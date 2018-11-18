DHA YURT BÜLTENİ - 14 

Diyanet İşleri Başkanı hakkında şuç duyurusunda bulundu Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan iş insanı Mehmet Avcı, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Atatürk'e hakaret eden kişiler hakkında Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başiskele'de yaşayan Mehmet Avcı, tedavisinin ardından taburcu olan Kadir Mısıroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kadir Mısırlıoğlu, Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci ve Emine Şahin hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na şuç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Adliye çıkışı açıklama yapan Mehmet Avcı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Atatürk tarafından kurulan bir kuruluş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Ali Erbaş bunları unuttu, resmi kıyafetle mesai saatleri içerisinde gidip Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etti. Bu cuma günü Kadir Mısıroğlu, bu ziyaretle ilgili bir açıklama yaptı dedi ki 'Hiçbir icraatı Müslümanların lehine olmayan Atatürk' ve devam etti 'Bir Müslüman Atatürk'ü seviyorsa ya ahmaktır ya da sahtekardır' dedi. Şimdi ben buradan Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Sayın Atatürk'e bu şekilde seslenen bir insanı ziyaret ettiniz vicdanınız rahat mı? Maaşı devletten alıyorsunuz, Kadir beyden almıyorsunuz vicdanınız rahat mı? Atatürk'e hakaret eden bir insana neden gidiyorsunuz içiniz rahat mı? Ve oturduğunuz koltuğu kuran cemaat ve tarikatlara kaptırmamak için sizler gibi insanları orada bulunduran Atatürk değil miydi, içiniz rahat mı? Ben de bu konuyu aldım cuma günü 1 saat 45 dakika süren bir maratonla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e hakaret eden başta Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu, Safiye İnci, Emine Şahin ve internette Atatürk'e hakaret eden kişileri savcılığa suç duyurusunda bulundum. 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundum."

Mehmet Avcı önümüzdeki günlerde televizyonlarda Atatürk'e hakaret edenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek, "Bütün Türkçü ve Atatürkçü arkadaşlarıma buradan sesleniyorum; cesaretleriniz bu aralar kırgındı artık ben bir yola çıktım, özellikle yurtdışındaki Türkçü ve Atatürkçü arkadaşlarım maddi ve manevi destek verdiler. Bu desteklerle yola çıktım. Atatürk'ü korumak bizim vatan görevimizdir, vatan bekçiliğimizdir. Bundan sonra buradan herkese rica ederek sesleniyorum Atatürk'e, ölmüş olan bir insana hakaret etmeyin, böyle bir şeye gerek yok ve dini konulara da sığınmayın" diye konuştu.

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-Mehmet Avcı ile röp

-Mehmet Avcı dan detaylar HABER-Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) Destici: Seçimlerde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu seçimlerde, bütün seçim çevrelerinde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız" dedi.

Mustafa Destici, Eskişehir'de partisinin Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Destici, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde BBP'nin kendi adayı ve kendi amblemiyle yer alacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Belediyelere kayyum atandığında bazıları sözde demokrasi havarisi kesilerek, bunun yanlış olduğunu ifade ettiler. Ama şu anda herkes kabul etti ki, bu doğruydu. Şayet, bazı noktalarda yine böyle sonuçlar çıkar, yine terör örgütü PKK'ya ve onun türevlerine destek olmaya kalkarlarsa yine kayyum atanması en doğru yol olacaktır. Ama daha doğru olan yol, orada bölgede yaşayan kardeşlerimizin PKK'nın siyasi uzantısına artık bir oy bile vermemeleri gerekmektedir. O bölgede, PKK'nın siyasi partisinin dışında kim önde gözüküyorsa, bizim desteğimiz ve oyumuz da vatan evlatlarının yanında olacaktır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak hem yerel hem de genel seçim tecrübesi yüksek olan bir siyasi partiyiz. Bu seçimlerde de Allah'ın izniyle bütün seçim çevrelerinde kendi adayımızla, kendi amblemimizle yer alacağız."

'EMEKLİ OLMAK İÇİN BEN DE 3 YIL BEKLEDİM'

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili olarak, emekli olabilmek için kendisinin de 3 yıl beklediğini ifade eden Destici şunları kaydetti:

"Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Biz bunu niye savunuyoruz? Çünkü bunlar bir hak kaybı yaşıyorlar. Bunlar erken emeklilik istemiyorlar. Bunlar 1999'dan önce işe girenler. Bunlara işe girerken devlet demiş ki, erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl çalışıp, şu kadar iş günü primini tamamlarsan emekli olacaksın. Ama aynı devlet, belli bir süre sonra bir kanun çıkarmış 2008'de demiş ki 'hayır, ben sizinle olan sözleşmeyi tek taraflı iptal ediyorum ve siz emekliliği hak etseniz bile emekli olmak için yaşı bekleyeceksiniz'. Ben de 3 sene bekledim emekli olmak için. Burada maaş alamıyorsunuz, sağlık sigortasından yararlanamıyorsunuz, bir işe girmeye kalksanız yaşınız 45-50 olmuş sizi kim işe alacak? Dolayısıyla bu mağduriyetin ortadan kaldırılması lazım. Hükümetin, iktidarın burada inat etmemesi lazım. Hükümetin bütçesi var, bunu bulur. Nasıl, isteyince oluyor. İsteyince bulunur. Emeklilerimiz daha önce 2 bayram ikramiye alıyorlar mıydı? Almıyorlardı. Şimdi alıyorlar. Allah razı olsun devletimiz, hükümetimiz bunu verdi. Emekliler adına da çok güzel oldu. O kaynağı nasıl bulduysak bunların kaynağını da buluruz. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın mağduriyeti var, hak kaybı var. Bu mağduriyetinin ve hak kaybının ortadan kaldırılması lazım."