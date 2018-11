DHA YURT BÜLTENİ-14

"Saadet Partili Nazır Cihangir İslam’ın yüce Türk Milletinin Meclisi olan Gazi Meclisimizde yaptığı bir konuşmada '15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik bu ülkede, bunlara İslamcı filan demeyin' diyerek, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini hedef alıp, onlara hakaret etmişti. Tamda bu sebepten dolayı; SP Ardeşen İlçe Teşkilatının Nazır Cihangir İslam’ın konuşma yapması için Belediyemizden talep ettiği konferans salonunu kendilerine tahsis etmedik. Üzülerek duyuyor, okuyor ve görüyoruz ki Vatanına Bayrağına sahip çıkan, aziz Şehitlerimize Gazilerimize ve 15 Temmuz dirilişinin sembolü Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bir ismin Ardeşen’de konuşmasına izin verilmemesi bazı kesimler tarafından çarptırılmak suretiyle Belediyemiz zan altında bırakılmak istenmektedir. Bundan mütevellit; Bu vatanı canları pahasına koruyarak can veren tüm 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri adına kamuoyuna saygı ile duyurulur. Not. Bu tasarruf sadece bana aittir."

NAZİLLİ'DE RAHVAN AT YARIŞLARI HEYECANI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde geleneksel hale gelen rahvan at yarışlarının 7'ncisi düzenlendi.

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi girişinde oluşturulan at yarışları koşu pistinde, 7. Rahvan At Yarışları yapıldı. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 160 at, kupa bayrak ve çeşitli ödüller için kıyasıya mücadele etti. Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliği, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Yarışlar 'baş', 'başaltı', 'büyük orta', 'küçük orta', 'tozkoparan', 'deste', '2'li taylar', '3'lü taylar' ve '4'lü taylar' olmak üzere 8 kategori yapıldı. Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, "Osmanlı döneminden bu yana yapılan ve önemli bir spor dalı olan yarışları düzenleyerek, binlerce kişiye bu coşkuyu yaşattırmaya çalışıyoruz. Bu geleneğimizi de artırarak sürdüreceğiz" dedi. Akşama kadar süren yarışların sonunda dereceye giren at sahipleri ve jokeylere, protokol üyeleri ödüllerini verdi.

