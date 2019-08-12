DHA YURT BÜLTENİ-13 (EK GÜNDEMLE YENİDEN)

Hazro'da 4,2 büyüklüğünde deprem DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4, 2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladığı 4, 2 büyüklüğünde deprem, saat 16.34'te meydana geldi. Yerin 6,41 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İlçede, saat 11.38'de de Richter ölçeğine göre 3, 6 büyüklüğünde, yerin 7,09 derinliğinde bir sarsıntı meydana gelmişti. HAZRO (Diyarbakır), (DHA)- ================== Balıkesir'de orman yangını (2) 2 EV ALEVLERİN ARASINDA KALDI, VATANDAŞLAR EVLERİNİ TAHLİYE EDİYOR Balıkesir'in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerin de desteği ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaştığı öğrenildi. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor.

Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, ilçenin tamamından görülüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================== Gebze’de mesire alanında ağaçlar yandı KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın ağaçları tutuşturdu. İtfaiye ekipleri yangının çevresindeki fabrikalara sıçramaması için önlem alarak yangına müdahale etti. Öğleden sonra Gebze Pelitli Mahallesi’nde bulunan mesire alanında kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, genç çam fidanlarını tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Yangın bir lojistik firmasının bahçesinde bulunan boş TIR dorsesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü. Çok sayıda genç çam fidanı yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - ============== Gebze’de mesire alanındaki yangın, ağaçlara sıçradı(2) YANGIN FABRİKALARA SIÇRADI

Gebze Pelitli’de çıkan yangın önce bir boya fabrikasına ardından da sinek ilaçları üreten bir fabrikaya sıçradı. Boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, fabrikanın bir kısmı yandı. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması sürdürürken, yangın bölgede bulunan sinek ilaçları üreten fabrikaya sıçradı. Fabrikada patlamalar olurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. ========================== AK Parti’li Turan: Mesele Türkiye’nin büyümesini, Türkiye’nin gelişmesini önleme iddiası AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ekonominin toparlanmaya başlamasıyla birlikte son dönemde çevre ve imar konuları üzerinden AK Parti’ye saldırılar olmaya başladığını belirterek, "Salda Gölü ile ilgili gündem yaptılar. Ama hükümetin ilgilileri, izahları oradaki onların beklediği tabloyu vermedi. Bu sefer Kaz Dağları’na döndüler. Mesele yeşil ve ağaç olsa bu anlattıklarım olmazdı. Ama mesele Türkiye’nin büyümesini, Türkiye’nin gelişmesini önleme iddiası olduğundan dolayı bir oraya gittiler, bir buraya geldiler. AK Parti’yi zayıflatmak için, çevreci değil bunlar anlayışı yaymak için bu adımları attılarö dedi.

Çanakkale Kordon'daki öğretmenevinde, AK Parti Merkez ilçe Başkanlığı'nca bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Genel Meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. ‘BUGÜN KAZ DAĞLARI İFTİRASINI ATANLAR, YARIN SUSACAKLAR’ Programda konuşan Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti’yi çevrecilik konusunda eleştirenlere sert tepki gösterdi. Turan, şöyle konuştu: "Boğazın etrafında bir sürü pankart vardı. ‘Boğazımıza kadar köprü istemiyoruz’ diyorlardı, ‘karşıyız’ diyorlardı. Sustular değil mi? Ağzını açan yok. Bugün Kaz Dağları iftirası atanlarda göreceksiniz, yarın susacaklar. Çünkü dertleri çevre değil, başka bir mesele, anlatacağım o yüzden. Dertleri köprü olsaydı, köprü yapılıyor, direkler çıkmaya başladı. Alın o direkleri hep beraber fotoğraflayın, görün. Gelin izleyin. Düne kadar ‘köprüye karşıyım’ diyordun, direkler çıkmaya başladı. Açsana ağzını. Halk tadını, keyfini gördü. Sesini kesti. Çevreciyim diyor. Ağaç kesimi var diyor. Ben diyorum ki; ‘bugün eylemin ağaca faydası yok’. Bununla dalga geçiyor. O klavyelerde yazıp, çizenler. Dediğim şu; ağaca kesimine samimiyetle karşı olan adam ağaç kesim başlarken ‘hayır’ der. Ağaç kesimi bitmiş, toprak sıyrılması bitmiş, büyük bir alan adeta beton gibi olmuş, beyefendinin aklına eylem yapmak gelmiş. Benim dediğim şu; tabii ki Ali Sarıbaş zamanında, şu zamanda, bu zamanda CHP’nin usulen verdiği önergeler var, eylemeler var, twitler var, 2-3 yıl var. Yok demiyorum. Ama esaslı eylemi büyük toplantıyı ne zaman yaptılar. İş işten geçtikten sonra yaptılarö dedi.

‘BURADA HESAP ASLA ÇEVRE DEĞİL’ Bergama’da yıllar önce yaşanan altın madeni konusunu da hatırlatan Turan, "Bergama’da hatırlarsanız tüm insanları ayaklandırdılar. Eurogold diye yabancı bir firma vardı. Altın çıkaracaktı. Aynı Çanakkale’deki gibi. Bağırdılar, çağırdılar FETÖ’nün Koza firması olaya el koydu, satın aldı. Çok ucuz fiyatlarla sonra eylemler bitti. Burada hesap asla çevre değil. İyi niyetli arkadaşlar kendinizi kullandırmayın. Bir kısmı ne olduğunu biliyor, ama bir kısmı iyi niyetli Çanakkaleliler. Şu teşekkür borcum da var. Çanakkalelilerin, CHP’liler dahil, büyük çoğunluğu bu oyunu gördüğü için destek bile olmadıö diye konuştu. ‘ÇEVRECİ İDDİASI OLAN KİM VARSA BAŞ TACI’ Kirazlı Balaban bölgesindeki altın ve gümüş madeni için ruhsatın 2001 yılında verildiğini belirten Turan, “Diyorlar ki, Gayri Sıhhi Müessese (GSM), ruhsatını siz verdiniz. GSM dediğin zaten sürecin devamı. Örneğin bir inşaat yaparken önce izin alırsın, sonra başlarsın. Elektrik, su için başvurursun. Ruhsatını, oturma iznini alırsın. Bunların hepsi süreçtir. Ama bu madenin başlaması, orada altın izni aranması, bazı sivri zekalıların ya Balıkesir evrağını verdi, bizi kandırdı diye söylediği orman pafta hesabına göre, o zaman Balıkesir’e bağlı gözüken bizim Kirazlı’nın da içinde olduğu bölgedeki arama iznidir. 2000 yılında o bölgenin sit alanından çıkarılması kararı var. Şimdi diyorlar ya Kaz Dağları. Biz diyoruz değil. Bu evrakta Kaz Dağları'nın olduğu yerde, sit alanında çıkma kararı var. İmzayı atan kim, CHP’nin Kayseri milletvekili adayı var. Bunu söylüyorum, diyor ki burası o bölge değil. Sen Kaz Dağları'nı bile çıkarmışsın diyorum ben sana vicdansız. Bunu neyini anlamıyorsun. Kaz Dağları'nı bile sit alanından çıkaran sen, Kaz Dağları olmayan yerden bahseden ben. Bunun neyi yalan, neyi yanlış. Ama Çanakkale’nin kendini kullandırmayacağını, Çanakkale’nin bu işe sahip çıkmayacağını çok iyi biliyorum. Ben istiyorum ki, samimi niyetlerle çevreci iddiası olan kim varsa baş tacı. Çanakkale’de 2018 yılında 3 milyon ağaç diktik. O alan da göreceksiniz yeşillendirilecek, toparlanacakö şeklinde konuştu.

‘MESELE TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNİ, GELİŞMESİNİ ÖNLEME İDDİASI’ AK Parti'ye ekonomi üzerinden saldıranların, ekonomik verilen toparlanmaya başlamasıyla birlikte son dönemde çevre ve imar konuları üzerinden saldırmaya başladığını da ifade eden Bülent Turan, şunları söyledi: “Çok saldırdılar, ti’ye aldılar, dalga geçtiler ama ekonomik verilerin toparlamaya başlamasından sonra konuyu kapattılar. Baktılar ki burada ekmek yok tabiri caiz ise. Bu sefer çevreyle ve imarla ilgili AK Parti’nin olduğu alana saldırmaya başladılar. Salda Gölü ile ilgili gündem yaptılar, ama hükümetin, ilgilileri, izahları onların beklediği tabloları vermedi. Bu sefer döndüler Kaz Dağları’na. Mesele yeşil ve ağaç olsa, bu anlattıklarım olmazdı. Ama mesele Türkiye’nin büyümesini, Türkiye’nin gelişmesini önleme iddiası olduğundan dolayı bir oraya gittiler, bir buraya geldiler. AK Parti’yi zayıflatmak için, çevreci değil bunlar anlayışı yaymak için bu adımları attılar. Ama milletimiz bunlara imkan vermeyecek. Biz Boğaz Köprümüzü Eceabat-Çanakkale’ye yapıyorduk. İlk proje öyle. Bin 600 metre uzunluğu var. Ama sırf orman zarar görmesin diye, sırf tarihi doku karşıda zarar görmesin diye bin 600 metre olacak köprüyü Lapseki-Gelibolu’ya aldırarak 4 bin 600 metre yaptık sırf çevre hassasiyetinden dolayı."

‘MECLİS AÇILSIN ÇOK BÜYÜK MESAİ HARCAYACAĞIM’ İş Bankası’nda hissesi bulunan CHP’yi eleştiren Turan, “Siyasi ahlakı olan bir siyasetçi asla bir parti yöneticisi olarak banka yöneticiliği yapmaz. Bugün Türkiye’de tek banka yöneticisi olan parti CHP. Buradan söylüyorum, madem siyasi ahlak meselesini böyle istismar ediyorsunuz, bizim bununla itham ediyorsunuz, çevreci değil diyorsunuz. Bende diyorum ki; 'siyasi ahlaksa meseleniz, şu İş Bankası hisselerini sahibi olan millete teslim edin kardeşim. Bunu gelin güzellikle yapın'. Bir adam hem parti yönetecek, hem banka yönetecek. Bir adam hem parti tarafından atanacak, hem bankanın yöneticisi olacak. Bu siyasi ahlakın dışındaki bir yaklaşım. Ben de diyorum ki; ‘daha meclis açılmadı. Gelin siyasi ahlak örneğini görelim. Adımınızı atın, siz vazgeçin’ deyin ki; ‘Atatürk’ün mirası, bu hisselerin milletin kendisinde olmasını gerektirir. Bir partide değil. O zaman tek parti vardı. Devletin partisiydi. O zaman orada olması anlamlıydı belki ama şimdi çok parti var. CHP’de olması yanlış deyin ve adım atın. Attınız, attınız'. Ben söylüyorum bir vatandaş olarak. Bu ahlaksızlık kalksın diye Meclis açılsın çok büyük mesai harcayacağım. Madem bizi siyasi ahlaksızlıkla itham ediyorsunuz, siyasi ahlaka sizi davet ediyorum. Ve diyorum ki; 'bu hisselerle bir adım atın aksi takdirde Meclis gereğini yapacak'. Milletin emanetini, millete teslim edecek inşallah.ö

Konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partililer ile bayramlaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -AK Parti bayramlaşma töreninden genel ve detay görüntüler. -Bülent Turan açıklama görüntüsü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ================= Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı SİVAS'ta aynı istikamete seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu üzerinde, Gültepe Mahallesi Yeni Karşıyaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hasan Yeter yönetimindeki 58 ABK 097 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Yeni Karşıyaka Köprüsü yakınlarında aynı istikamette seyir halinde olan Sefa Tombul yönetimindeki 58 SF 430 plakalı otomobille çarpıştı. Hasan Yeter'in kullandığı araç çarpışmanın etkisiyle refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçerek durdu. Kazada sürücü Hasan Yeter ve yanında bulunan Eren Özdal yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Sefa Tombul ise kazayı yara almadan atlattı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü: -Kaza yerinden görüntüler -Araçların görüntüsü Haber: SİVAS (DHA) ==================== Gurbetçi aileye saldırı olayında 12 şüpheli serbest AVUSTURYA'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahipleriyle çıkan ve 16 kişinin yaralandığı kavga ile gözaltına alınan 12 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kavgaya karışan tesis çalışanların ifadelerinde önce ailenin kendilerine saldırdığını söylediği öğrenildi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da hem idari hem de adli yönden soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Olay, dün Kahramanmaraş-Göksun Karayolu üzerindeki Fırnız mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin oturduğu çardağın yıkılması sonucu aile ile işletme sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada aileden 2'si bebek 12 kişi, tesis çalışanlarından da 4 kişi olmak üzere 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı.

'SİZİ ÖLDÜRECEĞİZ, BURAYI BAŞINIZA YIKACAĞIZ' Olayla ilgili soruşturma devam ederken, tesis çalışanlarının da ifadesi ortaya çıktı. Çalışanlar, bayram nedeni ile kapalı olduklarını ancak ailenin ısrarı üzerine piknik yapmalarına izin verdiklerini söyledi. Piknik sırasında aileden bazı kişilerin havuzdan balık tutmak istediğini, daha sonra bir kadının kaybolan yüzüğünü bulmak için diğer aile üyelerinin de çardağa çıktığını belirten çalışanlar, "Bu sırada çardak çöktü ve daha sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında ailenin erkekleri 'Sizi burada öldüreceğiz, burayı başınıza yıkacağız' diyerek saldırdılar" dediği öğrenildi. VALİ ÖZKAN: OLAYLA İLGİLİ VERİLER ADLİ MAKAMLARA SUNULDU Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özkan, şehirde asayiş olaylarıyla ilgili olarak olaylar vuku bulmadan emniyet ve jandarma ekiplerince her türlü tedbirlerin alındığını söyledi. Olay vuku bulması durumunda ise en hızlı bir şekilde verilerin kaliteli bir şekilde toplanıp adli makamlara sunulduğunu kaydeden Özkan, şöyle devam etti:

"Bu olayda da hastaneye geldikten sonra jandarmaya haber veriyor, bununla ilgili veriler kaliteli ve net bir şekilde toplanıp adli makamlarla sunulmuş durumda. Hem idari yönden hem adli yönden en etkili ve üst düzeyde bir ilgiyle soruşturmalar devam etmektedir. Tabii soruşturmanın bütün verileri toplanıp gereği yapılacak adli makamlar, savcıların koordinesinde." Olayda yaralanan 16 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------- - Vali Özkan'ın konuşması Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) GÖRÜNTÜ BOYUTU: 168 MB ==================== Pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan badana ustası, taburcu oldu AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, saldırısına uğradığı sahibi olduğu 'Hektor' isimli 'Pitbull' cinsi köpek tarafından her iki kolundan ağır şekilde yaralanan 50 yaşındaki boya badana ustası Halil Cici, tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi. Bayram tatili süresince evde tedavisi sürecek Cici'nin yapılacak kontrollerden sonra bir dizi cerrahi operasyon geçirebileceği öğrenildi. Yaşanan bu olayla gözler 'Pitbull' cinsi köpeklere çevrilirken Veteriner hekim Erdinç Toy, büyüme çağlarında sahipleri tarafından uygulanan yanlış beslenme ve yetiştirme yöntemleri nedeniyle bu hayvanların saldırgan bir yapıya dönüştüğünü, yoksa uysal hayvanlar olduğunu söyledi.

Evli, iki çocuk babası Halil Cici, dün (Pazar) saat 13.30 sıralarında, oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği köpeğine mama vermek için 'Pitbull' cinsi 'Hektor' isimli köpeğinin yanına gitti. Köpeğinin bir anda üzerine saldırması üzerine Cici, neye uğradığını şaşırdı. Köpeği tarafından her iki kolundan ısırılan Cici'nin yardımına komşusu Üzeyir A., yetişti. Ancak, köpek Üzeyir A.'ya da saldırıp, yaklaşmasını engelledi. Bunun üzerine komşusu çareyi polisi aramakta buldu. Olay yerine gelen polislerden biri, sahibini her iki kolundan defalarca ısırarak parçalayan köpeği, tabancayla vurup, etkisiz hale getirdi. Köpek olay yerinde telef olurken, kanlar içindeki Halil Cici, 112 Acil Servis ambulası ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TABURCU EDİLDİ Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Cici, Aydın Atatük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kollarında birinci derece yaralanma ve aşırı kan kaybı bulunan Cici, tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Kuşadası'ndaki evinde tedavisine devam edilecek olan Cici'nin, daha sonra yapılacak kontroller sonrasında bir dizi cerrahi operasyon geçirebileceği öğrenildi.