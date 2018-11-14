DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ARDAHAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

METEOROLOJİNİN Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının olacağını söylediği Ardahan beyazü büründü. Tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezi ve köylerde etkili oldu. Sokakta kara yakalanan vatandaşlar kardan adama döndü. Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında aksamalar yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Ardahan Üniversitesi kampüsünden kar görüntüleri

-Öğrencilerden görüntü

-Röportajlar

-Genel detay

(Haber-Kamera

