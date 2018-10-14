DHA YURT BÜLTENİ-14

KARABURUN'DA 8 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ TEKNE FACİASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İZMİR'in Karaburun ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişinin cesedine ulaşılan ve 1 kişinin de 28 saat yüzerek sağ kalmayı başardığı olayla ilgili geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin battığı ve 8 kişinin cesedine ulaşılan olayla ilgili olarak, 28 saat yüzerek hayatta kalmayı başaran Irak uyruklu göçmen Mıhabat İsmael Ali'nin (30) verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, kişi başına 500 dolara anlaşıldığını ve göçmenlerin İstanbul'dan İzmir'e getirildiğini belirledi. İzmir'de göçmenleri karşılayan, 1 gece burada konaklamalarını sağladıktan sonra Foça ilçesine götüren 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, İstanbul'dan gelen göçmenleri teslim aldıklarını ve Karabağlar ilçesindeki iki evde 1 gece boyunca misafir ettiklerini söylediği öğrenildi. Ayrıca tekneyi kullanan kişinin de deniz yolu taşımacılığı konusunda hiçbir belgesinin ve tecrübesinin olmadığı ortaya çıktı. Olayda kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin teşhis ettiği şüphelilerden A.H.'nin emniyetteki ifadesinde İstanbul'dan otobüsle gelen göçmenleri İzmir'de otogarda karşıladığını ve diğer şüpheli N.S.'nin Karabağlar'daki evine götürdüğünü söylediği öğrenildi. Karaburun'da teknenin battığını haberlerden öğrendiğini söyleyen şüphelilerden R.O.'nun A.H.'nin yanına gidip, "Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalım" dediği de ifadesinde yer aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan Menderes'te göçmenleri taşıyan kamyonun dere yatağına uçtuğu olayla adliyeye sevk edilen şüphelilerin bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Karaburun'da ise kayıp olan göçmenlerin aranmasına devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilme görüntüsü İZMİR, (DHA) =========================== KONYAALTI SAHİLİNDEKİ O ORKİNOS YAKALANDI ANTALYA'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, 4 gün önce kıyıdan yaklaşık 15 metre uzaklıkta, 6 metre derinlikte dalış ekibinin kamerasına takılan ve önce köpek balığı sanılan 100 kiloluk dev orkinos, profesyonel balıkçı tarafından zıpkınla vurularak, yakalandı. Konyaaltı sahili Beach Park falezler altında, 10 Ekim Çarşamba günü, dalış ekibinin kamera kayıtlarını inceleyen Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cumhur Tuğ, görüntülerdeki balığın orkinos olduğunu belirledi. DHA'nın duyurduğu bu haberden sonra kıyı şeridine akın eden profesyonel balıkçılardan biri, zıpkınıyla o orkinosu avladı. Yakalanan 1,70 santimetre uzunluğundaki orkinosun yaklaşık 100 kilo olduğunu belirten Tuğ, "Akdeniz Üniversitesi'nden gelen bir hoca nezaretinde 4 kişinin orkinosu götürdüğünü duyduk. Orkinosun ekonomik değeri gerçekten yüksek. Aslında bu sularda bu derinliklerde olmayan bir canlı. Genellikle Ege, Karadeniz ve Akdeniz'in bir bölümünde derin sularda görünen balık cinsidir. Mesela kış mevsiminde 300 metre derinliklerde gezen hayvanlardır. Ama bu balığın sığ suya gelmesi olağan dışı. Yıllardır burada su altı sporu yaparım, ilk defa gördüğümü söyleyebilirim. Buraya gelmesinin iki nedeni olabilir. Üretim sırasında sistemden kaçtığını ya da fırtınayla sürüden ayrılarak yönünü şaşırmış olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Orkinosun, zıpkınla avlayan profesyonel balıkçıya yaklaşık 4 bin lira kazandırdığı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konyaaltı sahili genel görüntü

- Sahilden genel görüntü

- RÖP: Mehmet Cumhur Tuğ

- Orkinosun fotoğrafı

- Detaylar 261 MB /// 02.21ö (HD) HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ====================== HİBE DESTEĞİ ALARAK PAKETLEME TESİSİ KURAN EV KADINI PATRON OLDU AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki ev kadını Hacer Tekeli, ziraat mühendisi eşinin tavsiyesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) proje ile başvurarak aldığı yüzde 50 hibe desteği ile 2 milyon 500 bin TL'ye meyve paketleme tesisi kurdu. Tesiste paketlenecek meyveler Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Söke'de tarım ürünleri üzerine iş yeri bulunan ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Tekin Tekeli'nin eşi Hacer Tekeli TKDK'dan aldıkları destekle Germencik ilçesi Moralı Mahallesi yakınlarında meyve paketleme tesisi kurdu. Aydın ve İzmir bölgesinde yetişen, elma, mandalina, nar, ayva ve benzeri meyvelerin paketlemesi yapılacak olan 1200 metrekare kapalı alana sahip toplam 5 bin metrakerelik tesis, toplam 2 milyon 500 bin TL'ye mal oldu. Tesisin 1 milyon 250 bin TL'lik kısmını TKDK'dan alınan hibe desteği kapsamında sağlandığı bildirildi. 25'i kadın 31 kişinin çalıştığı tesiste, aylık 5 bin ton meyve paketlenmesinin hedeflendiği bilidirildi. Tesis, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

'HEDEFİMİZ 5 BİN TON'

Çiftçilere destek olacak bir tesisin açılışını yapmaktan büyük sevinç duyduklarını belirten Hacer Tekeli, "Ev kadınıydım. Ziraat mühendisi olan eşimle birlikte bahçelere gidip, gelerek bu işe merak sardım. Kadın girişimci olarak TKDK'ya başvuru yaptım. Yüzde 50 hibeyle AB desteği ile projemiz kabul edildi. Kurduğumuz bu tesiste paketleme yaptığımız başta narenciye olmak üzere tüm ürünleri Ukrayna ve Rusya'ya ihracat edeceğiz. Aylık 3 bin ton garanti ama biz aylık 5 bin ton ürün paketleme gibi bir hedef koyduk. Ürünler bahçeden geldiği gibi yıkanıp, temizlendikten sonra özellikle kadınların çalışacağı kısımda elle büyüklüğüne göre ayrılacak. Daha sonraki işlemin tamamını ise makineler yapacak. Kasalarla üzerlerine markaları basıldıktan sonra ürünleri yurt dışına göndereceğiz" dedi. 22 yıllık ziraat mühendisi Tekin Tekeli (48) de ilerde eşinin kurduğu tesisi büyütmek istediklerini belirtti. Tesisin açılışına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatörlüğü görevine atanan Mustafa Bozkurt da katıldı.