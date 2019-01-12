DHA YURT BÜLTENİ -14

Cerablus'ta kalp kirizi geçiren vali yardımcısı hayatını kaybetti (3)

TÖRENLE UĞURLANDI Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki makamında kalp krizi geçirerek vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller için, tören düzenlendi. Gaziantep Valiliği önünde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Vali Davut Gül, milletvekilleri, vali yardımcıları, bürokratlar ve İmamgiller'in hakim eşi İmran ile çocukları katıldı.

Ahmet Turgay İmamgiller'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracından polisler tarafından indirilerek valilik önüne getirildi. Törende konuşan Vali Davut Gül, " Bir idareci açısından en zor anlardan birisi kendi çalışma arkadaşının ebediyete intikal ederken konuşmasıdır. Dolayısı ile bu sözün bittiği yerdeyiz. Yaklaşık 1,5 senedir hizmet ediyordu. Burada ve yurt dışında görevi vardı. Son 2 aydır da beraber çalışıyorduk. Bizlere düşen haklarımızı helal etmektir. Çok üzgünüz" dedi.

Bakan Kasapoğlu ise ailesine sabır dileyerek, "Allah milletimize sabır versin mekanı cennet olsun. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onların yükselttiği bu devleti muhafaza için bizlerde çalışacağız. Tekrar sabır versin diyorum mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Ahmet Turgay İmamgiller cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Cenazenin getirilmesi

- Cenazenin yakınları

- Dua edilmesi

- Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

- Davut Gül'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU:331 MB Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) =============== Muharrem İnce: Aziz Türk milleti, göz göre göre bunu yapma Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesinde partisinin belediye başkan adayı tanıtım toplantısına katıldı. Seçmene seslenen İnce, iktidarı kastederek, 'Aziz Türk milleti, göz göre göre bunu yapma. Gel bak Türkiye'nin önünü açıver. 31 Mart'ta bir kulaklarını çekiver bunların" dedi.

CHP'nin belediye başkan adayı tanıtım toplantısı için Ereğli'ye gelen Muharrem İnce'yi, ilçe girişinde çok sayıda partili karşıladı. Partililerle bir süre sohbet eden ve gençlerle selfie yapan İnce, daha sonra programın yapılacağı salona geçti. Konuşmasına 31 Mart yerel seçimlerinin önemine vurgu yaparak başlayan Muharrem İnce, "Seçim yaklaşırken duyacaklarınız şunlar: FETÖ'nün iadesi yolunda çalışmalar hızla sürüyor, Suriye'ye harekât yapılacak, doğal gazda, mazotta indirim gibi, bu aralar bu masalları dinleyeceksiniz. Yani 31 Mart'a kadar indirim, 31 Mart'tan sonra bindirim başlayacak. Kaşıkla verecekler, kepçeyle alacaklar. 10 kat zammı bekleyin. Muharrem İnce bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Aziz Türk milleti, göz göre göre bunu yapma. Gel bak Türkiye'nin önünü açıver. 31 Mart'ta bir kulaklarını çekiver bunların" ifadelerini kullandı.

'EV ALANA VATANDAŞLIK VERİYORUZ'

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının yabancılara para karşılığında verildiğini söyleyen Muharrem İnce, "Bu ülkenin vatandaşı olmak hepimiz için şereftir. Türkiye'de bir şey var artık; Başka bir memkeletteki bir kişi Türkiye'den bir ev aldığı zaman ona Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veriyoruz. Türkiye'de durum şudur; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak artık parayı basma işidir. Bas parayı, al Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını" dedi.

TÜRKİYE'DE KURUMLAR ÇÖKMÜŞTÜR

Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nu örnek göstererek ülkedeki kurumların çöktüğünü iddia eden İnce, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kurumlar çökmüştür. Yüksek Seçim Kurulu çökmüştür. Talimatla çalışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu çökmüştür. Kasım ve Aralık aylarında enflasyonu eksi gösterdiler. Enflasyon gıdada yüzde 25'in

üzerinde, elektrikte- doğal gazda yüzde 23'ün üzerinde, ev eşyasında 32'nin üzerinde, diğer hizmetlerde 29 civarında. Böyle bir durumdayken Kasım ve Aralık ayında enflasyonu eksi gösterdiler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Muharrem İnce'nin konuşmaları

- Ziyaretten genel ve detaylar Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- ================= Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza Dağ açıkladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti'nin Aydın'daki 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Dağ, "2019 Yerel seçimlerine giderken Aydın'da, Muğla'da, Manisa'da ve İzmir'de Cumhur İttifakı ile beraber belediyecilikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız" dedi.

AK Parti'nin 'Aydın Aday Tanıtım Toplantısı', Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı ve Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatlarının üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Salonu dolduran binlerce partili "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı.

"MİLLETİN PARASINI BİLBOARD REKLAMINA AYIRAMAZSINIZ"

Salonu dolduranlara seslenen Hamza Dağ, "2019 Yerel Seçimlerine giderken Aydın'da, Muğla'da, Manisa'da ve İzmir'de Cumhur İttifakı ile beraber belediyecilikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Milletimize bundan bahsedeceğiz. Milletimize rakip siyasi parti adaylarının da bunlardan bahsetmesini isteyeceğiz. Biz Aydın'da toplamda 30 milyarın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Aydın'a geldiğimde ilk dikkatimi çeken billboardlardaki ilanlar ve reklamlar oldu. Milletin parasını reklamlara ayırmak, hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir. Eğer kendi cebinizden o ilanları veriyorsanız, o pankartları asıyorsanız, ben bunu anlarım. Ama bu milletin parasıyla bunları yapıyorsanız, bunun hesabını bu millet, bunun hesabını bu dünyada veya öbür dünyada soracak. Aydın'da CHP'li belediyelere baktığımızda, borç batağı altında olduğunu görüyoruz. Didim Belediyesi'nin borcundan dolayı, belediye binası bile hacizlidir. Kuşadası, borç batağı içindedir. Bize şunu diyecekler; Madem borç batağı var niye belediyeleri istiyorsunuz. Bizim işimiz gücümüz, bugüne kadar siz borçlandınız biz ödedik. Sizin borçlandığınız yerleri ödemesini de bilir Allah'ın izniyle hizmet de veririz" dedi. Konuşmanın ardından Hamza Dağ, tek tek adayları açıkladı. MHP'nin daha önceden Aydın Büyükşehir Belediye Adayı olarak gösterdiği, ittifak sonrası adaylığını geri çektiği Ümmet Akın, ittifakın Efeler ilçe belediye başkan adayı oldu. İttifakın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Savaş oldu. Daha önce CHP'den aynı ilçede belediye başkanlığı yapan Mümin Kamacı da, AK Parti tarafından Didim'de belediye başkan adayı olarak açıklandı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Adaylığı açıklanan AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Aydın'da, 'Tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet' sloganıyla tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Aydınımıza birlikte sahipleneceğiz. Aydınımızı birlikte yöneteceğiz. Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart akşamı gerçekleşecek demokrasi mücadelesinde zaferle çıkmak için gece gündüz çalışacağız" dedi.

10 ilçe AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilirken, 7 ilçede ise MHP'li adaylarla seçime girilecek.

AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle: