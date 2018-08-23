DHA YURT BÜLTENİ-14

ALEYNA'NIN EVİNDE HELALLİK İSTENDİ

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır cenazesi morgdan alınarak evine getirildi. Cenaze aracının geldiği esnada büyük üzüntü yaşandı. Anne Hülya Budanır kızının son defa tabutuna dokundu. Gözyaşlarına boğulan anne Hülya, baba Şahimerdan ve kız kardeş Hilal Budanır yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Anne Hülya Budanır, "Hayallerin vardı, gelinlikle ayrılacaktın bu evden" diye ağıt yaktı. Cenaze aracının ayrılmasının ardından aile bireylerinin elleri birbirine kenetlendi. Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi ikindi vakti Döşemealtı TOKİ Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Annenin cenaze aracına doğru ağlayarak gitmesi

- Bayılan bir kadının görüntüsü

- Ağlayan kızlardan görüntü

- Sağlık ekiplerinin bayılan kadına müdahalesi

- Annenin cenaze aracındaki tabuta ağlaması ve konuşması

- Anne ve yakınlarının ağlaması

- Hocanın helallik istemesi

- Ağlayan annenin hakkını helal etmesi

- Aleyna'nın ağlayan arkadaşlarından görüntü

- Babanın dua etmesi

- Annenin 'arkadaşların burada annem' diyerek ağlaması

- Anne ve kız kardeşin ağlaması Anne ve kız kardeşin görüntüsü

276 MB - 2.30'

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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ALEYNA'NIN EVİNDE HELALLİK İSTENDİ (2)

Cenaze namazı kılındı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracı ve camiden görüntü

- Tabutun üzerindeki duvaktan görüntü

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin cenaze aracına taşınması

- Detaylar

226 MB

