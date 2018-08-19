DHA YURT BÜLTENİ 14

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede paniğe yol açan deprem, Andırın'a komşu kentlerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 18.22'de merkez üssü Andırın'ın Erenler Mahallesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlçede paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Andırın'ın yanı sıra deprem komşu kentler Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye ve Adana'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Öte yandan Andırın'da geçen 4 Ağustos'ta da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. // GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK ============ Çanakkale'de ot yangını binaya sıçradı (1) ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezde boş bir alandaki ot yangını rüzgarla birlikte kent merkezindeki binaları tehdit ederken, bir binanın çatısı alev aldı. Yangına helikopterle müdahale edilirken, dumanlar şehrin her yerinden görüldü.

Panik ve söndürme çabaları amatör kamerada

Yaşanan panik anları, vatandaşların, polislerin, itfaiye ekiplerinin ve helikopterin söndürme çalışmaları bir vatandaş tarafından kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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bölgeden görüntü

Dumanla kaplanan alan GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ =========== Açığa alınan Şırnak eski Vali Yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı GAZİANTEP, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adem Ergül, geçen 8 Ağustos'ta açığa alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandığı belirlenen Adem Ergül, gözaltına alındı. Ergül, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konuldu. =============== Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı