DHA YURT BÜLTENİ 14

KILIÇDAROĞLU: HEPİMİZ BU ÜLKEDE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 25 Mayıs'ta Muharrem İnce'nin de katıldığı törende temeli atılan, CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin, MHP'li Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis'in açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada "Hepimiz bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Şehitlerimiz var gazilerimiz var. Bu güzel yurt için bu güzel topraklar için bizler rahat yaşayalım çocuklar rahat yaşasın. Ülkede huzur ve bereket olsun diye onlar canlarını verdiler. Vatan için bayrak için hayatlarını verdiler. Dolayısı ile şehitler hepimizin onuru ve gururudur. Şehitleri anmak, onların bedenlerini verdikleri topraklara sahip çıkmak bu ülkenin vatandaşlarının namus borcudur. Biz böyle bakarız ve böyle bakmaya da devam edeceğiz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Yani 'Ben bayrağımın altında hürce yaşamak istiyorum. Bağımsız olarak yaşamak istiyorum. Kimsenin kulu ve kölesi olmak istemiyorum. Kendi ülkemde özgürce bir birey olarak yaşamak istiyorum.' Bu Mustafa Kemal'in siyaset ilkesidir. Ama arkasından Gazi şunu söyler. Der ki 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa bağımsızlığınızı sürdüremezsiniz' der. Çünkü o Osmanlı'nın nasıl battığına tanık oldu. Üniversiteleri yoktu, bankaları yoktu, çalışanları yoktu. Bir savaştan öbür savaşa koşan askerleri vardı. Ve Osmanlı'nın gelirlerinin tamamına Duyunu Umumiye el koymuştu. Bütçesine bile sahip değildi. O yüzden gazi, 'Yapacağımız iş bağımsızlığımızı aldık şimdi ekonomik bağımsızlık sağlamaktır' demişti. "

'NEDEN TÜRKİYE ŞİMDİ SAMAN İTHAL EDİYOR?'

Ülkenin kurulduğunda yokluk içinde olduğunu, bir toplu iğne bile üretemediğini belirten Kılıçdaroğlu, daha sonra fabrikaların kurulduğunu söyledi 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasını temelinin atıldığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Sümerbanklar kuruldu, Eti Banklar kuruldu, Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atıldı. 1921 yılında çocuk esirgeme kurumu kuruldu. Çok sayıda çocuğumuz oralarda büyütüldü. Devletin korumasında oldu. Sosyal devleti inşa etti bir anlamda. 1934 yılında Kayseri'den kalkan ilk milli uçağımız Ankara'ya indi. Toplu iğne üretemeyen Türkiye'den fabrikalar kuran bir Türkiye'ye şeker fabrikası, kumaş fabrikası, bez fabrikası, ayakkabı fabrikası kuruldu. Yeni şehirler kuruldu cumhuriyet şehirleri diyoruz. Demir çelik fabrikaları kuruldu. Kimseye yalvarılmadı, kimseye el avuç açılmadı. Ve borçlar son kuruşuna kadar ödendi. Kimseye ben borç ödemiyorum da denmedi. Ve fabrikalar 1940'lı yıllarda Türkiye uçak ihraç eden ülkeydi. Şimdi düşünme zamanı ne düşünme zamanı neden Türkiye şimdi saman ithal ediyor? Neden Türkiye şimdi Londra'daki bir avuç tefeciye mahkum edilmekte? Neden tarihinin en büyük faizlerini yurt dışına ödüyor? Bu ülkede şehitlerin hakkını koruyacaksan, şehitlere sahip çıkacaksan onların bu ülkeyi kurarlarken güttükleri felsefeye sahip çıkmak zorundayız. El aleme avuç açan bir yönetimi her yerde ve her ortamda reddetmeli, Anadolu duruşumuzu sergilemeliyiz. Bu topraklara sahip çıkacağız. Bu topraklar şehit kanları ile sulanmış topraklar."

'OSMANLI DEYİNCE FATİH'İ, KANUNİ'Yİ ANLIYORUZ'

Osmanlının parasının yabancılar tarafından basıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Osmanlının parasını basan matbaa kimindi? Yabancılarındı. Peki Türkiye Cumhuriyeti kendi parasını ne zaman bastı? 1930 yılında merkez bankasını kurarak. Osmanlı'nın parasını basacak matbaası bile yoktu. Osmanlı deyince Fatih'i anlıyoruz. Kanuni'yi anlıyoruz. Elbette Osmanlı bizim atamız. Elbette Kanuni, elbette Fatih'i anacağız. Elbette ki onların yaptıkları ile gurur duyacağız. Ama tarihi büyütmek zorundayız geleceğe doğru. Dumlupınar Müzesini gezmeyen arkadaşlarım gezsin. Milli kurtuluş savasında kullanılan silahları tüfekleri göreceksiniz. Alman tüfeği var, Fransız tüfeği, Rusların tüfeği var, Osmanlı'nın bir tüfeği bile yok. Ne demektir bu? kaba güçle dünyaya egemen olunmuyor. O geçti. Akıl gücü ile dünyaya hakim olacağız. Akıl gücü ne demektir? Üniversiteler akıl üretecek düşünceye sınırlama getirmeyeceksin demek. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'nun göbeğinde Kırıkkale'de silah fabrikalarını kurdu. 'Kendi silahımı kendim yapacağım' dedi. 'Başkasına el ve avuç açmayacağım' dedi. Bunun ne kadar farkındayız? Bunu ne kadar anlatacağız. Ben değil hepimizin tek tek anlatma sorumluluğu ve yükümlülüğü var. "

'TÜRKİYE NEDEN KENDİ KENDİNE YETEMİYOR?

Türkiye'nin yüksek faizlere borç para aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hala bakıyoruz dışarıdan borç para gelecek mi? Katar'dan 15 milyar dolar geldi neredeyse göbek atacağız. 15 milyar doları sana keyif için mi veriyor? Seni sömürmek için veriyor. Dünyanın en yüksek faizi ile parayı sana keyif için mi veriyor? Ve sormalıyız 81 milyonluk Türkiye neden kendi kendine yetmiyor, neden? Neden saman ithal ediyoruz? Neden mercimek ithal ediyoruz? O Yozgat'ın kokulu mercimeği bütün dünyada meşhurken. Neden nohut ithal ediyoruz? Neden canlı hayvan ithal ediyoruz? Neden? 81 milyon biz kendi kendimize yetmiyor muyuz?" dedi.

'BU İŞİN SAĞI-SOLU YOKTUR'

Konya'dan küçük Hollanda'nın 180 milyar dolar tarım ürünü ihraç ederken Türkiye'nin kendini besleyemediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Sorular çok. Soruları düşünün diye soruyorum. Bakın söylüyorum. Bu işin sağı-solu yoktur. Bu bir vatanseverlik olayıdır. O nedenle bütün vatanseverlerin, ülkesini sevenleri, bayrağını sevenleri, vatanını sevenleri yeniden bir milli mücadele için göreve davet ediyoruz. Yeniden mücadele edeceğiz. Kimseye boyun eğmeyen bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek zorundayız. O zaman şehitlere karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz" diye konuştu.

'21'İNCİ YÜZYILDAYIZ, 2 ASKERİMİZ DONARAK ÖLÜYOR'

Tunceli kırsalında 2 askerin donarak şehit olmasında sorumlu olanlardan hesap sorulmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, "21'inci yüzyıldayız ve ekim ayındayız. Ve iki askerimiz donarak ölüyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Dolayısı ile herkesin kendisine sorması lazım. Ben vicdanen rahatsızım. İki askerimizin ekim ayında donarak ölmesi, bunun hesabının verilmesi lazım bu topluma, bunun hesabı mutlaka sorulmalı. Bu askerlerin elbiseleri yok muydu? Onlar parka mı gidiyorlardı, yoksa Akdeniz'e mi gidiyorlardı? Niçin düşünmediler, hangi gerekçe ile düşünmediler? Dün bir şehidimizin babası ile görüştüm. Kendisine mezarlıklar müdürlüğü telefon ediyor. Çocuğun öldüğüne dair" diye konuştu.

'CUMHURİYET FAZİLETTİR, ERDEMDİR'

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet bayramının kutlanacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin bize verdiğini hiç kimse unutmasın. Ben Tunceli'nin Nazimiye ilçesinin kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde dünyaya geldim. Ve bu Cumhuriyetin sayesinde devletin en önemli makamlarında görev yaptım. Bu cumhuriyet sayesinde milletvekilliği yaptım, grup başkan vekilliği yaptım. Ve bu Cumhuriyetin sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkanlığı yapıyorum. Atatürk'e borçluyum bunların tamamını. Belediye başkanlarımızda ona borçlu, gazetecilerimizde ona borçlu. Ne güzel söylemiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.' Çünkü her birey özgürdür, vatandaştır. Kimse padişahın kulu ve kölesi değildir. Her birey düşüncesini özgürce ifade edebilecektir. Cumhuriyet budur. Cumhuriyet fazilettir, erdemdir, vatandaşlıktır, demokrasidir. Kadın erkek eşitliğidir. Cumhuriyet hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'dir. Cumhuriyet budur" dedi.

'DUMLUPINAR'I UNUTTURMAYACAĞIZ'

Dumlupınar'ı daha da büyüteceklerini ve güzelleştireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dumlupınar'ı unutturmayacağız. Ne Sakarya'yı ne Dumlupınar'ı, ne 9 Eylül 'ün İzmir'i ni asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ne de Çanakkale'yi asla unutturmayacağız. Biz şehitlerimize karşı, babalarımıza, dedelerimize karşı görev üstlendik o görevi yerine getireceğiz. Hep birlikte yapacağız. Kadın-erkek, yaşlı-genç hep birlikte mücadele edeceğiz, güzel bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra yapımı tamamlanan tesisin açılışını yaptı. Tesisleri gezdikten sonra Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ilçeden ayrıldı.