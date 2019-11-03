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DHA YURT BÜLTENİ-13 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şanlıurfa'daki Harekat Merkezi'ne ziyaret (2) 9 AYLIK ŞEHİT MOHAMMED'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şanlıurfa'daki Harekat Merkezi'ne ziyaret (2)

9 AYLIK ŞEHİT MOHAMMED'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti. Burada Vali Abdullah Erin'den brifing alan Erdoğan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile makamında görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye binasından ayrılmak üzere dışarı çıktığında, kendisini bekleyen kent sakinleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'dan Akçakale'ye düzenlediği roketli saldırıda şehit olan 9 aylık Mohammed Omar Şaar'ın ailesiyle de görüştü. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan'a, bölgede 'baba' anlamına gelen 'babosan' ve 'reis' denilerek, sevgi gösterisinde bulunuldu. Halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra aracına binip, beraberindeki heyetle kentten ayrılmak üzere GAP Havalimanı'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Belediye binası önünde toplanan kalabalık
- Belediyeden çıkan Erdoğan
- Yaya olarak vatandaşların yanına gitmesi selamlaması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

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Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı

Elazığ'da, kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ekiplerden kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kaçak kazı yapılıp define arandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Operasyon düzenleyen jandarma, koruma altındaki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 3 kişiyi kaçmaya çalıştı ancak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerin jandarmadan kaçmaya çalıştıkları anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntü Dökümü
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Kaçak kazı yapan şahısların kaçması

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,(DHA)

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Otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı: 11 yaralı

Diyarbakır'da otomobilin, düğünden dönen aileyi taşıyan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolundaki kırsal Kağıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kulp ilçesinde katıldıkları düğünden sonra Bismil ilçesine dönen ailenin bulunduğu Abdulcebar Deniz'in kullandığı 21 TH 341 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 YA 771 otomobil çarptı. Kazada hafif ticari araç ters şekilde dururken, iki araçta bulunan 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların acil servisteki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü
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Kaza yerinden görüntü
Kazaya karaşın araçlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)

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Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada

Konya'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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- Otomobilin cadde ortasında drift yapması

Haber-Kamera: KONYA DHA))

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Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kameradaDrift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada
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