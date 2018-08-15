DHA YURT BÜLTENİ-14

ÇOCUKLAR SU KAYNAĞI BULDU, KÖYLÜLER SULU KUTLAMA YAPTI KARS'ın Digor ilçesi yaylalar mevkiinde karayolunun altından çıkan, hayvan otlatan çocuklar tarafından bulunan su, köylüleri sevince boğdu. Uzun yıllar, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan eşek sırtında su taşıyan köylüler, küreklerle kanal açarak suyu bir arada toplamaya çalıştı. Köylülerden birinin önce kana kana su içip, ardından da başından aşağı dökerek sevinç yaşaması, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla köylülere izletildi. Digor'un 11 yaylasının bulunduğu bölgede hayvan otlatan Ömer Adikti ve Muhammed İsmail Adikti isimli çocuklar, karayolunun altından gelen suyu fark edince, soluğu Düzgeçit köyü yaylasında aldı. Uzun yıllar, 20 kilometre mesafeden eşek sırtında yaylalarına su taşıyan köylüler, suyun bulunduğunu duyunca kürekleri alıp koşarak bölgeye gitti. Suyun berrak ve içilebilir olduğunu gören köylüler, küreklerle kanal açıp, suyu açtıkları çukurlarda biriktirmeye başladı.

Durumu İl Özel İdaresi'ne bildiren köylülerin, ekiplerin gelip bölgede etüt çalışması yapacaklarını söylemesi üzerine sevinçleri bir kat daha arttı. Bu sırada bölgeye gelen Düzgeçit köyünden Mehmet Adikti, suyun çıktığı kaynağa giderek önce kana kana su içti, ardından da buz gibi suyu başına dökerek sevincini paylaştı. Adikti'nin bu hareketi, sosyal medya hesapları üzerinden canlı canlı köylülere izlettirildi.

Düzgeçit Köyü Muhtarı İrfan Adikti ve Bayırbağ Köyü Muhtarı Kazım Budak da alana gelerek sudan bölgedeki yaylaların da yararlanması için İl Özel İdaresi yetkililerinin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ==================================================== KİLİS'TE KAMYONET DEVRİLDİ: 7 SURİYELİ YARALI KİLİS'te kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki Suriyeli 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kilis- Elbeyli karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Hallebiye (44) yönetimindeki 79 MA 595 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Muhammet Hallebiye ile araçta bulunan Suriye uyruklu Şerif Hallebiye (7), Abdu El Hassan (6), Ali El Hassan (25), Yusuf Hallabiye (12), Hasan Hallebiye (3) ve Abdullah El Fettah Hallabiye (5) yaralandı. Yaralılar, ihbarla sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülüp, acil serviste tedaviye alındı. Görüntü Dökümü

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Yaralıların indirilişi

- Kaza yeri

- Devlerin araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292 MB ====================================================

BOLU'DA ORMAN YANGINI BOLU'nun Göynük ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Öğle saatlerinde, Göynük'ün İbrahimözü Köyü yakınlarında tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangına, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce, Sakarya ve Ankara'dan orman ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangına havadan müdahale edilmesi için yangın söndürme helikopteri talep edildi. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan sahalardan görüntü Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu), (DHA) ====================== OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ESKİ SPORCU 9 BİN DOLARINI BOZDURDU OLİMPİYAT, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Eski Milli Güreşçi Mahmut Demir, yurt dışı seyahatleri ve oğlunun yabancı dil kursu için ayırdığı 9 bin 200 Doları, Amerika'ya tepki göstermek için bozdurarak Türk Lirası'na çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik sonrasında Amasya'da yaşayah Olimpilat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Eski Milli Güreşçi Mahmut Demir'de Dolar bozdurarak Amiraka'ya tepki gösterdi. Demir, yurt dışı seyahatleri ve oğlunun yabancı dil kursu için bir kenara ayırdığı 9 bin 200 Doları bugün bankaya giderek Türk Lirasına çevirdi. Demir, hedef alınanın şahıslar değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu söleyerek "Hal böyle iken bu milletin bir ferdi, sporcusu, şampiyonu olarak bütün bunlara sessiz kalmamız, oynanan oyunu seyirci gibi kenardan izlememiz mümkün değildir. Bu sebeple ilk olarak oğlumun dil kursu için yurt dışına yapacağı seyahati iptal ettim. Sağ olsun o da hiç itiraz etmedi. Oğlum bana 'Bırak benim İngilizcem kırık dökük kalsın, yeter ki Türk Devleti’nin ve Türk Mileti’nin onurunu kırmaya çalışanlar bunun öyle kolay olmadığını anlasın' dedi. 24 yaşındaki oğlumdan bu sözleri duyunca ülkem ve milletim adına bir kez daha şevkle, umutla doldum. Bu vesileyle, milletimi bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde, topyekün durmaya davet ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Şampiyon demir ve dolarlardan detay

-Dolarların Türk lirasına çevrildiği dekonttan detay

-Türk Lirasından detay

- Röportaj

-Diğer detaylar (SÜRE: 5:51 Dk) (BOYUT 654 MB) Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) ========================== DALGALARIN ALDIĞI POLİSİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde dalgaların arasında kaybolan polis memuru 50 yaşındaki Bahri Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar sualtını tararken, helikopter ile havadan arama yapılıyor. İstanbul'dan Sakarya'nın Karasu ilçesine tatil için gelen polis memuru Bahri Şahin, dün öğleden sonra girdiği denizde dalgaların arasında kayboldu. Dün gece saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Sahil Güvenlik, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ekipleri, sualtı ve su üstünde arama çalışmalarını sürdürüyor. Denize tüplü dalış yapan dalgıç polisler sualtını tararken, diğer ekipler su üstünde botlarla arama yaptı. Talep üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bölgeye gönderilen arama helikopteri de kayıp polisi bulmak için denizi havadan taradı. Polis memurunun ailesi ise sahilde arama çalışmalarını ağlayarak izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dalgıçlar suda arama yaparken

Polis memurunun yakınları

Helikopter havada arama yaparken

Sahilden görüntü

Detaylar HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA ===================================== DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN TARİHİ TARAKÇI EVİ'NE RESTORASYON DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB), Buldan ilçesindeki yok olmaya yüz tutan tarihi Tarakçı Evi'ni restore ederek ayağa kaldırdı. Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Fabrikası, İbrahim Çallı Sanat Evi, Konyalıoğlu Konağı, Balcı Evi, Sürücü Evi, Osmanbey Konağı, Ali Bilge Evi, Necip Ökten Evi, Abdüloğlu Evi, Cezmi Ökten Evi ve Adil Beştaş Evi gibi Denizli'nin yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda tarihi değerini restore ederek kente kazandıran KUDEB, ilçelerde de restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Dönemin Buldan Belediye Başkanı Talat Tarakçı'nın yaşadığı Buldan ilçesindeki Tarakçı Evi'nin restorasyonu tamamlandı. Aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmasıyla tarihi ev, kent belleğine kazandırıldı.

Tarakçı Evi olarak bilinen konutun 1930'lu yıllarda Buldan Belediye Başkanlığı yapan Talat Tarakçıoğlu'nun dedesi Hacı Hasan tarafından yaptırıldığı biliniyor. 19'uncu yüzyıl Türk konut mimarisi özellikleri taşıyan yapı, bodrum kat üzerine üç katlı olarak inşa edilmiş ve cihannüma (camlı çatı katı) kısmı ve iki bahçesi ile dikkat çekiyor. İnşasında taş ve tuğla malzemenin kullanıldığı tarihi yapıda ahşap tavan, iç sofa ve zeminde bitkisel desenlerden oluşan karo mozaik tarihi yapının güzelliğini öne çıkaran unsurlar olarak gösteriliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Restore edilen tarihi evden görüntü

- Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın evin restore edilmeden önce gezmesi (arşiv) Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ===================================== EDİRNE'DE TEKSTİL FABRİKASI KENDİ ENERJİ TESİSİNİ KURDU EDİRNE'de bir tekstil firması, 18 bin metrekare alana kurduğu güneş panelleriyle fabrikanın yıllık enerji ihtiyacının yüzde 70'ni karşılayabilme kapasitesine sahip tesisin açılışını yaptı.

Edirne'de 1975 yılından bu yana erkek dış giyim üretiminde dünyanın önde gelen markalarına üretim yapan ve binlerce kişiye istihdam sağlayan Edirne Giyim Sanayi, EGS firması, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki fabrika bahçesine 18 bin metrekare alan güneş enerji tesisi kurdu. Yılda 912 bin kilogram karbon emisyon azaltımının gerçekleştirileceği tesisin açılışına Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt katıldı. EGS Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan Türkeş, EGS olarak işlerinin sadece üretimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda ülkeye, topluma ve yaşadığımız coğrafyaya da sorumlulukları olduğunun bilincinde olduğunu belirtti. Türkeş; "Dünyada enerji kaynaklarının her geçen gün hızla tükendiği günümüzde, çevre sürdürülebilirlik konusunu ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli görüyoruz. Bu sebeple de yenilenebilir enerji konusunu bundan 6 yıl önce gündemimize aldık. Mali açıdan bakıldığında yatırımın geri dönüşü 7-8 yıl gibi uzun bir süre aldığından ilk planda uygulanabilir gözükmüyordu. Ancak çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, gelecekte yaşanacak enerji darboğazlarına karşı bugünden hazırlık yapmak için bu önemli yatırımı yapmaya karar verdik" dedi.

İşletme olarak söz konusu sistemle doğaya katkı sunmaktan gurur duyduklarını da sözlerine ekleyen Türkeş; "EGS olarak yaşadığımız coğrafyanın en önemli sorunlarından birisi olan sürdürülebilirlik konusunda bu önemli yatırımı yaparak doğaya katkı sağlıyor olmakla gurur duyuyoruz. Bu konuda başka firmalara ve kurumlara da ilham kaynağı olabilirsek ne mutlu bizlere. Umarım çevreye duyarlı bu gibi projeler ülkemizde artarak devam ederö diye konuştu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da fabrikaların tek görevinin istihdam olmadığını, çevrelerine de örnek olmaları gerektiğini belirterek; “EGS ile öteden beri hukukumuz, ilişkimiz var. EGS'nin çalışanlarıyla beraber yarattığı aile rol modelini ilgiyle izledik. Kuşkusuz toplam kalite yönetiminin en uç örneklerinden biri olan EGS'nin hem çevre dostu, hem enerjini kendin üret hem de doğayı kirletme ama memleket ekonomisine de ciddi katkılarda bulun felsefesinden hareketle bugün yaşama geçirecekleri güneş enerjisi santrali her türlü takdirinin üzerinde bir çalışma. Kentimizdeki diğer sanayi işletmelerine ve fabrikalara örnek olmasını diliyorumö ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından güneş enerjisi tesisinin açılışı gerçekleştirilirken, Vali Özdemir ve Belediye Başkanı Gürkan görevlilerden tesis hakkında bilgi aldı.

EGS'nin hizmete soktuğu 18 bin metrekarelik alanda inşa edilen Güneş Enerjisi Tesisi toplam 4 bin 224 adet güneş panelinden oluşuyor. Günlük ortalama 4700 wat elektrik üreten tesiste yıllık 83 bin adet ağacın dikilmesine eşdeğer yıllık ortalama 912 bin kilogram karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor. Görüntü Dökümü:

-Fabrikadan görüntü

-Enerji panelleri

-Konuşmalar

-Fabrika üretim tesisleri

-Genel görüntüler Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- ==================================== MEVSİMLİK FINDIK İŞÇİLERİ BAHÇEDE, ÇOCUKLARI YAZ OKULUNDA DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Ordu'ya fındık hasadında çalışmak için gelen mevsimlik işçiler, bahçede fındık toplarken çocukları da 'Fındık Tarımında Çocuk İşçiliği İle Mücadele Projesi' kapsamında yaz okulunda eğitim görüyor. Ordu'nun İkizce İlçe Kaymakamlığı ile Türkiye'nin en büyük fındık ihracatçılarından biri olan Durak Fındık A.Ş. işbirliğinde 'Fındık Tarımında Çocuk İşçiliği İle Mücadele Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden fındık hasadında çalışmak üzere Ordu'ya mevsimlik işçi olarak gelenler bahçelerde fındık topladıkları sırada çocukları Büyükşehir Belediyesi İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görüyor. Okulda İkizce Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslara mevsimlik tarım işçilerinini çocukları ile yörede yaşayan vatandaşların çocukları katılıyor. Toplam 115 çocuk burada eğitim görüyor. Mevsimlik fındık işçilerinin çocukları yapılan bu çalışma ile hem el becerilerini geliştiriyor, hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Projenin Koordinatörlüğünü Vedat Macit yürütürken, Akademik Danışmanlığı'nı ise Tuğba Kontaş Azaklı ile Mükerrem Kabataş Yıldız yapıyor.

Durak Fındık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Kadir Durak, sosyal projelere önem verdiklerini, geçen yıl bu kapsamda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne 8 adet fındık toplama makinesi hibe ettiklerini, çocuk işçiliğinin önlenmesi için proje hazırladıklarını söyledi. Projenin sürdürülebilir olacağını belirten Durak, "Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve fındık hasadı süresince çocuklar için güvenli bir ortamda sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyoruz. Anne babalar bahçelerde fındık toplarken, çocuklar da hem eğitim alıyor hemde eğleniyor. Çocuklar ayrıca sağlık taramasından geçirilecek, bu tür sosyal projelerimizi sürdüreceğiz" dedi. AİLELER ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLİYOR Proje Danışmanı Tuğba Kontaş Azaklı ise 5-14 yaş arası çocukları kapsayan projenin özellikle sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirterek "Çocuklar sağlak taramasının yanı sıra kişisel gelişim taramasından geçiyor. Çocuklara eğitim modülleri uygulayarak kendilerini geliştirmesi hedefleniyor. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla birlikte İkizce'de bulunan çocukları da buluşturduk. Yerelden de projeye destek var. Çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçisi kadınların kadın sağlığı ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Çocuklar ise burada el sanatları ve halk oyunları da öğreniyorlar, el becerilerini geliştiriyorlar. Çocuk haklarını öğreniyorlar. Akademik çalışmayla burada çadırda ailelerin yaşamları tespit ediliyor. Çocukların problemleri öğreniliyor, proje kapsamında bunlar giderilecek. Yine çadır ziyaretleriyle kadınların sorunları tespit edilecek ve çözümü noktasında da çalışma yürütülecek. Fındık hasadında çalışanlara yönelik de ilk yardım gibi bilgiler veriliyor. Yereldeki kadınlar da çocuk işçiliği konusunda bilgilendiriliyor" dedi.