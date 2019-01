DHA YURT BÜLTENİ -14

Antalya'da, aracına bindiği Semih M.'yi evine davet edip, parasını gasbettiği, kaçmak isteyen genç adamın ikinci kattaki evin penceresinden düşerek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen trans birey M.Ş., 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.Ş.'nin cezası ertelenmedi. Olay, geçen yıl 7 Haziran günü saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Polise başvuran Semih M., yardım ettiği M.Ş. isimli bir trans bireyden, bıçak zoruyla parasını aldığı ve kaçmaya çalışırken de ikinci kattan düşmesine neden olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polis, Semih M.'nin verdiği adreste yaptığı araştırmada genç adamın pencereden düşme anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Semih M.'nin ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan genç, daha sonra kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntülerde ayrıca bir grup trans bireyin düştüğü yerde genci aramaları ve kendilerine tepki gösteren vatandaşlarla tartışması da yer alıyor. CEZASI ERTELENMEDİ Soruşturma sonunda polis tarafından gözaltına alınan M.Ş., tutuklandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan M.Ş., 'gasp' suçundan 5 yıl 10 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 ay, 'kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verilen cezaları ertelemedi. Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda olay gecesi yaşananları tüm ayrıntılarıyla yer aldı. Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi: "M.Ş. evinde viski ikram ettiği Semih M.'ye 'At bakalım viski karşılığı bir şeyler' dedikten sonra müşteki, sanığa 170 TL para verir. Ancak bu paraya razı olmayan sanık daha fazla para talep eder. Semih M.'nin daha fazla para vermeyeceğini belirtmesi üzerine bu kez sanık kapıları kitler ve eline bıçak alarak, müştekiyi tehdit ederek cüzdanını çıkarmasını ister. Korkan müşteki, cüzdanından 200 TL daha çıkartarak sanığa verir. Semih M.'nin cüzdanında daha fazla para olduğunu gören sanık bu kez cüzdandaki tüm paraları almak için saldırır. Yaşanan itiş-kakışın ardından müşteki sanıktan kurtulmak için dışarıya çıkmak ister. Ancak sanığın kapıyı kilitlemesinden dolayı dışarıya çıkamaz. Yatak odasına kaçan müşteki iç kapıların kilidinin olmadığını görünce kapının arkasına dolap koyar. Bu sırada polisi arayan müşteki bulunduğu adresi bilmediği için yeterli açıklamada bulunamaz. Acil Çağrı Merkezi'nde sadece 'Peşime takıldılar' diyebilen müşteki, sanığın kapıyı araladığını görmesi üzerine pencereden kaçmak ister. Bu sırada, dışarıdan başka travestilerin binaya girdiğini gören müşteki panik yapar ve pencere dışındaki klima motoruna tutunarak aşağı inmeye çalışır. Yaşadığı panikle tutunduğu panjurun kendisini taşımaması nedeniyle yere düşen müşteki yaralı halde oradan uzaklaşır. Sanık ve beraberindekilerin müştekinin peşinden gitmeleri kamera kayıtları ile sabittir. Müştekide hastaneden alınan rapora göre sağ ayak bileği ve sağ ayakta yumuşak doku travması, sağ ayakta kalkaneus kırığı oluşmuştur. Kırık basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte değildir. Sanık eylemleri nedeniyle 'gasp', 'hürriyeti kısıtlama' ve 'kasten yaralama' suçlarını işlediği yönünde mahkememizce tam bir vicdani kanaat oluşmuştur."

Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay Mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, uyuşturucu ile mücadele ile ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Vali Çağatay, ailelere çağrıda bulunarak, "Her birey etrafına, çocuğuna sahip çıkacak. Yoksa yaptığımız mücadele yalan olur. İnşallah Bitlis'te bu tür etkiler olmayacak" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesindeki Merkezi Konferans salonunda düzenlenen toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Kaymakamları, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, uyuşturucunun Bitlis’te büyük çapta olmadığını, ancak tedbir alınmaması durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Vali Çağatay, uyuşturucuya karşı savaşmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini anlatarak, "İçişleri Bakanlığı tarafından çok ciddi anlamda Türkiye’nin gündeminde olan ve dünyanın karşılaştığı uyuşturucu belası ile mücadele için bir araya geldik. Bitlis’te 2 ay önce göreve başladım. İlk geldiğimiz günden beri bu konuyu gündemde tutmaya çalıştık. Önceden uyuşturucuya ulaşmak için maliyet gerekirdi. Sonradan 1 ve 3 liraya çok kolay ulaşılmaya başlandı. Bitlis en az uyuşturucu kullanılan illerden bir tanesidir. Bizde tedbirlerimizi almazsak o kötü seviyeye ulaşabiliriz. Her gün bir şekilde emniyet güçlerimiz uyuşturucu ile mücadele ediyor. Ancak biz ne kadar toparlarsak toparlayalım, biz ne kadar bu torbacıları yakalarsak yakalayalım aileler bu konuya eğer sahip çıkmazsa biz bununla mücadele edemeyiz. Ne kadar destek alırsak o kadar iyi mücadele etmiş olacağız. Her birey etrafına, çocuğuna sahip çıkacak. Yoksa yaptığımız mücadele yalan olur. İnşallah Bitlis’te bu tür etkiler olmayacak" dedi.

Narkotik Şube Müdürü Hasan Basri Karakuş'un İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen uyuşturucu ile Mücadele konulu sunumunun ardından toplantı sona erdi.