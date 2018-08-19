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DHA YURT BÜLTENİ 14

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:05 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem   KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede paniğe yol açan deprem, Andırın'a komşu kentlerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 18.22'de merkez üssü Andırın'ın Erenler Mahallesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlçede paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Andırın'ın yanı sıra deprem komşu kentler Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye ve Adana'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan Andırın'da geçen 4 Ağustos'ta da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

// GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Çanakkale'de ot yangını binaya sıçradı (1)

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezde boş bir alandaki ot yangını rüzgarla birlikte kent merkezindeki binaları tehdit ederken, bir binanın çatısı alev aldı. Yangına helikopterle müdahale edilirken, dumanlar şehrin her yerinden görüldü.

Panik ve söndürme çabaları amatör kamerada
Yaşanan panik anları, vatandaşların, polislerin, itfaiye ekiplerinin ve helikopterin söndürme çalışmaları bir vatandaş tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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bölgeden görüntü
Dumanla kaplanan alan

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Açığa alınan Şırnak eski Vali Yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adem Ergül, geçen 8 Ağustos'ta açığa alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandığı belirlenen Adem Ergül, gözaltına alındı. Ergül, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı

OSMANİYE'den Bitlis'teki akrabalarının yanına Kurban Bayramı tatiline giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Hilvan karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ailesiyle Osmaniye'den Bitlis'e akrabalarının yanına bayram tatiline giden Mehmet Çakmak yönetimindeki 80 FP 301 plakalı hafif ticari araç, Hilvan'ın Üçüzler Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Mehmet Çakmak (41) ile eşi Camia Çakmak (39), çocukları Akil Çakmak (11), Asel Çakmak (8) ve Muhammed Çakmak (2) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Camia ile oğlu Muhammed Çakmak, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yapan araç
- Jandarmanın araçta inceleme yapması
- Karayolunda detay görüntüler
- Yaralıların ambulanslara taşınması
- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa UFAK --ŞANLIURFA-DHA)
344 MB

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