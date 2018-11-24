DHA YURT BÜLTENİ 14

Nuran Yılmaz Çok Programlı Lisesi Müdürü Feremez Balaman'ın da aralarında bulunduğu eğitimcilerin de yer aldığı grup 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde geleneksel olarak yaptıkları etkinliği Denizciler'de gerçekleştirdi. Grup kendi arasında Öğretmenler Günü dolayısıyla futbol karşılaşması yaptı. Yağmur altında denize girmeye hazırlanan Müdür Feremez Balaman 'Yağmur' adlı şiir okuduktan sonra Doğu Akdeniz'in sularına atladı. Ardından da beraberindeki eğitimci ve diğer arkadaşları da tüm eğitimcilerin öğretmenler gününü kutlayarak, tek tek denize atlayıp 24 Kasım'da denizde, kulaç atma keyfi yaşadılar.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Çınardere köyündeki evinde bir süredir tedavi gören Sezai Canlı, dün hayatını kaybetti. Sezai Canlı için bugün Çınardere köyü camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ile protokol üyeleri ve Canlı ailesinin yakınları katıldı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu evin önünde kurulan taziye çadırı ile camide cenaze töreni öncesinde taziyeleri kabul etti. Bir dizi ziyaret için kentte bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da köye gelerek Hakan Çavuşoğlu, eşi Fatma Çavuşoğlu ile ailesine taziyelerini iletti. Bakan Turhan, daha sonra buradan ayrıldı.

Sezai Canlı'nın cenazesi, Çınardere Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze töreni öncesiden görüntüler.

-Hakan Çavuşoğlu'nun taziyeleri kabul etmesinden görüntü.

-Cenaze töreninden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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Dört nesil öğretmen bir araya geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 61 yaşındaki Nevzat Gülmen, öğretmen olan öğrencisi 42 yaşındaki Kenan Yazıcı ve onun da öğretmen olan öğrencisi 25 yaşındaki Duygu Arslan ile birlikte 70 yaşındaki öğretmeni Münir Eryarsoy'u ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Gebze'de emekli öğretmen Nevzat Gülmen öğretmen olan öğrencisi Kenan Yazıcı ve onun da öğretmen olan öğrencisi Duygu Arslan ile öğretmeni Münir Eryarsoy'u evinde ziyaret ederek, dört nesil öğretmeni bir araya getirdi. Nevzat Gülmen öğretmeninin elini öpüp, hediye vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyaretin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Münir Eryarsoy, yetiştirdiği öğrencisinin öğrencilerinin de öğretmenlik mesleğini seçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Duygulanan Münir Eryarsoy, "Öğretmen olmayı kendi isteğimle seçtim ve öğretmen okulunda kurada Bitlis'i çektiğimde bu kadar seveceğimi bilmiyordum. 'Başka bir okula verelim seni' dediler ama ben hayır istemiyorum dedim. Bitlis'i bilmiyordum, hepsi beni sevdiler sadece öğrenciler değil, halkta beni sevdi, bende onları çok sevdim. Oradan istemeyerek de olsa ayrıldım, tayinim Mardin'e çıktı. Öğrencilerime bu meslekte yönlendirmelerde de bulunuyorum, bu mesleği tavsiye ediyorum, mesleğimi ve öğrencilerimi seviyorum. Öğretmenliği herkese tavsiye ederim. Çünkü öğretmenlik, nasıl bir anne baba çocuğu olmadığı zaman rahatsız oluyorsa, bende öğrencilerim olmadığı zaman rahatsız oluyorum." dedi.