DHA YURT BÜLTENİ 14

Yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 17 yaralı Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre, otobüs şoförü Recep Yavuz (55) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 17 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. Zonguldak-Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gülüç kavşağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü Recep Yavuz yaşamını yitirdi, muavin Mustafa Akman ile 15 yolcu ve TIR sürücüsü yaralandı. Yavuz'un cansız bedeni, itfaiyenin çalışmasının ardından otobüsten çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan muavin Akman ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü: ............................ -Kaza yeri -Otobüs ve TIR'dan detay -Sürücüye kalp masajı yapılması -Sürücünün ambulansa alınması Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) GÖRÜNTÜLER DGS'DE =================

Bitlis'te 5 köy ve 6 mezrada sokağa çıkma yasağı Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) - BİTLİS'te 5 köy ve 6 mezrada ikinci bir emre kadar 18.00 ile 07.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı. Bitlis Valiliği, terör örgütü mensuplarının yakalanması için 5 köy ve 6 mezrada sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Açıklamada şöyle denildi: "Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Gayda köyüne bağlı Arpalı, Bağışlı, Ağaçlı, Recepli mezrası, Akşar köyüne bağlı Aşağıklavuz, Yukarıklavuz mezraları, Üçdirek, Küplü, Kanıgölü köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 30 Ekim 2018 Salı günü saat:18.00’den itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi. ==================================================

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı İSTANBUL'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine takip edilen 3'ü kadın 7 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yakakent ilçesinde İstanbul'dan gelen şüpheli otomobili durdurdu, arama yaptı. Aramada, 550 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan arlarında 3'ü kadın C.D., S.D., G.B., Y. E.S., B.C.K. ve R.D gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.C. D. ise Bafra'da yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli ise tutuklandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Şüphelilerin adliyeye sevki Detaylar HABER KAMERA: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) -

================ Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler BOLU,(DHA)- BOLU'da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, yaşlı çift evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Yangın, saat 15.30 sıralarında Dodurga Mahallesi'nde bulunan Recep Orakçı’ya ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Ferhat Orakçı(35) evde uyuduğu sırada mutfakta çıkan dumanları fark ederek dışarıya çıktı. Yangını gören komşuları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında dışarıda olan Recep(72) ve eşi Gülsüm Orakçı(68) da haber alıp yanan evlerinin önüne geldi. Gülsüm Orakçı alevler içindeki evini görünce sinir krizleri geçirerek fenalaştı. ''Her şeyimiz yandı. Bittik biz'' diyen kadını polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Recep Orakçı da ''Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz gitti'' diyerek gözyaşı döktü. Yaşlı çift oğullarının yanan evden yaralanmadan çıkmasının tesellisini yaşayarak, "Buna da şükür. Çocuğuma bir şey olmadı." dedi.