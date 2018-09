DHA YURT BÜLTENİ 14

Elvis Presley'in sesinden, Liverpool'on 'Kop' adlı taraftar grubunun da kullandığı 'You'll Never Walk Alone' (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısının kullandıldığı klip ilgi çekti. Başkan Kocadon'un görüntülerinin yer aldığı ve şarkının 'Rüzgarda yürümeye devam et. Yağmurda yürümeye devam et. Hayallerin bir yana atılsa da savrulsa da yürümeye devam et. Yürümeye devam et. Kalbindeki umutla yürümeye devam et. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Doğum günün kutlu olsun büyük başkan' sözlerinin alt yazıda yer verildiği klip, sosyal medyadan sıklıkla paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

- Videodan görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)

============