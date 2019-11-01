DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30), Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, terör örgütlerinden temizlenen Resulayn'da arama- tarama faaliyetleri sürdürülürken, EYP'nin infilak etmesi sonucu Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, şehit oldu. Şehit Sarıcan'ın cenazesi, Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Kuzuculu Merkez Camii'nde Sarıcan için cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Rahmi Doğan, kent protokolü, milletvekilleri ile şehit Sarıcan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde baba Mehmet ve anne Ummuhan Sarıcan, güçlükle ayakta durabildi. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit İsmail Sarıcan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kuzuculu Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/DÖRTYOL (Hatay), (DHA) - =============================== HDP önündeki oturma eyleminde 2'nci ay geride kaldı (2)

TUTUKLU PKK'LIDAN AİLELERE DESTEK MEKTUBU HDP binası önünde 60 gündür oturma eylemi yapan ailelere, tutuklu bir PKK'lı teröristten mektup gönderildi. Tutuklu PKK'lı, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ailelere gönderdiği mektubunda, pişman olup devlete teslim olduğunu belirterek, "Değerli anne ve babalar teröre ve onun destekçilerine bir darbe de siz vurdunuz" dedi.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şeyhmus Kaya adına tüm ailelere PKK'lı tutuklunun gönderdiği mektup, ailelere okundu. PKK'lı, mektubunda, kendisinin pişman olup, devlete teslim olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli anne ve babalar, teröre ve onun destekçilerine bir darbe de siz vurdunuz. Hacire anneyle başlayan ve bu mücadeleye devam ettirdiniz. Bu onurlu ve şerefli mücadelenizi sonuna kadar evlatlarınızı terörün elinden alarak bu ülkeye getireceğinize inanıyorum. Allah yardımcınız olsun. Değerli aileler, terör örgütü kendi aralarında sırf dönmemeleri için 'pişmanlık yasası boştur. Devlet sizi kandırıyor, inanmayın' diye provokatörlük yapıyorlar. Evlatlarınız buna inanmasın. Gerçekten devletin kimseyi kandırdığı yok. Terörün propagandasına itibar edilmesin. Çocuklarınız gelsin devlet her konuda yardımcı olacaktır. Silahı bırakıp geldiğinde tabii bunun farkına varırsa hayatın ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu anlayacaktır."

Mektubun, kendisini duygulandırdığını anlatan Şeyhmus Kaya, "Bu pişman olmuş gelip devlete teslim olmuş. Buradaki anne ve babaları izlemiş çok duygulanmış bundan dolayı bize bu mektubu göndermiştir. Hepimize çok destek olmuştur. İnşallah o da yakın zamanda ailesine kavuşur. Mektubu göndereni tanımıyorum. Kendisi de aynı tuzağa düşmüştür, çok şükür kendini kurtarmıştır. Mektubu okudum çok duygulandım" dedi.

2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemine katılan Şevket Altıntaş, bu mektubun kendilerine büyük bir moral verdiğini ve bu tür desteklerin devamını beklediklerini söyledi.

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HDP önündeki aileler

PKK'lının gönderdiği mektup

Mektubun okunması

Ailelerle röportaj

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 732 MB Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR ,(DHA) ================ Viyana'da eşinin öldürdüğü Tuğba ve 2 çocuğu, Kırşehir'de toprağa verildi Avusturya'nın Viyana şehrinde boşanmak istediği eşi Samet Aşık (31) tarafından öldürülen Tuğba Aşık (29) ve çocukları Tuana (2) ile 11 aylık Selman, memleketleri Kırşehir'de toprağa verildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın güneyindeki Baden bölgesinde bulunan Kottingbrunn kasabasında geçen Pazar günü meydana gelen olayda, Samet Aşık, boşanmak isteyen eşi Tuğba ile kızı Tuana'yı bıçaklayarak, 11 aylık oğlu Selman'ı ise boğarak öldürdü. Samet Aşık cinayetlerden sonra polisi arayarak, olayı haber verdi ve teslim oldu. Tuğba Aşık ve 2 çocuğunun cenazesi, yapılan otopsilerinin ardından memleketleri Kırşehir'e gönderildi. Aliçam Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazına, Tuğba Aşık'ın babası Ahmet Vezi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede baba Ahmet Vezi, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Tuğba Aşık ve çocuklarının cenazeleri, Bağbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

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-Cenaze namazından görüntü

-Genel detay Süre:23 saniye-48 MB Haber-Kamera:Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,DHA ================= Taşla-sopayla dövülen kadından 20 taksitle para cezasına tepki Şırnak'ta aralarında husumet bulunan Agit Saknak (26) tarafından taş ve sopayla yaralandığı öne sürülen aşçı Leyla Yıldırım (23) mahkemenin Saknak'a 2 bin 240 TL para cezası vermesine ve bu cezanın 20 eşit taksitle ödenmesine hükmetmesine tepki gösterdib Genç kız, "Yaşadığım yerde hiçbir şekilde güvende değilim. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Olay, 29 Nisan 2018'de Şırnak merkeze bağlı Kumçatı Beldesi'nde meydana geldi. İlik kanseri tedavisi gören kardeşi Nihat Yıldırım'ı öldüren kişilerin akrabası olan Agit Saknak'ın, arazilerinde hayvan otlattığını gören Leyla Yıldırım, Saknak'ı uyardı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Leyla Yıldırım aldığı sopa ve taş darbeleriyle yaralandı. Olaydan sonra hastaneye giden ve darp raporu alan Yıldırım, şikayetçi oldu.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Agit Saknak'a, 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezası verildi. Mahkeme, sanığın ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı 20 eşit taksitle ödemesine ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Karara tepki gösteren Leyla Yıldırım, "Kendisini koyunları bizim arazimizde otlatmaması konusunda uyardığımda bana küfür etti. 'Sülalen de gelse gitmem buradan' dedi. Daha sonra üstüme saldırdı. Taş ve sopayla ağzıma, koluma vurdu. Olay sırasında telefonum da kırıldı. Ağzımdan-burnumdan kan gelirken karakola gittim. Daha sonra darp raporu aldım. Kolumdaki ve vücudumdaki darbelerin acısını 1 ay çektim" dedi.

BAŞKA ŞEHRE TAŞINDI

Tehdit edildiği için Şırnak'tan ayrılan ve gizli tuttuğu şehre taşınmadan önce Adana'daki akrabalarını ziyaret eden Yıldırım, kardeşinin öldürülmesinden sonra Saknak ailelerince şikayetini geri çekmesi için defalarca tehdit edildiğini anlattı. Yıldırım, "Yaşadığım yerde hiçbir şekilde güvende değilim. Mahkeme 2 bin 240 TL para cezası verdiği gibi bunu da 20 takside böldü. Bu kişinin cezalandırılmasını, ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum. Kadın şiddetine ne ceza veriliyorsa en ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu.

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- Leyla Yıldırım ile röp.

- Leyla Yıldırım'dan detay görüntüler

- Rapordan detay SÜRE:02'39" BOYUT:295 MB Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ====================== Kış ayında çilek hasadı sürüyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kış ayları gelmesine rağmen çilek hasadı devam ediyor. Yılın yarısından fazla süre ürün veren albion (yediveren) cinsi çilek üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Yılın 7 ayında çilek hasadının yapılabildiği, ilçeye bağlı Huzurlu yaylası, Tandır, Köklü ve İdilli Mahalleleri'nde organik çilek hasadı devam ediyor. Mayıs ayında başlayıp, aralık ayına kadar hasadı süren 100 dekarlık alanda 350 ton rekolteye ulaşılması bekleniliyor. Tarlada hasadı yapılan çilekler 1 kiloluk kaplarda perakende olarak İskenderun başta olmak üzere çevre il ve ilçelere kilosu 7 ile 10 lira arasında satılıyor. Günlüğü 60 liraya çalışan genç kızlar ve kadın işçiler tarafından toplanan çilek tadı ve lezzetinin yanında rahat pazar bulmasıyla da üreticisini sevindiriyor. Çileğin mayıs ayında başlanan hasadı ise aralık ayına kadar yapılıyor.

'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'

İdilli Mahallesi'nde çilek üreten Bülent Yakar talebin fazla olduğunu ve siparişlere yetişmekte zorluk yaşadıklarını belirterek, "Kırmızı elmas olarak adlandırılan çileğimiz albion (yediveren) çilek cinsidir. Çileğimizin en büyük özelliği hiçbir zirai ilaç kullanmadığımız için yüzde yüz doğal olmasıdır. Mayıs ayında ilk ürün vermeye başlayan çileğimiz havalara bağlı olarak ekim, kasım ve aralık ayına kadar her on günlük ve on beş günlük süreçte kendini yenileyebilen muhteşem bir bitkidir. Ürün hasadının ardında, 'Sattım' 'Satamadım' ya da 'Pazar bulabilir miyim?' diye bir derdiniz yok. Tat ve lezzetini tadanlar zaten sürekli sipariş veriyor. Peşin para ile satıyoruz" dedi.

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- İdilli mahallesi

- Çilek hasatı

- Bülent Yakar ile röp

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU :148MB Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ==================== Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı Niğde'de öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi İ.E.M. (12), yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında kent merkezindeki 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi İ.E.M., öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katında, demir korkuluk bulunmayan pencereden düştü. Yaralanan İ.E.M., öğretmenlerin çağırdığı ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İ.E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Okulda inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Düştüğü pencereden görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Detay görüntüler Süre: 29" Boyut:43 Mb Haber:Adnan ÇELEBİ-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA) ================== İzmir'de Medya ve Mülteciler Basın Buluşması gerçekleşti