DHA YURT BÜLTENİ 14

Dalaman'da kağıt fabrikasının hurdalık bölümünde yangın çıktı (2)

ALEVLER, CEZAEVİ ÇÖPLÜĞÜNE SIÇRADI Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Alevler, fabrikanın arazisine bitişik olan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çöplüğüne de sıçradı. Fabrikanın arazisindeki 10 hektarlık alanın zarar gördüğü, maki ve okaliptüs ağaçlarının yandığı kaydedildi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havadan söndürme çalışması

- Yangından görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber-Kamera: Süleyman İLTER / DALAMAN (Muğla), (DHA) ============= İstanbul diye Sinop'a bırakılan kaçaklar, otogarda bekliyor TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren ve İstanbul diye Sinop'a bırakılan 37 Pakistan uyruklu kaçak, otogarda bekleyişe başladı. Türkiye'ye, Van üzerinden yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan uyruklu 37 kaçak, İstanbul denilerek getirildiği Sinop otogarına bırakıldı. Pakistan uyruklu kaçaklar burada bekleyişe başladı. Otogarda zor şartlarda kalan ve İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenilen kaçakların üzerinde para olmadığı bu nedenle mahsur kaldıkları belirtildi.

Sinop Otogarında kafeterya işletmecisi Hayrettin Bozkurt, kaçakların otogarda kaldıklarını belirterek İstanbul'a gitmek için yardım beklediklerini söyledi. Bozkurt, "Ama parasız kimse kimseyi de taşıyacak durumda değil. Bizler sabah bu insanlara biraz katkıda bulunduk. Karınlarını doyurduk. Ama nereye kadar. Öğlen oldu. Tekrar yemek ihtiyaçları var. Akşam olacak tekrar olacak. Bu insanların tuvalet ihtiyaçları var. Temizlik ihtiyaçları var. Herşeyden önce ben bu işin sağlık boyutuna bakıyorum. Bu kente gelen insanların hijyenik bir ortamda mı geliyor? Bir kontrolden geçirildi mi? Bu insanların yayabileceği bir mikrop var mı? Sağlık endişemizi giderecek sağlık kuruluşlarının bilgisi var mı?" diye sordu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaçakların görüntüsü

- Detaylar Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA ======================= VAN'DA 'KAMP VE KARAVAN MERKEZİ' AÇILDI VAN'ın Edremit ilçesinde belediye tarafından Köşk Mahallesi'ne kurulan 'Kamp ve Karavan' merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce sahil kordonu çalışması, olimpik binicilik merkezi ve göl kıyısına yapılan plajlar ile adından çokça söz ettiren Edremit Belediyesi yine turizm yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından ilçenin Köşk Mahallesi'nde 3,5 dönüm alan üzerine kurulan, 50 karavan ile 100 çadır kapasitesine sahip 'Kamp ve Karavan' merkezi açıldı. Açılışa Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı İlhan Kubilay, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komisyon Başkanı Taner Belge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve Ankara, Bursa, Van Kamp ve Karavan Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçede turizminin gelişmesi adına önemli bir tuğlayı daha duvara yerleştirdiklerini belirterek, "Turizm konusunda atılması gereken bütün adımları vizyonumuz ve imkanlarımız dahilinde atacağımızı daha önce ifade etmiştik. Sahil bandımızla, plajımızla, binicilik merkezimizle, Kız Kalesi’nin restorasyonuyla, ekolojik parkımızla, tekne turlarımız, ayran aşı balık başı festivalimizle turizm konusunda adımlar atarak şehrimizin turizmde daha fazla söz sahibi olmasına, daha fazla ön plana çıkması için vermiş olduğumuz sözleri gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Ne yazık ki terörün azmasıyla beraber buralar karavancıların uğrak yerleri olmaktan çıktı. Burada gördüğünüz uluslararası öneme sahip bir sulak alanıdır. Ben burayı gördüğümde, buraya aşık oldum. Burayı nasıl daha iyi tanıtıp, turizme kazandırırız diye aklıma binicilik geldi. Ve bu vesileyle Binicilik Merkezi'ni hizmete kazandırdık. Kamp alanı için de yine aklıma bu alan geldi." dedi.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyon Başkanı İlhan Kubilay ise, karavan kültürünün gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Vanlı dostlarımızı karavan almaya davet ediyoruz. Bu vesileyle hem doğayı kurular, hem de göl kenarındaki betonlaşmayı önlemiş olurlar. Karavan kültürü çok farklı bir yaşam tarzıdır. Umarım karavancılığı Van’a mal ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" Ankara'dan eşi ile beraber Edremit'teki kamp merkezine gelen Nurhan Aktaş Türkmen de Doğu Anadolu'nun kamp kurmak için çok uygun bir coğrafyaya ve yapıya sahip olduğunu belirterek, "Eşimle beraber geldim. Ulusal Kamp Federasyonu Başkanı İlhan Bey'in davetiyle buraya katıldım. Buraya gelmekle büyük mutluluk yaşadık. Buranın, doğanın, çevrenin ve insanlarının tanıtılması gerekiyor. Gerçekten çok güzel insanlarla ve doğayla karşılaştık. Şu an da herkes çok güzel gidiyor, herkesin görmesini istiyorum." dedi. Van Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İzzetin Lalelci ise açılışı yapılan merkezin Van ekonomisine katı sunacağını ifade ederek, "Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen kampçılarla bu merkezin açılışı için buradayız. Bu merkezin, memleketimizin ekonomisine olumlu etkiler yapacağını düşünüyoruz. İnsanlar yavaş yavaş karavan kültürünü edinmeye başladılar. Karavanla gezilere katılmak özellikle ilimizin, tarihi ve turistik yerlerini gezmek açısından olumlu bir gelişme" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile Kamp ve Karavan merkezinden görüntüler

-Kamp ve Karavan merkezinden detay görüntüler

-Kamp için gelen turistlerle ropörtaj

-Açılışın yapılması

-Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin konuşması

-Detaylar Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/EDREMİT, (Van)- (DHA) ================== Marmaris'te orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Söndürme soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. MARMARİS (Muğla), (DHA) ====================== Dünya Temizlik Günü'nde terk edilmiş bina çevresinde temizlik MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 15 Eylül Dünya Temizlik Gününde bir grup çevreci, yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan ve kaderine terk edilen eski hükümet binası ve çevresinde temizlik yaptı. Datça'da kısa bir süre önce 'Kirlilik Avcıları' adı altında sosyal medyada örgütlenen grup üyeleri, yaklaşık 1 saat içerisinde, eski hükümet binası ve çevresinden çuvallar dolusu çöp topladı. İskele Mahallesi Esenada Mevkiinde, deniz kenarında bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan iki katlı eski hükümet binası, 1988 yılında boşaltıldıktan sonra iki kez yenileme ve tadilat çalışması yapılmasına rağmen bir daha kullanılmamıştı. Kirlilik Avcıları, yıllar sonra içinde ve çevresinde biriken çöp dağlarını temizledikleri eski hükümet binasının, etnografya müzesi olarak hizmete açılmasını istedi.