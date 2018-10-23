DHA YURT BÜLTENİ 14

1)BATAN TEKNEDEKİ MÜLTECİ KIZ İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN POLİS MEMURU KONUŞTU

"BEN BİR BABAYIM, ONLAR DA BENİM YAVRUM" MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, umut yolculuğuna çıkan kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin batmasının arından kurtarılan 20 kişi arasında bulunan 3 çocuk, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdi. Ölen kız çocuklarından birine kalp masajı yapıp, kucağında ambulansa taşıyan ve sağlık ekiplerinin yaşatmak için verdiği mücadeleyi gözyaşları içinde izleyen polis memuru Harun Kulaçoğlu o anları anlattı. 20 yıldır Bodrum'da görev yapan iki çocuk babası Kulaçoğlu, "Ben bir babayım, onlar da benim yavrum. Hayata öyle bakıyorum. Bütün çocuklar benim çocuğum gibi bakıyorum. Ben devletim, devletin temsilcisiyim. Onlar da bizim evladımız gibi düşünüyorum" dedi.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi sahilinden dün saat 05.47'de denize açılan kaçak göçmenlerin bulunduğu 'Ela' isimli fiber tekne, kıyıdan ayrıldıktan yaklaşık 50 metre sonra battı. Suya düşen Filistin ve Suriye uyruklu kaçak göçmenlerin yardımına, ilk olarak çevredekiler koştu. Denizden 17 göçmen kurtarılırken, 3 kişi de kendi imkanlarıyla sahile çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise karada olay yerine yakın bölgede, çoğu Filistin ve Somali uyruklu 14 kaçak göçmeni daha yakaladı. Batan teknedeki toplam 20 kaçak göçmenden Filistin uyruklu Melek Abucezar (9) ve Nafiso Mohamed Abdi (12) adlı kız çocukları, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Duran kalbi çalıştırıldıktan sonra İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Filistinli uyruklu Ihab Ebucezar (4) da bugün hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ise kaçak geçişi organize ettikleri gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

O TRAFİK POLİSİ KONUŞTU

Denize düşen mültecileri kurtarmak için yapılan çalışmalar sırasında trafik polisi Harun Kulaçoğlu da denizden kucağına aldığı Melek Abucezar isimli küçük kıza önce kalp masajı yaptı, ardından da kucağına alıp koşarak, yaklaşık 100 metre ilerideki sağlık görevlilerinin yanına götürdü. Küçük kızı yaşatmak için müdahalede bulunan sağlık görevlilerini gözyaşlarıyla izledi. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere çok sayıda yöneticisinin telefonla arayıp, verdiği mücadele için kutlayıp, teşekkür ettiği polis memuru Harun Kulaçoğlu yaşadığı o anları anlattı. 26 yıllık polis olan ve 20 yıldır Bodrum'da görev yapan Harun Kulaçoğlu, haber merkezinden gelen telsiz anonsuyla olayın olduğu bölgeye gittiğini, İlçe Emniyet Müdürü'nün de kendisini yönlendirdiğini söyledi. Kurtarma çalışmalarına hiç tereddüt etmeden başladığını ifade eden, birisi 20 diğeri 11 yaşında iki çocuğu bulunan Harun Kulaçoğlu, "Deniz kenarına gittiğim anda olayla karşılaştım. İnşaatta işçi olarak çalışan bir kardeşimiz kız çocuğunu denizden çıkartıyordu. Çok yorulmuştu, yardıma ihtiyacı vardı. Ben de kucakladığım çocuğa daha sonra kalp masajı yaptım. Deniz suyunun önemli bir bölümünü ağzından çıkardık. Zaman kaybetmeden sağlık görevlisi arkadaşlara teslim ettim" dedi.

Harun Kulaçoğlu, gözyaşları içerisinde kurtarma çalışmalarını izlediği anların görüntülere yansıdığının hatırlatılması üzerine, "Ben bir babayım, onlar da benim yavrum. Hayata öyle bakıyorum. Bütün çocuklar benim çocuğum gibi bakıyorum. Ben devletim, devletin temsilcisiyim. Onlar da bizim evladımız gibi düşünüyorum. O anlarda kurtarma çalışmalarından başka bir olay dikkatimi çekmedi. Kurtarmaya çalıştığım sırada bir baba ne düşünürse onu düşündüm. Bu vicdan meselesi, ister istemez kendi çocuklarınızı düşünüyorsunuz. Onlar da bizim yavrumuz. Millet olarak yardım ediyoruz, insanlara kapısını açan devletin içinde yaşayan insanlarız. Korumaya, yaşatmaya çalıştık. Biz hep yaşatmaya çalıştık. Polislik mesleğinde benzer çok olayla karşılaştım. Trafik kazasında da içimiz yanıyor. Kim olursa olsun yaralanan ya da hayatını kaybeden insanlar da bizim insanımız" dedi.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, polis memuru Kulaçoğlu'nu ödüllendireceğini ifade etti. Görüntü Dökümü:

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- Polis memuru Harun Kulaçoğl'nun görüntüsü

- Polis memuru Harun Kulaçoğl ile yapılan röportaj

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) ==================================================== 2) 2 AYDIR PARALARINI ALAMAYAN TEKSTİL ATÖLYESİ İŞÇİLERİNİN TAHLİYE ŞOKU BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 3 ay önce faaliyete başlayan tekstil atölyesinde çalışan ve 2 aydır ücret alamadıklarını ileri süren işçiler, sabah iş yerinin sahipleri tarafından boşaltıldığını görünce polise başvurdu.Muradiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde çalışanlar, geçen hafta iş yeri sahipleriyle görüşüp, 2 aydır alamadıkları ücretlerinin ödenmesini istedi. Çalışanlar, ücretlerini alamamaları durumunda şikayette bulunacaklarını belirtti. 4 ortağı bulunan ve 40 işçinin çalıştığı iş yerinin sahipleri de iddiaya göre, 22 Ekim pazartesi günü ödemelerin yapılacağı sözü vererek işçileri ikna etti.

Dün, maaşlarını da alma umuduyla atölyeye işe gelen çalışanlar, iş yerinin kilitli olduğunu gördü. İşçiler, hafta sonunda makineler ve diğer malzemelerin kamyonlara yüklenip atölyenin tahliye edildiğini öğrenince şaşkına döndü. İşçiler, polise başvurarak şikayette bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Tekstil atölyesinden görüntüler

-Mağdur olan çalışanlar

-Rabia Şahin ile röp.

-Detaylar Görüntü Boyutu: 320 mb

Görüntü Süresi: 3,41 dk Haber/Kamera:Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) =================================================== 3)KARABÜK’TE YEĞENİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, evlerinin bahçesindeki ağacı kesmesi nedeniyle yeğenini öldüren, hamile eşini de yaralayan Necati Yarar(75) tutuklandı.

Dün sabah, Eskipazar'a bağlı Çandırlar Köyü'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Necati Yarar, yeğeni Recep Yarar ile giriş kapısı aynı olan bitişik evlerinin önündeki meyve ağacını kesmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Necati Yarar, belinden çıkardığı tabancasıyla yeğenine ateş ederek öldürdü, 2 aylık hamile eşi Yasemin Yarar'ı da yaraladı. Cinayetin ardından kaçan Necati Yarar, 8 saat sonra köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki ormanda yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan Necati Yarar, jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Jandarma ağaç kesmede bulunan balta, evdeki tüfek ile çuval içindeki tabancayı da adliyeye getirdi. Necati Yarar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.