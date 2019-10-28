DHA YURT BÜLTENİ - 13

Baro Başkanı, eski baro başkanının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı eski Karaman Baro Başkanı Bayram Ali Bulut'un cenaze töreninde, Bulut'un özgeçmişini okuyan Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı.

Kanser tedavisi gördüğü Ankara'da dün hayatını kaybeden eski Karaman Baro Başkanı Bayram Ali Bulut için bugün Karaman Adliyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ile Bulut'un meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Karaman Adliyesi önüne getirilen Bayram Ali Bulut'un tabutunun üzerine Türk bayrağı ve avukatlık cübbesi örtüldü. Düzenlenen cenaze töreninde Bulut'un özgeçmişini okuyan Baro Başkanı Oktay Yılmaz gözyaşların tutamadı. Konuşmakta güçlük çeken Yılmaz, gözyaşları içinde Karaman'ın önemli bir değerinin kaybedildiğini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise; “Bugün öksüz kaldık, samimiyetle söylüyorum sadece Karaman bir değerini kaybetmedi, tüm hukuk camiası tüm Türkiye bir değerini kaybetti. Senelerce birlikte çalışma mutluluğuna erdiğim başkanım Bayram Ali Bulut'u bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Hayat iki nokta arasında bir çizgi. O çizgide neler yaptığınız çok önemli. Bayram başkan o çizgide mertliğin, delikanlılığın tanımını yaptı. İnsanlığı gösterdi, sert görünüşlü yumuşacık bir insandıö dedi.

Konuşmaların ardından Bulut'un tabutu cenaze aracına alınarak Ahmet Yesevi Camisi'ne götürüldü. Bulut'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Baro başkanının gözyaşlarına boğulması

- Metin Feyzioğlu'nun konuşması

- Cenaze töreninden detaylar Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) ================ 'Thomas Cook iflas ettiğinde Türkiye'de 40 bin İngiliz turist vardı' İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl turizm sektörünün en önemli olaylarından biri olan İngiliz tur operatörü devi Thomas Cook'un iflas ettiği gün dünya genelinde 150 bin, Türkiye'de 40 bin, Antalya'da ise 14 bine yakın İngiliz turist olduğunu söyledi. Büyükelçi Chilcott, Antalya'daki İngiliz turistlerin bir hafta içinde evlerine sorunsuz döndüğünü söyledi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İngiltere Antalya Konsolosluğu'ndan Gill Karataş ve Elvan Korukoğlu ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette İngiltere'nin en önemli turizm operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından yapılan işbirliği ve etkileri ele alındı. Thomas Cook iflasının ardından Antalya'da tatil yapan İngiliz vatandaşların geri dönmeleri noktasında yapılan çalışmalarla ilgili Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür eden Büyükelçi Chilcott, "Siz ve yetkilileriniz bize büyük yardımda bulundu. Hem havalimanı hem de otelciler büyük anlayış gösterdi. Aldığım rakamlar ilginç. Thomas Cook iflasını açıkladığında dünya genelinde 150 bin müşterisi etkilendi. Türkiye'de ise iflas ettiği gün 40 bin İngiliz, Antalya'da ise 14 bine yakın İngiliz turist vardı. Epeyce bir rakam ama herkes sorunsuz evine gidebildi. Antalya'daki İngiliz turistler bir hafta içinde evlerine sorunsuz döndü" dedi.

İNGİLİZ TURİST SAYISI ETKİLENMEYECEK

Thomas Cook'un iflası sonrasında yerine TUI gibi yeni operatörler geldiğini ifade eden Dominick Chilcott, TUI'nin oluşan boşluğu doldurmaya çalıştığını söyleyerek, “Pazar payını artırmak istiyorlar. Ama en büyük amaçları Türkiye pazarı. İnşallah toplam olarak İngiliz turistlerin sayısı çok etkilenmeyecek. Turizm sektöründeki bağlarımız bizim için çok önemli" diye konuştu.

THOMAS COOK SEZONUN YOL KAZASI

Thomas Cook olayını bu sene iyi giden bir turizm sezonunda bir yol kazası olarak gördüklerini belirten Vali Münir Karaloğlu, iyi bir işbirliğiyle büyükelçilik ve konsolosluklarla yakın çalışma neticesinde sorun yaşanmadan krizin çözüldüğünü kaydetti. Bu tip olaylarda en masum olanın müşteri olduğunu belirten Karaloğlu, “Onun iflasla ilgisi yok, parasını ödemiş tatile gelmiş. Onun hiç sorun yaşamadan ülkesine dönmesini sağlamak bizim görevimiz. Alacak-verecek meselesi daha sonra iflas masasında halledilecektir. Ama hiç kabahati olmayan müşteriyi etkilemeden ülkesine, evine göndermek önemliydi. Onu da başardık, işbirliğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

14 BİN TURİST VARDI

Antalya'da iflasın olduğu gün 14 bine yakın İngiliz turist bulunduğunu hatırlatan Karaloğlu, şöyle dedi:

"14 bine yakın insanı bir hafta içinde organize edip göndermek çok kolay bir iş değil. İngiltere'de sigortacılık şirketlerinin ücretleri ödeyeceğini açıklaması, sizin de büyükelçilik olarak hızlı hareket etmeniz krizi çok hızlı çözmemizi sağladı. Otelciler de anlayış gösterdi. Thomas Cook önemli bir oyuncuydu. İngiltere ve Avrupa'nın birçok ülkesinden de operasyonları vardı. Görünen o ki korktuğumuz kadar önemli bir etki gelecek yıllara aktarmayacağız. Onun boşluğunu dolduracak tur operatörleri pozisyon almaya başladı."

Thomas Cook'un yarattığı boşluğun doldurulması noktasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çok ciddi gayretleri olduğundan bahseden Vali Karaloğlu, “Gelecek senelerde çok büyük sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü İngiltere'den turist artışı noktasında güzel bir ivme yakalanmıştı. Geçen sene yüzde 39, bu sene yüzde 17 artışımız var. Bu ivmeyi korumak lazım İngiltere ile Türkiye arasındaki turizmi korumak için. İngiliz turist özellikle Antalya'yı yeni keşfediyor. Antalya'yı tanıdıkça da seviyorlar. Rakamlar da onu gösteriyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ziyarettten görüntü

- Vali Karaloğlu açıklama

- Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott açıklama Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA) ==================== Düzce'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü Düzce’de geçen haftalarda kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan hamsinin kilosu tezgahta 5 liraya düştü.

Karadeniz’de denize açılan balıkçıların hamsi ile dönmesinin ardından fiyatlar düştü. Düzce’de geçen haftalarda kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan hamsinin kilosu 5 liraya düştü. Hamsinin fiyatının düşmesiyle birlikte vatandaşlar bol bol hamsi aldı. Düzce şehir merkezinde balıkçılık yapan Engin Topaloğlu, hamsiyi 5 liradan sattıklarını belirterek, "Hamsi Eylül ayında çıkmaya başladı. İlk başlarda 15 ile 20 lira arasındaydı. Şimdilerde 5 liraya satıyoruz. Hamsi bol herkes yesin diye 5 lira yaptık. Vatandaşın ucuza yiyebileceği en ucuz balık 5 lira oldu. Vatandaşın da oldukça büyük talebi var." dedi. Görüntü Dökümü

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Hamsi tezgahından görüntü

Hamsi alan vatandaşların görüntüsü

Hamsi satan esnafın 5 lira diye bağırması

Balıkçı ile röp

Vatandaşlar ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ==================== İşçi taşıyan kamyonet takla attı: 5 yaralı DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonet takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Soğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Bedri Gültekin'in kullandığı inşaat işçilerini taşıyan 21 AAS 519 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, takla attı. Pamuk tarlasına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araç

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA) ==================== Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda ilerleyen Ömer Ş. yönetimindeki 46 HB 737 plakalı otomobil ile Burak K.'nin kullandığı 46 FZ 861 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Sürücülerden Ömer Ş.'nin yara almadan atlattığı kazada araçlarda bulunan Burak K., Fatma S., Melis A., Ebrar A., Ahmet A. ve Necdet B. yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracı

- Kaza yeri

- Kaza yapan araçlardan detay Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA ========================= Tost ve sandviç yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu Aksaray’da 10’uncu yılını kutlayan bir işletme ‘En çok yiyen kazansın’ yarışması organize etti. Kadın ve erkek olarak ayrılan ve iki farklı kategoride düzenlenen tost ve sandviç yeme yarışları renkli görüntülere sahne olurken birincilik ödülü olarak 250 lira değerinde hediye çeki verildi.

Erkek ve kadın yarışmacıların katıldığı yarışmada en çok tost dilimi yiyen kadınlar birincisi Emine Kahraman, en çok tost dilimi yiyen erkekler birincisi Muhammed Aslanhan, en çok sosisli sandviç yiyen kadınlar birincisi Güneş Diken, en çok sosisli sandviç yiyen erkekler birincisi Hüseyin Can Balkan oldu. Yarışmanın birincilerine 250 lira değerinde hediye çeki verildi. Etkinliğin en heyecanlı dakikaları ise ‘1975 model PontiacTransammodel’ klasik araba ödüllü sandviç yarışması oldu. Yarışmacılar 74 olan dünya rekorunu 10 dakika içerisinde kırmak için kıyasıya bir mücadele sarf etti. Araba kazanma arzusuyla en çok sandviçi yemek için ter döken yarışmacılar rekora ulaşamasalar da renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldular. Rekora en çok yaklaşan ise 36 sosisli sandviç yiyen Özgür Aslanhan oldu.

Aksaray’da ilk defa tost ve sandviç yeme yarışmasını kendilerinin düzenlediğini aktaran işletme sahibi Mustafa Sevgiç, "Bu organizasyon kâr amaçlı düzenlenmedi. Erkek, kadın tost yeme yarışması ve erkek, kadın sandviç yeme yarışmasında toplam 16 kişi yarıştı. Bu 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmada 5 dakika içerisinde en çok tostu ve sandviçi yemeyi başaran yarışmacımıza ödül olarak 250 TL değerinde hediye çeki takdim ettik" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Yarışmacıların tost ve sandviç yemesi

- Mustafa Sevgiç açıklama Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ========================== 'Ateş kartalları' son 25 yılın en başarılı sezonunu geçirdi Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve kendilerini 'Ateş Kartalları' olarak adlandıran helikopter ekibi, sezon boyunca 109 orman yangınına müdahale etti. Ekip, 29 saat 12 dakikası Denizli bölgesi olmak üzere 195 saat 17 dakika havada kalarak ormanlık alanlarının daha az zarar görmesini sağladı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından her yıl kiralanan ve 1 Haziran- 28 Ekim tarihlerinde Denizli ve çevresindeki yangınlara müdahale eden helikopter ekibi, yangın sezonunda farklı noktalarda çıkan 109 orman yangınına müdahale etti. Rus pilotlar Roman İaroshenko, Adrei Kovtdn ve Seylan İngilok, uçuş mühendisi Aleksandar Kozlov, teknisyen Aleksander Prilipko, Orman Bölge Müdürlüğü helikopter teknisyeni Raşit Boztepe'den oluşan ve kendilerini 'Ateş Kartalları' olarak isimlendiren ekip, bu sezon, 29 saat 12 dakikası Denizli bölgesi olmak üzere 195 saat 17 dakika havada kalarak alevlere müdahale etti.

'SON 25 YILIN EN DÜŞÜK YANGIN SEZONU'

Denizli Orman Bölge Erhan Çetinkaya, helikopter ekibinin yangın söndürmede önemli bir görev üstendiğini söyledi. Çetinkaya, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 2017'de 45 yangında 443 bin 96 hektar, 2018'de 33 yangında 84 bin 47 hektar, bu yıl ise 22 yangında 13 bin 66 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Son yılların en düşük yangın sezonunu geçirdiklerini ifade eden Çetinkaya, "Helikopterle yangına müdahale sayesinde Denizli başta olmak üzere diğer bölgedeki ormanların kül olmaktan kurtarılmasında çok önemli başarılar gösterildi. Denizli'de son 25 yılın en düşük yangın sezonunu geçirdik. İnşallah yılı bu şekilde kapatırız. Yanan alanlara, sezon bitmeden gerekli hazırlıklar yapılarak yeni ağaçlar dikiliyor. Hiçbir şekilde yanan alanları başka faaliyetlerde kullanmıyoruz. Buralara sadece ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kentte bu yıl 2 milyon fidan dikimi yapıldığını belirten Çetinkaya, yanan sahalara 25 bin yeni fidanı toprakla buluşturulacağını kaydetti. Çetinkaya, sezonu başarıyla kapatan helikopter ekibine takdir belgesi verip, teşekkür etti.

'YANGINLARI SÖNDÜRÜRKEN GURURLANIYORUM'

Pilot Roman İaroshenko ise, Türkiye'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayıp şunları söyledi:

"Yer ekibinden hava ekibine herkes yangın söndürmek için hazır, disiplinli bir şekilde bekliyor. Bende burada çalıştığım için çok memnunum. Yaptığımız işin çok tehlikeli olduğunu farkındayız. Ama bizim görevimiz bu. Yangınları söndürürken gururlanıyorum. Yer ekibiyle ortak çalışarak yangına müdahale etmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Böylece daha başarılı oluyoruz.