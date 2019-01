DHA YURT BÜLTENİ -14

Samsun’da Panama bayraklı yük gemisi şiddetli fırtına nedeniyle battı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından 7 mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden 6 mürettebattan 2'sinini cansız bedenine ulaşılırken 4 mürettebatın cenazesine ulaşılma çalışması sürüyor. Samsun’da saat 08.10 sıralarında kıyıya yaklaşık 77 mil uzaklıkta Panama Bayraklı ‘Volgo Balt 214’ isimli yük gemisi tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ve Sinop’tan iki sahil güvenlik gemisi bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gemi geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait iki helikopter ile Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan Cougar tipi helikopterin katılımıyla devam etti. Saat 09.05’de Çarşamba Havalimanı’ndan kalkan helikopter saat 09.54’de13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kurtarılan 7 mürettebat ile 2 mürettebatın cenazesi helikopterlerle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı’na getirildi. 7 kişi ambulanslarla ve ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 2 mürettebatın cenazesi de otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölen diğer 4 mürrettebatın cenazelerine ulaşma çalışmaları sürüyor. Samsun Valisi Osman Kaymak ise kurtarılan mürettebatları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, “Panama bandıralı bir ticari yük gemisi Samsun'un yaklaşık 120 kilometre açığında battı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçtik. Hava şartları kötü olduğu için helikopterlerle müdahale ettik. Şu an itibariyle gemide 13 mürettabat olduğunu öğrendik. Mürettebattan 7 kişiye sağ olarak ulaştık. Geriye kalan 6 kişinin ise ölmüş olma ihtimali yüksek. 6 kişiden 2'si getirildi fakat diğer 4'ü için çalışma devam ediyor. Gemide, 2'si Azeri 11'i ise Ukrayna uyruklu olmak üzere 13 mürettebat bulunuyor. Gemi 3 bin 300 ton kömür yüklü ve Yeşilyurt Limanı'na gelirken batıyor. Kazazedeleri ziyaret ettim, kendileriyle görüştüm. Onlarda diğer arkadaşlarının durumlarını soruyorlar. Aileleri ile telefon görüşmesi yaptılar. Sağ olarak kurtarılan 7 kişinin sağlık durumları iyi. Bir kazazede, hızlı bir dalga sonucu geminin baş tarafı koptuğunu ve kendilerini can simitlerine zor attığını söyledi" diyerek sözlerine şöyle devam etti, "Kurtarılan mürettebatın sağlık durumu gayet iyi. Hepsi benimle gayet düzgün bir şekilde diyalog kurdular. Hafızaları yerinde ama maalesef diğer 6 kişi biz varıncaya kadar ölmüşlerdi. Sağ olanların hepsini kurtardık. Ölen mürettebatı oradan almaya çalışıyoruz. Gemi tamamen suya gömüldü. Geminin bulunduğu yer 2 bin metre derinlikte. Başarılı bir kurtarma çalışması gerçekleştirdik. Katılan personelimizi tebrik ediyorum. Gemi kaptanı da maalesef öldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Helikopterlerle mürettebatın getirilmesi

-Ölen iki kişinin cenazelerinin getirilmesi

-Sağlık ekiplerinden detay

-Helikopterlerin gidişi

-Samsun Valisi Osman Kaymak'ın açıklamaları

-Hastane dışından detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

======================

Muğla'da kar yağışı sevindirdi

Muğla il merkeziyle ilçelerde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşın keyifli zaman geçirmesine olanak sağladı. Kimileri karda ateş yakarak eğlenirken, kimileri mangal keyfi yaptı. Büyükşehir ekipleri ise kar mesaisi yaparak, ulaşımın aksamadan sürmesini sağladı.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Muğla genelinde 7 ilçede etkili oldu. Seydikemer, Menteşe, Kavaklıdere, Ula, Köyceğiz, Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki yollar, Büyükşehir ekiplerinin 56 personel ve 33 farklı özellikteki araçlarla gerçekleştirdiği müdahalelerle temizlenerek ulaşıma açıldı. Karla mücadelede 300 ton tuz ve 3 ton solüsyon kullanıldığı belirtildi. Ayrıca karda mahsur kalan bir aile, itfaiye ekiplerince evlerine ulaştırıldı. Tüm çalışmalar Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) an be an takip edildi. Ayrıca Yemişendere Mahallesi'nde

yolda kalan bir vatandaş da ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "Kar keyfinin çileye dönüşmemesi için hava durumu tahminlerine göre tedbirini önceden alan ekiplerimiz, kısa sürede kardan kapanan yollara müdahale etti. Vatandaşlarımızın yollarda mağdur olmamasını sağladı. Bazı ilçelerimiz halen ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için ekiplerimiz gece- gündüz çalışmaya devam edecek" dedi.