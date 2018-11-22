DHA YURT BÜLTENİ 14

YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 3 YAŞINDAKİ MUSTAFA ÖLDÜ, ANNE VE KARDEŞLERİ TEDAVİDE ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, dün akşam makarna ve turşu yedikten sonra rahatsızlanan anne ile 4 çocuğu hastanede serum verildikten sonra evlerine gönderildi. Gece yeniden rahatsızlanan ve Şanlıurfa'ya sevk edilen çocuklardan Mustafa Yıldız (3) yolda öldü. Anne ve 3 çocuğunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay, dün akşam Viranşehir'in Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi eşinin dışarıda olduğu sırada Fatma Yıldız, evde akşam yemeği için makarna yaptı. Evde bulunan turşu ve makarnayı yiyen Fatma Yıldız ile çocukları Mustafa, Ahmet (9), Sevgi (10) ve Tuğba (14) bir süre sonra rahatsızlandı. Anne Yıldız, durumları gittikçe ağırlaşınca komşularından yardım istedi. Komşularının çağırdığı ambulansla Fatma Yıldız ve 4 çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste serum tedavisi uygulanan anne ve çocukları, daha sonra evlerine gönderildi. Gece geç saatlerde yeniden rahatsızlanan anne ve çocukları tekrar hastaneye gitti. Acil servisteki doktorlar, müdahalenin ardından Fatma Yıldız ve çocuklarını Şanlıurfa'ya sevk etti. Bunun üzerine aile fertleri ambulansa alınarak hastaneye doğru yola çıkıldı. Ancak, yolda durumu ağırlaşan çocuklardan Mustafa, yaşamını yitirdi. Fatma Yıldız ve 3 çocuğu ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük Mustafa'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesini teslim alan dayısı Hüseyin Yıldız, "Kardeşim dün akşam makarna yapmış ve yanına turşu koymuş. Yemekten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılıyorlar. Hastanede ilk müdahalenin ardından evlerine gönderilmiş, gece yeniden rahatsızlanıp hastaneye gitmişler, Şanlıurfa'ya sevk edilirken 3 yaşındaki yeğenim Mustafa yolda can veriyor. Kardeşim ve 3 yeğenim ise hastanede tedavi görüyor" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Adli Tıp önünden detaylar

- Cenazenin alınması

- Röportaj Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ====================== BURSA-ANKARA KARAYOLU KAZA NEDENİYLE TRAFİĞE KAPANDI; 7 YARALI VAR BURSA'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde aynı anda meydana 2 ayrı kazada 3 TIR ile 1 otomobil çarpıştı. 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazalar nedeniyle Bursa-Ankara karayolunun Bursa yönü trafiğe kapandı. Yol, saat 18.00 sıralarında tek şerit olarak ulaşıma açıldı. Kaza, Bursa-Ankara karayolunun Mezit-7 mevkiinde bugün meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Mehmet Eser (35) yönetimindeki 47 PT 679 çekici 47 PG 375 dorse plakalı TIR, yan yana seyir halinde olan Mehmet Fasih Çam (34) yönetimindeki 47 DK 926 çekici 47 AR 038 dorse plakalı TIR ile çarpıştı. Sürücü Mehmet Eser'in yaralandığı kaza sonucu yolun Bursa istikameti trafiğe kapandı.

BİR AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ Bu kazadan birkaç dakika sonra ise Ankara’dan Bursa'ya seyir halinde olan Raif Tırak (36) yönetimindeki 17 RA 882 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Hüsamettin Coşkun (45) yönetimindeki 71 EU 059 çekici 71 KE 559 dorse plakalı TIR'a arkadan çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Sinem Gözde Tırak (34), Yaren Tırak (13), Barış Kaan Tırak (3), Ramazan Sedir (58) ile Sıdıka Sedir (57) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 2'si çocuk 7 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Gözde Tırak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazalar sonucunda kapanan karayolunu saatler sonra tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yapan tırlar

- Kapanan yol ve bekleyen araçlar

- Detaylar GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- ============================ DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü Selim Fidan yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Ketenova Mahallesi'nde meydana geldi. Pide dükkanı işleten Selim Fidan, yönetimindeki 09 PG 998 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yana devrilen otomobilden çıkan Fidan, aracından yaklaşık 15 metre uzaklaştıktan sonra yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fidan'ın öldüğü belirlendi. Fidan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Jandarma ve 112 sağlık ekiplerinden görüntü

- Kaza yerine gelen vatandaşlardan görüntü

- Ölen Selim Fidan'ın fotosu Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) =========================================== TARIMIN KALBİ NAZİLLİ'DE ATACAK AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2'ncisi bu yıl düzenlenecek olan 'Exponaz Agro' tarım ve hayvancılık fuarının 10-13 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Bir fuarcılık şirketinin organinazyonunda, Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve Nazilli Ziraat Odası'nın da aralarında bulunduğu 17 kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenlenecek 2. Exponaz Agro Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı tanıtıldı. Tolantıya, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkan Vekili Kültür İşler Müdürü Fatih Demir, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, fuarın organizasyonunu yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Kudret Çiçekçi, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda 10-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarın tanıtımında konuşan fuarın organizasyonunu yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Kudret Çiçekçi,

"Son yıllarda Türkiye'de özellikle tarım alanında bir çok olumsuz koşulla karşı karşıya kaldık. Üreticilerimiz, tüketicilerimiz ve özellikle de çiftçimiz bu yaşanan gelişmelerden dolayı oldukça mağdur oldu, olmaya devam ediyor. Ancak şunu da biliyoruz ki tüm bu yaşananlar, ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların birer yansıması. İnanıyoruz ki tüm bu süreçler er ya da geç bir nihayete varacak ve ülkemiz insanı hak ettiği güzel günleri yaşayacak. Elbette bu günlere birlik ve beraberlik içerisinde varacağız. Tarım sektörü ülke ekonomimizin atar damarı konumunda. Sektörümüz adeta bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. İşte biz bu atar damara bu fuarımızla birlikte Nazilli'den önemli bir katkı sunmak için yola çıkıyoruz. Herkesi fuarımızı gezmeye bekliyoruz."