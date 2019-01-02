DHA YURT BÜLTENİ-14

1)MENBİÇ VE AYN-EL ARAP SINIRINDA SESSİZLİK TÜRKİYE'nin olası sınır ötesi harekatıyla gündeme gelen Suriye'de, Fırat’ın doğusu ile Menbiç sınırında birkaç gündür sessizlik hakim. Menbiç ve Fırat’ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn-el Arap sınırında Özgür Suriye Ordusu güçleri ise eli tetikte, teyakkuz halinde gözetleme yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Fırat’ın doğusuna yönelik harekat düzenleneceği açıklamalarının ardından gözler, Suriye’nin Ayn-el Arap ve Menbiç bölgesine çevrildi. Teröristlerin denetimindeki Menbiç sınırına ÖSO güçlerince yoğun bir sevkiyat yapıldı. Cephe hatlarına takviyeler yaparak mevcut pozisyonlarını güçlendiren ÖSO unsurları, olası bir harekata karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak sınırdaki hareketlilik, birkaç gündür yerini sessizliğe bıraktı. ÖSO unsurları cephe hatlarında eller tetikte, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki teröristleri gözetliyor. Soğuk havanın hakim olduğu Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzurlu hale getirilen Suriye’nin Cerablus kentinde ise günlük yaşam olağan akışında sürüyor.

Fırat’ın doğusunun başlangıç noktası olan Cerablus’a kamşu terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Ayn-el Arap’ın en batısındaki Zor Mağar bölgesinde ise teröristlerin mevzilerindeki bekleşi devam ediyor.

Sürekli asker ve araç takviyesi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki hazır bekleyişi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA)- =============================================== 2)MİNİK GİZEM, KARLA KAPLI YOLLAR 8 SAATTE AÇILARAK HASTANEYE ULAŞTIRILDI BATMAN'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde ateşi çıkan Gizem Kaplan (2) için ekipler seferber oldu. Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye, sağlık ekipleri, İl Özel İdare ekiplerinin yolu açmasıyla ulaşabildi. Küçük Gizem, 8 saat süren çabaların sonunda hastaneye ulaştırılıp, tedavi altına alındı. Sason ilçesine 104 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramlar köyünde yaşayan Gizem Kaplan'ın ateşi yükselince ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ancak kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşmak mümkün olmadı. Bölgedeki güvenlik korucularının da telsizlerinden 'acil hasta' ihbarı yaptığı Gizem için Sason İlçe Devlet Hastanesi'nden bir ambulans yola çıktı. Batman İl Özel İdare'ye bağlı ekipler de yol açma çalışması başlattı. Köye yakın bir noktaya kadar gelebilen ambulans burada beklemeye başlarken, ekiplerin yol açma çalışması 8 saat sürdü. Minik Gizem, yolun açılmasıyla birlikte kendisi için hazır tutulan ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gizem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ASILSIZ İHBARLARDA BULUNMAYIN

Batman Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, ekiplerinin kar yoğunluğunun olduğu bölgelerde çalıştığını belirterek, "Kırsal alanlarda oturan vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamasını istiyoruz. Çünkü acil hastalar için ekiplerimiz görevde. Bayramlar Köyü'nden aldığımız ihbar üzerine ekiplerimiz Gizem'i hastaneye ulaştırmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Batman ve ilçelerinde oluşturduğumuz 5 ayrı karla mücadele ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Özel İdare ekiplerinin yol çalışması

- Hasta kızın kurtarılması

- Ambulans görüntüsü

- Detay

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-BATMAN-DHA GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65.58 ================================================= 3)GENCİ DÖVEN 3 KİŞİ TERS KELEPÇE YAPILARAK GÖZALTINA ALINDI BOLU'da, tartıştıkları genci döven 3 kişi polis tarafından yere yatırılıp ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız arkadaş konusunda husumet bulunan F.Ü.(18) ile C.A.A.(18) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.A.A., yanında bulunan İ.E.(21) ve E.S.B.(20) ile birlikte F.Ü.'yü darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga önlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 3 genç yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Yaralanan F.Ü.'ye 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. F.Ü. olayı duyup yanına gelen babasına, "Baba hiçbirinin yanına koyma" diye bağırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kavganın ardından şüphelilerin gözaltına alınması

-F.Ü.'nün babasına "Yanlarına koyma" diye bağırması

-Detaylar Süre: 01.47-Boyut: 201 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================================================= 4)MEDYUM 'HANIMAĞA'DAN 'DOLANDIRILDIM' İDDİASI DENİZLİ'de deve güreşleri ve yağlı güreşlerde 20'ye yakın ağalığı olduğu için çevresinde 'Hanımağa' olarak tanınan ve medyumluk yapan Zekiye Çelebi, 12 yıl önce bir kişiye senet karşılığı verdiği bir miktar altını geri alamayınca hukuk mücadalesi başlattı. Alacaklı olduğu giyim mağazası sahibinin dükkanındaki haciz koydurttuğu toplam 78 bin liralık giyim eşyasının yediemindeyken, daha düşük değerde benzer ürünlerle değiştirildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yediemin olarak icradan el konulan mallar kendisine teslim edilen borçlu ve icra görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Medyumluk yapan Zekiye Çelebi, Tavas'ta yaşayan ve giyim mağazası işleten M.U.'ya (Mehmet Uzunoğlu) 2007 yılında, bugünkü değeri 300 bin lira olan altınlarını borç olarak verip, karşılığında senet aldı. İddiaya göre M.U., borcunu geri ödemedi. Bunun üzerine Çelebi, M.U.'ya Tavas İcra Müdürlüğü'nde dava açtı. Uzun süren yargı sürecinin ardından davayı kazanan Çelebi, M.U.'nun Tavas'taki mağazasındaki gömlek, pantolon ve takım elbise gibi toplam 78 bin lira değerindeki giyim eşyasını 2017 yılı Aralık ayında haczettirdi. Haczedilen mallar daha sonra ise yediemin olarak Tavas İcra Müdürlüğü ve Çelebi'nin avukatının onayıyla, işyeri sahibi M.U.'ya teslim edildi. Çelebi, daha sonraki süreçte, yediemindeki 78 bin liralık eşyanın maddi değeri daha düşük olan ürünlerle değiştirildiğini ileri sürdü. Çelebi, alacaklı olduğu mağaza sahibi M.U. ve Tavas İcra Müdürlüğü görevlileri hakkında Tavas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"100 BİN LİRA DOLANDIRILDIM"

Ürünlerin değiştirilmesinden kaynaklı 100 bin liralık zararının olduğunu öne süren Çelebi, İcra Müdürlüğü'nde görevli bazı personelin de olaya göz yumduğunu iddia etti. Mağdur edildiğini belirten Çelebi, "Haczedilen ürünleri satmak üzere, yediemin olarak tayin edilen alacaklı olduğum mağaza sahibi M.U.'dan geçen ekim ayında alıp, evime getirdim. Eve geldiğimde kolilerden çıkan ürünlerin benim haczettirdiğim giyim eşyaları olmadığını farkettim. Haczettirdiğim, her biri 45-50 lira değerindeki gömlekler yerine koliye fiyatı ancak 3-5 lira arasında olabilecek gömleklerin konulduğunu gördüm. Gömlekler düğünlerde dağıtılan, maddi değeri olmayan gömleklermiş. Sonrasında savcılığa gidip suç duyurusuna bulundum. Bu ürünlerin tekrar kontrol edilmesini istedim. Soruşturma başlatıldı. Çok mağdur edildim, 100 bin lira dolandırıldım. Beni kandırdılar, belgelerim ve eşyalarım hepsi mevcut, hakkımı istiyorum" dedi.

Çelebi, icranın uygulandığı zaman fotoğraflarının çekildiğini, görüntülerin İcra Müdürlüğü'nde olduğunu, ancak bu fotoğraflara ulaşılamadığını ileri sürdü. Mağazasında giyim eşyalarını haczettirdiği M.U.'nun mahkemeye sunduğu, borcunu düşük gösterip, bir miktarının ödedeğini belirten belgenin de sahte çıktığını söyleyen Çelebi, "Üstelik bu evrağı benim imzaladığım ileri sürüldü. Bunun için de ayrı bir dava açtım. Bir de M.U. utanmadan benden karısı olmamı isteyip, taciz etti. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulundum. 15 yıllık kazancımı elimden aldılar. Yedieminde duran, icra ile bağlanmış olan eşyaların değiştirilmesinde kimin parmağı varsa hepsinden hesap sorulmasını istiyorum. Adalet istiyorum" diye konuştu.

Çelebi'nin, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığına 17 Aralık 2018'de başvurduğu ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.