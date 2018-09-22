DHA YURT BÜLTENİ 14

KARS'TA ÇALI TOPLARKEN KAYBOLAN ÇOCUK, 4 SAAT SONRA BULUNDU KARS'ın Digor ilçesinde yakınları ile birlikte dağlık alanda çalı toplamaya giden Erdoğan Somarlar (6) kayboldu. Erdoğan Somarlar'ın bulunması için AFAD, UMKE ve jandarmadan yardım istendi. Çevre köylülerin de katıldığı arama çalışmaları devam ederken küçük çocuk, arazideki çobanlar tarafından bulundu. Digor'un Düzgeçit köyünde yaşayan Nazan-Zeki Somarlar çiftinin 3'ü erkek ikisi kız toplam 5 çocuğundan ortancısı olan Erdoğan Somarlar, bugün öğlen saatlerinde yakınları ile birlikte kışın yakacak olarak kullanılan çalı toplamak için traktörle köye 5 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine gitti. Erdoğan'ın 5 dakika içerisinde kaybolduğunu söyleyen amcasının oğlu Mehmet Somarlar (20), "Çalı toplamak için herkes etrafa yayılmıştı. Erdoğan benim yanımdaydı. Topladığım çalıları traktörün römorkuna bırakıp geri döndüğümde Erdoğan'ı bulamadım. Hemen çevremdekilere seslendim. Kimse görmemişti. Aramaya başladık, fakat bulamadık. Sonra jandarma, UMKE ve AFAD'dan yadım istedik. Sağolsun onlar da hemen geldiler" diye konuştu.

Baba Zeki Somarlar'ın çalışmak üzere İstanbul'da olduğu, anne Nazan ise olayı duyar duymaz bölgeye gelip arama çalışmalarına katıldı. Gözü yaşlı anne, oğlunun karanlık çökmeden bulunması için dua ettiğini söyledi. Arazide arama çalışmaları devam ederken, 4 saat sonra bölgede çobanların kaybolan bir çocuğu bulup Çatak köyüne götürdüğü ve daha sonra jandarmayı arayarak bilgi verdikleri öğrenildi.

Gelen haber üzerine sevinç gözyaşları döken anne Nazan Somarlar, "Çok şükür evladıma kavuştum. Herkese teşekkür ediyorum. Dünyam yıkılmıştı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anne ve yakınları sevinçle haberi alırken

-Arama çalışmaları

-Çocukların olayı anlatması Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) ============================= İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI, AHISKA TÜRKLERİ'Nİ ZİYARET ETTİ İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Vekili Abdullah Ayaz ile birlikte Bitlis’e geldi. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı ve Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Ayaz ilk olarak Bitlis’teki yapımı tamamlanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi, Ulu Cami, Alemdar Cami ve Feyzullah Ensari Türbesi'ni gezdi. Bitlis'te yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini belirten Bakan Yardımcısı Çataklı, Ahlat İlçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri sonucu yerleşen Ahıska Türklerini evlerinde ziyaret etti. Ahıska Türkleri tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, Ahıska Türklerinin sorunlarını dinledi. Bakan Yardımcısı Çataklı burada Ahıska Türklerini ziyaret edip istek ve taleplerini dinlediklerini belirterek, "Öz yurtlarına uzaktan da gelseler asıl yurtlarında Ahlat'ta huzur içinde olmalarını görmek bizi memnun etti. Bu ortamı oluşturdukları için kaymakamımıza, belediye başkanımıza, valimize ve yetkililerimize teşekkür ediyorum. Burada gündeme gelen ihtiyaçlar, sorunlar talepler hususunda bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra sorunların ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi hususunda da gayret edeceğiz" dedi.

Çataklı ve beraberindekiler ardından Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret ettikten sonra Bitlis’ten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Vali İsmail Ustaoğlu ile sokak sağlıklaştırma projesini gezmeleri

-Restorasyonu tamamlanan Feyzullah Ensari Türbesini ziyaret

-Bakan Yardımcısının türbe önündeki açıklamaları

-Ahlat İlçesindeki Ahıska Türklerinden detaylar

-Çiçeklerle Bakan ve beraberidekilerin karşılanması

-Ahıska Türkleri'nin sorunlarının dinlenmesi

-Bakan'ın açıklamaları

-Selçuklu Meydan Mezarlığından detay görüntüler Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA) ====================== İYİ PARTİ İL BAŞKANI'NA İKİNCİ SALDIRI: 4 YARALI İYİ PARTİ Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal (48), dün kendisine ait diş kliniğinden çıktıktan sonra kimliği belirsiz 4 kişi tarafından tartaklandığı iddiasıyla polise başvurmasının ardından, bugün evrak için gittiği Asayiş Şube önünde 30-40 kişilik bir grup tarafından yanındaki partililerle birlikte tekrar tartaklandı. Kavgada, 4 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Şire Pazarı yanında bulunan Asayiş Şube önünde meydana geldi. Başkan Özal ve partililer, dünkü yaşanan olayla ilgili ifade işlemleri için gittiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra basın açıklaması düzenledi. Özdal, konuşmasına başlamadan önce yaklaşık 30- 40 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Karşılıklı tekmeli- tokatlı kavgada her iki gruptan da 4 kişi yaralandı. Ardından Çevik Kuvvet ekipleri çağırıldı. Bir süre sonra sakinleştirilen kavgada yaralanan 4 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kavga hastanede de devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ÖZDAL: YILMAYACAĞIZ

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal Asayiş Şube Müdürlüğü'nde iken yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Özdal, şunları kaydetti: "Bu saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Biz İYİ Parti olarak yurdumuzdaki yanlışları en yüksek perdeden ifade etmeye devam edeceğiz. Atatürk mirası Cumhuriyetimize dört elle sarılacağız güçleştirilmiş parlamenter demokrasiyi savunacağız. Söylediğimiz gerçekler biliyoruz ki acıtacak tehditler alacağız yıldırılmaya çalışacağız ama unutmasın ki asla yılmayacağız. Yılmayacağız, çalışacağız, mevcut durumu anlatacağız ve başaracağız." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Asayiş şube

- Kalabalıktan görüntü

- Polisler

- Güvenlik tedbirleri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB ============================= İŞ MERKEZİ BEKÇİSİ AŞIK OLDUĞU KADINI VURUP, İNTİHAR ETTİ ADAPAZARI'nda, bir iş merkezinde gece bekçiliği yapan Hilmi Özbucak (71), aşık olduğu Fatma Gürdal'ı (31) kurşun yağmuruna tuttuktan sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Fatma Gürdal tedavi altına alındı.

Olay, Adapazarı Karaman Mahallesi'nde bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinde gece bekçisi olarak görev yapan Hilmi Özbucak, iddiaya göre aynı iş merkezinde bir dükkanda çalışan Fatma Gürdal'a karşılıksız aşık oldu. Hilmi Özbucak, Fatma Gürdal ile tartıştı. Hilmi Özbucak, tartışmanın ardından koşarak kaçmak isteyen Fatma Gürdal'ı tabancası ile kurşun yağmuruna tuttu. Hilmi Özbucak daha sonra tabancayı kendisine çevirip ateşleyerek intihar etti. Hilmi Özbucak yaşamını yitirirken, kurşunların isabet ettiği Fatma Gürdal yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Fatma Gürdal'ı Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Gürdal'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hilmi Özbucak'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının meydana geldiği iş merkezinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.