DHA YURT BÜLTENİ 14

8)OSMAN CAN'IN SOSYAL MEDYA KAMPANYASI İLE TEDAVİ MASRAFLARI 2 GÜNDE TOPLANDI

ARTVİN’in Hopa ilçesinde, tıpta Osteoporoz olarak bilinen kemik erimesi hastalığına yakalanan Osman Can Topal’ın (11) sağlığına kavuşabilmesi için bir umut Küba’ya götürülmesine karar verildi. Maddi imkanı olmayan ailenin tedavi masraflarını karşılayabilmesi kampanya başlatıldı. Sosyal medya üzerinden duyurulan kampanyada küçük çocuğun Küba’da tedavi olabilmesi için gerekli para 2 günde toplandı.

Bursa’da oturan Ramiz Nuri ve Zekiye Topal’ın ilkokul 3’üncü sınıfta okuyan çocukları Osman Can, 2 yıl önce bacaklarındaki ağrı nedeniyle hastaneye götürüldü. Osman Can’a tıpta Osteoporoz olarak bilinen kemik erimesi hastalığı teşhisi konuldu. Bursa ve Ankara çeşitli hastanelere götürülen Osman Can sağlığına kavuşamadı. Memleketleri Artvin’in Hopa ilçesine dönen aile, Küba’da kemik erimesi tedavisinin uygulandığını öğrendi. Çocuklarının rapor ve biyopsi sonuçlarını İngilizceye çevirerek bu ülkeye gönderen aile, tedavi için davet edildi. Maddi imkanları yetersiz olan aile için Osman Can’ın yengesi Sevgi Topal yardım kampanyası başlattı, banka hesabı açtı. Sosyal medya üzerinden duyurulan kampanyada küçük çocuğun Küba’da tedavi olabilmesi için gerekli para 2 günde toplandı. Osman Can, önümüzdeki günlerde tedavi için Küba’ya götürülecek.