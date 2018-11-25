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DHA YURT BÜLTENİ-14

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:59 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışanların arasına daldı.

MOTOSİKLET YOLUN KARŞISINA GEÇENLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışanların arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan 26 yaşındaki Müslüm Kuru idaresindeki plakasız motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Burakcan Hamarat, 5 yaşındaki Gizem Kıdış ve annesi 42 yaşındaki Keziban Kıdış'a çarptı. Motosikletten savrulan Müslüm Kuru başına refüje çarptı. Ağır yaralanan Müslüm Kuru 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 3 kişi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay yerinden görüntü
Polis ekiplerinin görüntüsü
Motosiklet sürücüsünden görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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