DHA YURT BÜLTENİ 14

Park halindeki otomobil alev alev yandı KONYA'da, henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı park halindeki otomobil, yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Selam Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Alevler, kısa sürede otomobilin ön kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, hemen müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otomobilin yanması

- İtfaiyenin otomobili söndürmesi Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ AK Partili Turan: Bırakın krizi, çalışan insan emeğinin karşılığını buluyor ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hasada devam eden elma üreticileriyle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bayramiç ilçesine gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, beraberinde Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ve Bayramiç AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ile bir araya geldi. Başkan Arslan'dan Bayramiç'teki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bülent Turan, ardından Külcüler Köyü'nde elma bahçelerinde hasada devam eden üreticilerle bir araya geldi. Elma bahçelerini ve elma hasadı dönemini yerinde inceleyen Turan, üreticilerle görüşüp sorunlarını dinledi. Bu sırada elma üretici Ramiz Güçlü'nün kızı Seçil Güçlü, Turan'a elma ikramında bulundu. Güçlü, "Bülent beyi basından tanıyorum. Kendisini karşımda görünce tek geçim kaynağımız olan elmayı ikram ettim" dedi.

'BIRAKIN KRİZİ, ÇALIŞAN İNSAN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI BULUYOR'

Bayramiç ilçesinin yanı sıra köyleri de ziyaret eden Turan, "Çanakkale'mizin her köşesi farklı bir kıymet, farklı bir marka. Bayramiç meyvede bambaşka bir marka. Şu an elma sezonunun başladığı dönem. Biz elma hasadı için Bayramiç'e geldik, köylülerimiz ile görüştük. Bize elma hediye ettiler. Onları yerinde tadına bakarak değerlendirdik. Tabi en keyiflisi ise bu sene ürünümüzün çok daha kıymetli olması, çok daha üretimin fazla olması ve fiyat pazarının canlı olması. Ümit ediyorum hasat bu sene çok daha canlı olacak. Çok daha ekonomik karşılığını bulacak. Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları. Tam aksine üreten insanların nasıl karşılık bulacağını bu dönem olacak elma hasadında göreceğiz. Türkiye'nin yüzde 6 oranında elma ihtiyacını karşılayan Bayramiç için hasat döneminin üreticimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bülent Turan'ın elma bahçelerini ve satıcıları dolaşmasından görüntü

Seçil Güçlü isimli kızın Bülent Turan'a elma ikramından görüntü

Seçil Güçlü ile röportaj

Bülent Turan ile röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL /BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Karnına ağaç dalı saplanan karaca tedavi edildi BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda karnına ağaç dalının saplanması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Ulus'a bağlı Kumluca Beldesi Sarıkaya mevkiinde ormanlık alanda karın bölgesinde yara olan yavru karacayı bitkin halde bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Köye gelen ekipler yaralı karacayı alarak, Bartın kent merkezindeki veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya getirdi. Röntgeni çekilen karacanın karnına ağaç dalının batarak, geri çıktığı tespit edildi. Yorgun ve bitkin olan karacaya serum tedavisi uygulandı. Yarası dikilen karacanın bir sürü dinlendirildikten sonra, bulunduğu bölgeye bırakılacağı bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karacanın getirilmesi

-Karacanın filminin çekilmesi

-Serum takılması

-Detay görüntüler SÜRE: 1.36 - BOYUT: 178 MB Haber-Kamera: Ayhan ACAR /BARTIN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Yolcular tek şoförle yola çıkan otobüsü polise şikayet etti

MARDİN’den İzmir’e gitmek üzere yola çıkan bir seyahat firmasına ait otobüste yolculuk yapan 40 yolcu, 6 saatte geldikleri Şanlıurfa’da muavini olmayan su ve klima hizmeti verilmeyen tek şoförlü otobüsü polise şikayet etti. 1453 kilometrelik yolu tek şoförle gitmeyi planlayan firma ile şoföre, polis 2 bin 900 TL para cezası kesti.

Mardin’den otobüse binen 40 yolcu, hareket ettikten bir süre sonra otobüste firmanın ismi olmadığı, düşük modelli bir otobüs olduğunu son anda fark etmelerine rağmen otobüse binerek yola çıktı. Yaklaşık 2 saatlik Mardin-Şanlıurfa yolunu 6 saatte kat eden otobüste bulunan yolcular, kliması ile televizyonu çalışmayan, muavini olmayan ve tek şoförle seyahat ettiklerini görünce duruma isyan etti. Bunun üzerine şikayetlerini şoföre bildiren yolcular, muhatap alınmamaları üzerine Şanlıurfa Karaköprü girişinde polisi arayarak, 35 ADV 627 plakalı otobüsü şikayet etti. Yolcuların tepkisine daha fazla dayanamayan otobüs şoförü terminale girmeyerek yolcuları yol kenarında indirdi. Bu sırada şikayet üzerine olay yerine gelen polis kaldırım üzerinde oturan yolcuları görerek otobüste yaptığı incelemede 1453 kilometrelik yolu tek şoförle yol almayı ve yolcuların hizmet alımının taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle şoför ve firmaya 2 bin 900 TL para cezası kesti. Şanlıurfa’da yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen ve mağdur olan yolculara, polisin firma yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Gaziantep’ten başka bir otobüs geleceği bildirildi. Bunun üzerine diğer otobüs Şanlıurfa’dan ayrıldı. 40 yolcunun hayatı tek şoförle bağlı olduğunu ifade eden yolcular ise seyahat firmasına ayrıca dava açacaklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yol kenarında bekleyen yolcular

- Polis otobüs şoförü ve firmasına cezai işlem uygulaması

- Firmaya tepki gösteren yolcular

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Barajda uzatılan sopayla hayata tutundu BURSA'da, Demirtaş Barajı'nda beş saat suyun içersinde kalan ve bir balıkcının uzattığı sopa ile yaşama tutunarak yardım bekleyen Ahmet Kaya (72), AFAD ve BAKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun süre suda kaldığı için hipotermiye girdiği belirlenen Kaya, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Barajda balık tutan Fehim Mutlu, kayalıkların önünde göğsüne kadar suyun içinde olan Ahmet Kaya'yı sudan çıkarmaya çalıştı. Ancak kayalıklarla çevrili bölgede Kaya'yı sudan çıkaramayan Mutlu, uzattığı sopa ile batmasını engellemeye çalışırken, telefonla yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Demirtaş Barajı'na giden AFAD ve BAKUT ekipleri 3 metrelik sopayı tutarak yardım bekleyen Ahmet Kaya'ya ulaştı. Bot ile barajdan çıkartılan ve yaklaşık 4.5 saat suda kaldığı için vucut ısısı düşen Kaya'nın hipotermiye girdiği belirlendi. Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet HAstanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

DHA Muhabirinin sorularını telefonda yanıtlayan Fehim Mutlu, "Ben saat 15.00 sıralarında Demirtaş Barajı'nda balık tutmaya gittim. Yaşlı adam kıyafetleri ile barajda duruyordu. Kendisine, 'ihtiyacın var mı?' diye sordum. Bana 'hayır' dedi. Garip bir durum vardı. Ben balık tutarken yine onu takip ettim. Akşam saatlerinde tekrar sorduğumda bu kez yardım istedi. Bende 3 metrelik sopayı kendisine uzatıp bunu tutmasını istedim. Bu sırada polise haber verdim. Gelen ekipler kendisini barajdan saat 20.00 sıralarında çıkardılar" dedi.

BAKUT Başkanı Cihat Öz, "İhbar alınca biz de olay yerine gittik. Ahmet Kaya, gölde hipotermiye girme tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Yani vücut ısısını kaybetmiş yarı baygın bir haldeydi. AFAD ekipleri kendisini bot ile alıp karaya çıkardı. Burada sağlık ekipleri ilk müdahalesini yatıktan sonra kendisini hastaneye kaldırdı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıyı taşıyan botun kıyıya gelişi

-Yaralının termal battaniyeye sarılması

-Yaralınn ambulansa bindirilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kilis'e askeri sevkiyat sürüyor SURİYE sınırındaki Kilis'e askeri araç sevkiyatı sürüyor.

Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen askeri araç taşıyan çekiciler, gece saatlerinde Kilis’e ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemi eşliğinde Öncüpınar sınır hattına yönlendirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sevkiyattan detaylar Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU /KİLİS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek Türk kadın pilotu Çetinkaya, test sürüşünü yaptı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren tek Türk kadın yarış pilotu Burcu Çetinkaya ve Rus-Ukrayna vatandaşı yardımcı pilotu İnessa Tushkanova, yeni aracının test sürüşünü gerçekleştirdi. Tushkanova, "Bizim ralli aşkımız var, bu ortak aşk bizi buluşturuyor" dedi. Çetinkaya ise, "Herkes birbirine saygılı. Ben Müslüman kendisi Hıristiyan bence bu bir konu değil" dedi.

Marmaris ilçesi kırsalında gerçekleşecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlangıç vereceği belirtilen Dünya Ralli Şampiyonası öncesi, tek Türk kadın yarış pilotu Burcu Çetinkaya ve yardımcı pilotu İnessa Tushkanova, parkurdaki ikinci deneme sürüşlerini pazartesi günü yaptı. 13 Eylül'de başlayıp 16 Eylül'de sona erecek şampiyona Marmaris'e 52 kilometre uzaklıktaki Yeşilbelde ile Ovacık mahalleleri arasındaki ormanlık ve toprak alanda yapılacak. Yarışmaya tek Türk kadın pilot olarak katılan Burcu Çetinkaya, yeni otomobilinin bakımlarının yapılmasının ardından ormanla kaplı toprak parkurda yardımcı pilotu ve aynı zamanda yarış pilotu olan Rus-Ukrayna vatandaşı İnessa Tushkanova ile test sürüşünü yaptı.

'SPONSOR EKSİK VE BİR MİKTAR BORÇLA YARIŞA KATILDIK'

Ford Motorsport Türkiye adına yarışacak olan Çetinkaya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yeni aracı Ford Fiesta R5 ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu ve her şeyin son dakikada geliştiğini söyleyen Çetinkaya, "Tam yarışamayacağımı düşüneceğim anda yarışmak nasip oldu. Aslında biz yarışmacıyız. Tabii ki mücadele için hazırız, ama çokta hazır değiliz. Yarışma öncesi yeterince vakit yoktu. Hem yardımcı pilotuma hem de otomobile alışacak vakit yoktu. Tüm kalbimizle çalıştık ve kısa sürede elden ne geliyorsa yaptık. Normalde sponsorların sağlanması lazım. Çok ciddi sponsor eksiğimiz var. Bir miktar borçla yarışa dâhil olduk. Ümitlerimiz tükenmedi. Ana sponsorumuz tamamlanacak ve eksiklikler bitecek. Desteğinden dolayı eşim Fatih Mehmet Bucak'a çok teşekkür ederim. Benim yanımda olduğu için mutluyum" diye konuştu.

Yardımcı pilotu ile ilgili inanç ve kültür farklılığı hakkında görüşlerini de aktaran Çetinkaya, "Bu konuda soru sorulursa cevap veriyorum. Bana sorulan sorulara mümkün olduğunca cevap veriyorum. Sorulmadığında konuşulacak bir konu bile değil. Herkes birbirine saygılı. Bizim bir problemimiz yok. Kendisi Hıristiyan, ben Müslümanım. Bence bu bir konu değil" dedi.