nun açıklaması Boyutu:(481 MB.) Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ===================== Belediye santralini makamına yönlendiren başkanın makam aracı bisiklet Tunceli'nin Mazgirt Belediye Başkanı AK Parti'li Murat Becerikli, 31 Mart'ta göreve geldiğinde belediye santralini makam odasına yönlendirerek arayanlara cevap verirken, makam aracı olarak da bisiklet kullanıyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Belediye Başkanı AK Partili Murat Becerikli, 31 Mart seçimlerinde başkan seçildi. Becerikli, göreve başladığında belediyenin eski model olan makam aracını garaja kilitledikten sonra yakıt tasarrufu yaparak halka daha fazla hizmet edebilmek için bisiklet kullanmaya başladı. Eve, işe ve belediyenin işlerini takip etmek için her yere bisikletle giden Başkan Becerikli, santrali de makam odasına yönlendirerek sekreter uygulamasını kaldırdı. Telefonlara çıkan Başkan Becerikli, belediyenin kapılarını tamamen halka açtığını söyledi. Makam için sekreter kullanmadığını kaydeden Becerikli, belediye santralinde memur bulundurmadığını ve herkesin halka hizmet için çalışmasını istediğini ifade etti.

Becerikli, belediyenin gelirlerinin yok denecek kadar az olduğunu, İller Bankası'ndan gelen para ile işçi ve memur maaşlarının zor ödendiğini anlatarak, bu durum karşısında tasarruf önlemleri aldığını aktardı. Becerikli, şunları söyledi:

"Bizden önceki belediye başkanları hiçbir zaman bisiklet kullanmamış ve böyle bir gereksinim duymamışlar. Makam bisikletinin Türkiye çapında örnek bir durum olmasını temenni ediyorum. Benden sonra da gelecek belediye başkanları da bu yöntemi kesinlikle kullanmalı. Ayrıca ülkemizdeki tüm belediye başkanlarının bisikleti mümkün oldukça kullanmasını istiyorum. Çünkü yakıt tasarrufu ve araç tasarrufu belediye için önemli bir gelir dengesi oluşturuyor. İlçe halkı ve il dışında birçok kesim bu durumu çok olumlu karşılıyor. İlçe halkı bana 'İyi ki makam aracı kullanmıyorsun' diyor ve bu durumu çok olumlu karşıladı. Önemli olan hep halk ile iç içe olmak halkın sorunlarını halk ile birlikte çözmek. Ben sekreter kullanmıyorum. Zaten eleman sayımız kısıtlı, bunun için sekreter işini yapacak arkadaş belediyenin öncelikli işini yapmak durumunda. Belediye santraline de çoğunlukla ben makam odamda bakıyorum. Halk ile bire bir ilişki kurarak sorunların çözümü için daha hızlı bir çalışma içine giriyoruz."

Görüntü Dökümü

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Başkan Murat Becerikli makam odasında telefonlara cevap verirken

Başkan bisiklete binerek denetime çıkıyor

Başkan ilçe sokaklarında bisikletle gezip halkla sohbet ederken

Başkan halk ile konuşup sorunlarını dinliyor

Başkanın bisiklet ile gezerken vatandaşın hal hatırını sorması

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.7 GB Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA) =================== 6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı Ankara'da galerici Melih Bengier, 6 bin kilometredeki 1994 model Tofaş Şahin marka otomobili, Kırıkkale'deki galericiden 45 bin liraya satın aldı. Otomobil, kilometre yapmaması için Ankara'ya kurtarıcı ile götürüldü.

Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan galerici Fatih Yunus Güzel (32), otomobili 5 yıl önce İstanbul'daki sahibinden 12 bin liraya satın aldı. Güzel, Kırıkkale'ye kurtarıcı ile getirdiği aracı bir süre sonra internet üzerinde satışa çıkardı; fakat istediği ücret verilmeyince ilanı kaldırdı. Güzel, fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi orijinalliğini koruyan otomobili kapalı garajında muhafaza etti. Otomobile gözü gibi bakan Güzel, geçtiğimiz ay aracı bir kez daha internet üzerinden satışa çıkardı.

'BİZİ CAZBETTİ'

Ankara'da yaşayan galerici Melih Bengier, gördüğü ilanı görünce Fatih Yunus Güzel'i arayarak, otomobili 45 bin liraya satın aldı. Bengier adına aracı satın almaya kente gelen Hasan Akgül, "Aracı 45 bin liraya aldık. Bu modelde Türkiye'de tek sıfır araç olması bizi cezbetti. 6 bin kilometrede olan bu aracı saklamak ve sergilemek için aldık" dedi.

'ÇOK FAZLA RAĞBET VARDI'

Galerici Güzel ise, otomobilin 5 yıldır kendilerinde bulunduğunu söyleyerek, "1994 model otomobilin tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Arabaya çok fazla rağbet vardı. Melih Bengier ağabeyimizin yoğun ısrarına dayanamayarak 45 bin liraya sattım" diye konuştu.

Kilometre yapmaması için Kırıkkale'den Ankara'ya kurtarıcı ile götürülen otomobilin, Ticaret ve Yaşam Merkezi'nde (OTONOMİ) sergileneceği öğrenildi.