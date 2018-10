DHA YURT BÜLTENİ 14

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Polis otolarından genel görüntü

- Olay yeri ekiplerinin çalışma görüntüsü

- Olay yerine gelen yakınlarının tepki görüntüsü

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

1 Dakika 56 Saniye / 62 MB

======================================

EĞİTİM-BİR-SEN BAŞKANI: TBMM VE DANIŞTAY ÜYELERİ ANDIMIZI OKUSUN

DANIŞTAY'ın, "Öğrenci andı tekrar okutulmalı" kararına tepki gösteren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş, andın okutulması bölgede terör örgütünün elini güçlendireceğini belirterek, "Çocuğa zorla 'Türküm' demekle Türk olunuyor mu? Hayır olunmuyor. Biz de diyoruz ki, TBMM'deki vekiller, bunu çok savunuyorlarsa, her sabah çıksınlar Meclis'in önünde, Danıştay üyeleri de her sabah Danıştay'ın önünde okusunlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2013 yılında öğrenci andının okunmasını kaldıran yönetmeliğin, Danıştay 8'inci Dairesi tarafından iptal edilerek andın yeniden okutulmasının önünün açılması kararına tepki gösteren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş, andı her sabah TBMM ve Danıştay üyelerinin her sabah okumasını istedi. Danıştay'ın kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı gerekçenin komik olduğunu anlatan Memiş, "Militarist, totaliter olan bu andın kaldırılması için çok ciddi destek verdik. Danıştay 8'inci Dairesi'nin kendinde yetki olmayan bir şeye adım attıp, tekrar andı gündeme getirmesini doğru bulmuyoruz. Danıştay'ın kararına karşı Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu gerekçe de çok komik bir gerekçe. Bakanlık gerekçesinde çocukların yağmurda, karda kaldığını dile getirdi. Aslında ülkenin bütünlüğünü, sosyo dokusunu işlemeden, etnik unsurları düşünmeden böyle böylesi bir gerekçe sunması çok komik bir gerekçedir. Temel hak ve özgürlüklerin önüne geçildiği, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu, AB ile yapılan sözleşmelere aykırı ant. Demokratikleşmenin önündeki bu engeller kalkmazsa, yarın birileri baş örtüsü yasağını gündeme getirir. Her sabah çocuklara neden 'Ben Türküm' dayatmasını yapıyorsunuz. Bu bölgede yaşayan çocuklar Kürt, Arap, Çerkez, Gürcü'dür. Çocuğa zorla 'Türküm' demekle Türk olunuyor mu? Hayır olunmuyor. Biz de diyoruz ki, TBMM'deki vekiller, bunu çok savunuyorlarsa, her sabah çıksınlar Meclis'in önünde andı okusunlar. Danıştay üyeleri her sabah Danıştay'ın önünde okusunlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunu çok savunuyor. Hergün genel merkezlerinin önünde andı okuyabilirler. Siz baskıcı, totaliter bir ant meselesini getirip, buradaki çocuklara dayatırsanız, bölgede, terör örgütünün elini güçlendirmiş olmaktan öte gidilemez. Çocuklara her sabah Türk'üm dedirttiğinizde, o çocuk içinde 'Türküm' diyecek mi?" şeklinde konuştu.