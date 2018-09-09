HABER

DHA YURT BÜLTENİ 14

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 21:52 | Son Güncelleme

ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Aslankaraş üs bölgesine giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için Hakkari  Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Aslankaraş üs bölgesine giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis, asker ve kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin’in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na gönderilerek oradan da uçakla memleketi Adana’ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------------
-Şehit asker için yapılan tören
-Şehidin öz geçmişinin okunması
-Yapılan dua
-Törenden detaylar
-Şehit cenazesinin taşınması
-Cenazenin helikoptere bırakılması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

=============================

HARRAN'DAKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli olduğu yakınının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Çatanak’ın vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gerçekleşen olayda, Harran ilçe merkezindeki PTT şubesi önünde iddiaya göre, çarşıda alışveriş yapan Mehmet Çatanak, park ettiği otomobilinin yanına geldiği sırada arkasından yaklaşan husumetlisi, Çatanak’ı eşi ve çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaralayıp kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda iki otomobil arasında yere yığılarak, kanlar içerisinde kalan Mehmet Çatanak’ın otomobilde bulunan eşi ve çocukları şoka girerek, çevredekilerden yardım istemesi görüntülere yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet Çatanak’ın cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
- Mehmet Çatanak'ın fotoğrafı
- Mehmet Çatanak’ın vurulma anı

Haber: HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)

=================================

ŞEHİT ONBAŞININ AĞABEYİNE, POLİSTEN DÜĞÜN KONVOYU

SURİYE'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin’nin ağabeyi Uğur Aytekin (28), polis eşliğinde gelin almaya gitti, şehir turu attı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Şehit Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in, Karabük Üniversitesi'nde memur olan ağabeyi Uğur Aytekin’i yalnız bırakmadı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve emniyet personeli, hayatını Özgül Aytekin ile birleştiren Uğur Aytekin’in Karabük Mahallesi’ndeki evinin önüne gelerek konvoy için hazır bulundu. Buradan gelin Özgül Aytekin’i Soğuksu TOKİ konutlarındaki evinden almak için giden araç konvoyuna polis eskortu eşlik etti. Aytekin çifti, yapılan duanın ardından gelin arabasına bindi. Düğünün yapılacağı salona hareket eden düğün konvoyuna trafik polisi ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda geçişlerine yardımcı oldu. Bazı vatandaşlar kent merkezinde sirenler eşliğinde tur atan düğün konvoyunu şaşkınlıkla izlerken bazı vatandaşlar da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Damat, kullandığı düğün arabasının önünü kesenlere zarf dağıttı.

'İÇİMDE BURUK AMA GÜZEL BİR SEVİNÇ VAR'

Uğur Aytekin, "İçimde buruk ama güzel bir sevinç var. İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve tüm emniyet çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Bugüne kadar bizleri sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadılar. Eşimle ve benimle çok ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz, inşallah bu mutluluğumuzu bir ömür boyu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------
-Konvoyun evin önünden hareket etmesi
-Konvoydan detay
-Gelin arabasının önünün kesilmesi
-Yapılan dua
-Uğur Aytekin’in açıklaması
-Konvoyun hareket etmesi

Süre:(05.06) Boyutu:(568 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

===================================

TORBALI'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

İZMİR'in Torbalı ilçesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan ile 700 metrekarelik zeytinlik zarar gördü. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2.5 saatte güçlükle söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bugün saat 16.00 sıralarında kırsal Kaplancık Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak, yakındaki, Zeki Şoluan'a ait zeytinliğe de ulaştı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 3 helikopter, 4 arazöz sevk edildi. Aleveler, havadan ve karadan müdahale ile 2.5 saatte güçlükle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan ile 700 metrekarelik zeytinlik zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------------------
-Yangından görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)

=============================

AĞLARA TAKILAN DENİZ KAPLUMBAĞASINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Çanakkale'de Lapseki ilçesi Gürecealtı açıklarında uzatma ağlarına takılan deniz kaplumbağasını, Sahil Güvenlik Dalış Timi kurtardı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, herhangi bir yarası bulunmadığı ve sağlıklı durumda olduğu tespit edilen deniz kaplumbağası, tekrar denize bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
- Ekiplerin kurtarma çalışması

ÇANAKKALE, (DHA)

============================

PARTNERSırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?
Yüksekova'da askeri araç devrildi: 1 asker şehit (2)Yüksekova'da askeri araç devrildi: 1 asker şehit (2)
Şehit onbaşının ağabeyine, polisten düğün konvoyuŞehit onbaşının ağabeyine, polisten düğün konvoyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Diğer Haberler
Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te fıstık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.