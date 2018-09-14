DHA YURT BÜLTENİ 14

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 2 ASKERİ ŞEHİT EDEN 9 TERÖRİST YAKALANDI (2)- YENİDEN TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden terörist grup, jandarma ve MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda yakalandı. Olayın ardından şehit Üsteğmen Usta'nın naaşını da kaçıran 9 terörist, Hatay'a getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde Ömeruşağı Köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit üsteğmenin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra çatışmanın yaşandığı bölgeden 14 kilometre mesafede bulunarak, getirildiği Kayseri'de toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve Üsteğmen Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, Suriye'nin Afrin Raco bölgesinde jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Hatay Valisi Erdal Ata, konuyla ilgili Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında teröristlerin yakalandığını duyurdu. Vali Ata, geçen 3 Eylül'de Afrin Raco bölgesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin M.C. adlı PYD/YPG mensubu teröristi yakaladığını ifade ederek şöyle dedi:

"M.C. adlı şahıs, 2014 yılından itibaren Afrin bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde asayiş yapılanması içinde görev aldığını, Zeytin Dalı Harekatı öncesi ve sonrasında istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf etmiş, Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde Ömeruşağı Köyü bölgesindeki operasyonda görevli Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde üsteğmenimizin naaşının kaçırılması olayına karışan terör örgütü üyelerinin isimlerini vermiştir. Bu itiraf neticesinde gözaltına alınan 3 kişinin de verdiği ifadeler doğrultusunda olaya karışan diğer 5 terörist ile birlikte olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 9 PKK/KCK-PYD/YPG örgütü mensubu, Afrin Raco beldesinde yakalanmıştır. Terör örgütü üyesi 9 terörist, İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, MİT ve adli makamlarca yapılan koordinasyon neticesinde yargılanmak üzere, Suriye Afrin'de görev yapan MİT ve jandarma birimlerimizin yürüttüğü başarılı operasyonla Hatay'a getirilmiş olup İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının bitimine müteaakip adli makamlara teslim edilecektir."

Vali Ata, Reyhanlı patlamasında görev alan Yusuf Nazik adlı teröristin yakalandığını da hatırlatarak, MİT'in bölgede başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğine vurgu yaptı. Vali Ata, "Afrin bölgesinde gerek MİT, gerekse jandarma istihbaratımız, emniyet istihbarat birimlerimiz çok başarılı operasyonlara imza atıyorlar. Orada emniyet asayişin sağlanması için canla başla çalışıyorlar, bir çok olayı eylem meydana gelmeden önlemiş oluyoruz" dedi. Vali Ata, Reyhanlı patlaması olayına karışan başka isimler olduğuna da vurgu yaparak, "İnşallah onların da gereğini yapacağız" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yakalanan teröristlerin Jandarma tarafından götürülmesi

- Detaylar Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Eser PAZARBAŞI-Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) ====================== OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI KONYA'da şerit ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Örüm (71) ve eşi Havvaana Örüm (73) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Konya-Ereğli karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Karapınar istikametine giden Yusuf Örüm idaresindeki 42 FDL 21 plakalı otomobil, iddiaya göre yol çalışması nedeniyle daralan karayolunda şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Ahmet Selim Işık (24) idaresindeki 42 BZP 69 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Yasemin Eda Örüm (17), Havvana Örüm ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası otomobil sürücüsü Yusuf Örüm'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Havvaana Örüm de kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Araçlardan detay Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA) ================================================ Irmakta oğlunu kurtardı, akıntıya kapılıp kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİ ŞELALENİN DÖKÜLDÜĞÜ YERDE BULUNDU Manavgat’ta ırmağa giren oğlu Özkan Aydın’ı kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan İzzet Aydın’ı bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Sahil Güvenlik ve İHH arama kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Barajlardan ırmağa gelen suyun kesilmesiyle şelalenin döküldüğü yerde JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı arama sonucunda saat 18.00 sıralarında İzzet Aydın’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kenara çıkarılan İzzet Aydın’ın cenazesi savcının talimatıyla Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu. EŞİ FERYAT ETTİ Arama çalışmalarından gelecek umutlu haberi bekleyen yakınları, cenazenin sudan çıkarılması sırasında feryat etti. İzzet Aydın’ın eşi, “Ben sensiz ne yapacağım, nasıl geriye döneceğim, insanların yüzüne nasıl bakacağım” diye feryat ederken, oğluna da “Ben sana o suya girme, su tehlikelidir demedim mi Özkan” diye seslendi. Güçlükle ayakta duran İzzet Aydın’ın ailesi, yakınları ve görevliler tarafından hastaneye götürüldü.

GELİN VE DAMADIN POZ VERDİĞİ YERE ÇIKARILDI Diğer yandan İzzet Aydın’ı arama çalışmaları için dalgıçların gelmesi beklenirken, olaydan habersiz bir çift, gelin ve damatlıkla geldikleri şelalenin alt kısmında bulunan ve sular yükseldiğinde su altında kalan seyir terasında düğün pozu verdi. Gelin ve damadın ayrılmasından yaklaşık 40 dakika sonra aynı yere İzzet Aydın’ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Manavgat Şelalesi’nin görmeye gelen yerli ve yabancı turistler de arama çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, bir yandan da cep telefonlarıyla çalışmaları kaydetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şelalede biriken vatandaşlar

- Hatıra fotoğrafı çektiren gelin ve damat

- Arama çalışmaları

- İzleyen vatandaşlardan detay

- İzzet Aydının cesedinin bulunması

- Ambulansa taşınan cesedin eşinin önünden geçmesi

- İzzet Aydının eşinin feryatları

- İzzet Aydın’ın ailesi ve akrabalarının şelaleden ayrılması HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) =======================================