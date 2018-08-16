DHA YURT BÜLTENİ 14

Adıyaman'da PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden sonra güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle 3 askerin şehit olduğu sivil arazi aracı ile teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettiği yerdeki inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından arazi aracı, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. OPERASYON SÜRÜYOR El yapımı patlayıcının infilak etmesinin ardından teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon da devam ediyor. Güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla ve İHA'lar yardımıyla teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışma yürütüyor. Kuyucak köyü girişinde güvenlik noktası oluşturan korucular, köye giriş-çıkan yapan araçları inceleyerek olay yerine sivil girmemesini sağlıyor.

ADIYAMAN'da PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in (34) memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ateş düştü. Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağını basan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekerek'in acı haberi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan annesi Emine ve babası Necati Tekerek'e, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehadet haberini alınca fenalaşan diyaliz hastası Necati Tekerek'e, evin önünde bekleyen sağlık ekibi müdahe etti. Tekerek ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, mahalleye taziye çadırı kuruldu. Şehit Tekerek'in, 11 yıllık asker olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in cenazesinin, yarın Osmaniye'de toprağa verileceği belirtildi.

SİNOP'un Erfelek ilçesine bir vatandaşın bahçesine dikilmiş olan 33 ceviz fidanı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Olay, Erfelek ilçesi Balıfakı Köyü'nde meydana geldi. İddiya göre 3 çocuk babası Salih Balcı (76) yaklaşık 2 yıl önce bahçesine 70 adet ceviz fidanı dikti. Ceviz fıdanlarından 33 tanesi kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce kesildi. Bunu gören Balcı, durumu jandarmaya bildirdi. Balcı, "33 ceviz fidanımı kesmişler bizim 2 gün sonra haberimiz oldu. 7 tanesi kökünden kesmişler. Kim neden bunu yapmış bilmiyorum. Jandarmaya haber verdim tutanak tutuldu" diye konuştu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü ------------------------ - Şehit evine bayrak asılması - Evin genel görüntüsü - Evin önündeki kalabalık - Evden çıkan sağlık ekipleri - Şehit babasının ambulansa bindirilmesi - Evin önünde bekleyen kalabalık *** - Askeri ve sağlık görevlilerin şehit evine girişleri - Ağlama sesleri - Polis ve sivil araçlar - Türk Bayrağının getirilmesi - Şehit evine askerler tarafından Türk Bayrağının asılması - Şehit annesinin ağlayarak dışarıya çıkartılması - Ambulansa alınması - Şehidin evi önünde bekleyen ambulans - Şehit babasının sedye ile dışarıya çıkartılması

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, işe gitmek için otobüs bekleyen trafik polisi S.A., bacağını ısıran köpeğe tabancayla 2 el ateş etti. Köpek kaçarken, çevredekiler otobüsü durdurup, S.A.'ya tepki gösterdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olay, bu sabah saatlerinde Soğukkuyu Mahallesi 1595 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için durakta otobüs bekleyen trafik polisi S.A., kendisine saldırıp, bacağını ısıran sokak köpeğine tabancayla 2 el ateş etti. Köpek kaçarken, S.A. otobüse bindi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, S.A.'nın bindiği otobüse binerek, hareket etmesine izin vermedi. S.A.'ya otobüste tepki gösteren vatandaşlar, daha sonra polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Bacağından yaralanan polis memuru S.A.'ya kuduz aşısı yapıldı. Olaydan sonra kaçan köpek bulunamadı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öte yandan, vatandaşların otobüste S.A. ile tartışması, bir yolcu tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde uzun yıllar besicilik yapan Mehmet Emin Yumuşak, kurban bayramı nedeniyle satışa çıkardığı 1 ton 700 kilo ağırlığındaki danasına 40 bin TL istiyor. Besici Mehmet Emin Yumuşak, kendi çiftliğinde beslediği 2 yaşındaki 'Şerif' ismini verdiği danasını Kurban Bayramı için satışa çıkarttı. 2 yaşında olan ve 1 ton 700 kilo ağırlığındaki kurbanlığın şimdiden alıcısına hayırlı olması dileğinde bulunan Yumuşak, "Kendi çiftliğimde yetiştirdiğim 2 yaşındaki Şerif, şu an 1 ton 700 kilo ağırlığında ve 40 bin lira istiyorum. Bu kurban bayramında alıcısı çıkarsa hayırlı olsun, çıkmazsa da beslemeye devam edeceğim" dedi.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN 'SAHTE PARA' UYARISI

TRABZON'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara sahte para ve silahlı kutlamalara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki kurban pazarlarını gezerek, satıcılara sahte para ile ilgili uyarılarda bulundu. Sahte para ile nakit alışveriş yapılan her yerde karşılaşabileceğini ve şüpheli durumlarda 155 Polis İmdat hattını aranarak ihbarda bulunulması gerektiğini ifade eden polis ekipleri, sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda da hayvan satıcılarına bilgiler verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca, 'Sevincini Başkasının Göz Yaşı Yapanları 155 Polis İmdat Hattına Bildirelim' sloganıyla, düğünlerde, bayramlarda, asker uğurlamalında ve futbol maçları sonrasında silahla havaya ateş açarak sevinç yaşayanların polise ihbar edilmesi gerektiğini hazırladığı broşürle vatandaşlara anlattı.

Her yıl onlarca vatandaşın kutlamalar esnasında havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirten ekipler, vatandaşları bu gibi durumlarda 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulunmaya da davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polislerin broşur dağıtması

HABER: Emre KOLTUK KAMERA: TRABZON-DHA

