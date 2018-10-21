DHA YURT BÜLTENİ-14

'Yunus'ların motosikleti ile taksi çarpıştı: 2 polis ve şoför yaralı Bursa'da, Yunus polislerinin motosikleti ile sürücüsünün geri manevra yaparak, duraktan çıkmaya çalıştığı taksi çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile taksi şoförü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Çekirge Caddesi'ne doğru giden Yunus polislerin 16 A 4886 plakalı motosikleti ile geri manevra yaparak, taksi durağından çıkmaya çalışan Sıtkı Dağ yönetimindeki taksi çarpıştı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hayrettin Yılmaz ile Sezer Bektaş, motosikletten yola fırlayıp, metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. Takside sıkışan sürücü Sıtkı Dağ ise ihbarla gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı polisler ile taksi sürücüsü, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-Motosiklet ve taksiden görüntüler

-Polis ekiplerden detaylar

Dosya adı: 2110yunuspolislerikaza Süre: 1 dakika 10 saniye Boyut: 128 MB Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) =============================================== 'İnsan kaçakçılığı'ndan ihraç edilen polis intihar etti Denizli'de, 'insan kaçakçılığı' suçundan 2 ay önce polislikten ihraç edilen Kubilay D. (46), evinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Başka ilde polis memuruyken, 'insan kaçakçılığı' suçuna karışan ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenilen evli, 1 çocuk babası Kubilay D., 2 ay önce meslekten ihraç edildi. Bu nedenle bunalımda olduğu öne sürülen Kubilay D., Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Kubilay D.'nin cansız bedeni, saat 12.00 sıralarında, yakınları tarafından bulundu. Yakınlarının bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kubilay D.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ================================================ Klasik otomobillerle 3 bin yıllık antik kente tarihi yolculuk İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara ile Muğla'nın ilçelerinden gelen yaklaşık 160 klasik otomobil tutkunu, 'Tarihte Gezmeye Engel Yok' adı altında düzenlenen etkinlik kapsamında engellilerle birlikte Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Yatağan Belediyesi, Turkish Classic Car Murat 124, Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığı iş birliğinde Stratonikeia Antik Kenti'nde düzenlenen 'Tarihte Gezmeye Engel Yok' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara ve Muğla'nın ilçelerinden gelen yaklaşık 160 klasik otomobil tutkunu, konvoy oluşturarak, Stratonikeia Antik Kenti'ne geldi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ve engelliler, klasik otomobillerde fotoğraf çektirdi. Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, kentin tarihi günlerden birine evsahipliği yaptığını söyledi. Kentin girişinde buluşan klasik otomobillerin tarihi kente farklı bir hava kattığını belirten Söğüt, "Stratonikeia Antik Kenti'nde farklı dönemlere ait eserlerde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında bir takım etkinliklere de evsahipliği yapıyoruz. Biz bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu etkinlik sayesinde engelli vatandaşların kenti görmelerini istedik. Bu sayede burayı neden kazdığımızı, koruduğumuzu ve yaşatmak istediğimizi görmüş olurlar. İnsanların buraya gelip eğlenmesinden dolayı çok mutluyum" dedi. Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Esma Ezenel de festivale Muğla ve çevresinden engellilerin katıldığını söyledi. Ezenel, birçok engellinin ilk defa bir antik kent gördüğünü kaydederek, "Festivalimizin amacı farkındalığı 365 gün fark ettirmektir. Gerçekten ses getirmek istiyoruz. Engellilerin yaşam şartları o kadar zor ki artık sesimizi olabildiğince duyurmak istiyoruz. Eğlenerek güzel bir gün geçirmek istiyoruz. Engelli yerine 'engellenenler' diyorum. Lütfen engel çıkarmayalım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Klasik otomobillerin antik kente gelişinden görüntü

-Klasik otomobillerin görüntüsü

-Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ile röp.

-Uluslararası Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Esma Ezenel ile röp.

-Turkish Classic Car Murat 124 Grubu'nun Kurucusu İbrahim Çelik ile röp. Haber - Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN, (Muğla), (DHA) =======================================================

Otomobili çalmak isterken suçüstü yakalandı Adıyaman'da, park halinde bulunan otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan B.G. polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, Sümerveler Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamazam Caddesi'nde park halindeki plakası açıklanmayan otomobilde bir kişiyi görünce durumundan şüphelendi. Ekipler, yaptıkları incelemede otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalıştığını belirledikleri S.G.'yi gözaltına aldı. B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü

- Şüpheli emniyetten çıkartılması

- Şüpheli polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB ==================================================== İşçiler 6'ncı kez protesto yürüyüşünde Samsun'da, market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılan bir grup işçi, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 6'ncı kez protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. TEZ-KOOP-İŞ Sendikası Samsun Şubesi'nde toplanan işçiler, market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılmalarının ardından tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Gazi Caddesi'ndeki markete yürüdü. İşçiler, ellerinde 'Tazminatlarımız gasp edilemez', 'Alın terimiz ve emeğimiz için eylemdeyiz' ve 'Köle değil, işçiyiz hakkımızı isteriz' yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş sonunda kalabalık adına açıklama yapan Hasan Kaya, "Her zaman söyledik yine söylüyoruz. Siyaset meydanı, er meydanı burası. Milletvekili dediğimiz insanların bizim temsilcimiz olması gerekiyor. Hiçbir siyasi parti temsilcisi şu an burada değil. Siyasi partilerden beklentimiz, buraya gelerek, mallara el koyması değil; hakkımız olanı alma mücadelemize katılmalarıdır" dedi.

İşçiler, açıklamanın ardından dağılırken, protestolarını her pazar yapacaklarını da duyurdu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Yürüyüşten görüntüler Konuşmalar Detaylar HABER KAMERA: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) ============================================= İzmirliler tarihi bölgelerde hazine avına çıktı Kentimiz İzmir Derneği tarafından, 500 İzmirli vatandaşın yarışmacı olarak katıldığı Kurtuluş Savaşı temalı 'Basmane’de Hazine Avı' yarışması düzenlendi. Havanın güneşli olmasını da fırsat bilen İzmirliler, İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni keşfetmeyi konu edinen yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Yarışmanın kazananları, çeşitli şifreleri çözdükten sonra saat 17.00’de Aziz Vukolos Kilisesi’nde yapılacak törende 3 bin TL ile ödüllendirilecek. Kentimiz İzmir Derneği, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Basmane’de Hazine Avı' adlı yarışmayı düzenledi. 500 kişinin katıldığı yarışma, İzmirlilerden yoğun ilgi gördü, tüm biletler tükendi. Kentin belirli bölgelerine dikkat çekmek ve İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni tanıtmak amacıyla düzenlenen oyunda bu yıl tema 'Kurtuluş Savaşı' olarak seçildi.

YARIŞMACILAR TARİHİ BÖLGELERDEKİ ŞİFRELERİ ARADILAR

Kentimiz İzmir Derneği yetkilileri tarafından Basmane Garı’nda yapılan bilgilendirmenin ardından, yarışmacılar şifrelerin yer aldığı tarihi bölgelere dağıldı. Yarışmacılar, trafik kurallarına uymaları ile yaya ve araçlara dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. Toplamda 150 farklı grup olmak üzere 2-3 veya 4 kişilik takımlar halinde oyuna dahil olacak yarışmacılar, yapılan bilgilendirmenin ardından kendilerine dağıtılan şifreleri çözmeye başladı. KURTULUŞ SAVAŞI’NA SAHNE OLAN BÖLGELER

Kentimiz İzmir Derneği'nin amacının İzmir’in kültürel değerlerini korumak ve geliştirmek olduğunu kaydeden derneğin görevlisi Halis Hakyemezoğlu (30), "Yarışma Kurtuluş Savaşı hikayesinden beslenerek hazırlandı. Kurtuluş Savaşı’na sahne olmuş bölgeler konu edildi ve şifreler bu konseptte hazırlandı. Dağıtılan broşürlerdeki bilgileri kullanmadan yarışmacılar şifreleri çözemiyor. Dolayısıyla burada Basmane’deki noktaları da tanıtıyoruz. Yarışmacılar bu bölgeleri içselleştirmeden şifreleri çözemiyor. Dolayısıyla yarışmacılar için bir öğrenme sürecini de kapsıyor. Yarışmaya 18 yaş üstü herkes katılabiliyor. Yarışma ile ilgili olarak İzmir’in Tarihi Kent Merkezi’nde çalışmalar yapıldı, belirli noktalar tespit edildi ve detaylı içerik hazırlandı" dedi.

İzmir’de Kentimiz İzmir Derneği tarafından İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Basmane’de Hazine Avı’ yarışmasının kazananları belli oldu. Gün boyu süren yarışmanın sonunda kazanan gruplara Aziz Vukolos Kilisesi’nde yapılan törenle ödüller takdim edildi. Törende, üçüncü olan gruba 350 TL, ikinci olan gruba bin TL, birinci olan gruba ise 3 bin TL’lik para ödülü verildi. Varış noktasına saat 14.30’da ulaşan grup birinciliğe hak kazandı. Birincilik ödülünü, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde okuyan sınıf arkadaşları Habip Yılmaz, Yağmur Kayave Şeyma Çetmen paylaştı. Yarışmayı kazandıkları için çok heyecanlı olduğunu belirten Yağmur Kaya (21), "Mimarlık bölümünde okuduğumuz için projeyi okulda duyduk. Hocalarımız bu yarışmaya katılmamızı çok istedi çünkü bölümümüz gereği Kadifekale bölgesinde çalışmalar yapıyoruz. Bu fırsatı da kaçırmak istemedik ve yarışmayı kısa sürede tamamladık" dedi. Habip Yılmaz (21) ise şunları söyledi: "Yarışmada daha önce görmediğimiz yerler de oldu ama buralarda çok fazla vakit geçiren insanlarız. Yarıştığımız tarihi bölgelerin, İzmir halkının ve gençlerin sıklıkla uğraması gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Mimarlık öğrencisi olduğumuz için proje alanımız burada ve birçok yeri biliyoruz bu açıdan yarışmada avantajlıydık. Plana bakmadan hızlı hızlı yerleri bulduk. Kazandığımız para ödülünü ise gerçekleştireceğimiz projede kullanmayı planlıyoruz. Büyük ihtimalle ödül bizim için maket harcaması, kalem harcaması, çıktı harcaması olacak."