DHA YURT BÜLTENİ -14

İzmir'de eski binada çökme; 1 kişi enkaz altında İZMİR'in Konak ilçesindeki eski binada, yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi. Binada bulunan 2 kişiden 1'i, kurtarılıp, hastaneye kaldırılırken, diğerinin de kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

İkiçeşmelik semti 940 Sokak 6 numaradaki 3 katlı eski binanın arka tarafında, saat 15.30 sıralarında, sağanağın da etkisiyle çatı ve duvarların bir bölümü çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binada bulunan ve hurdacılık yaptıkları belirtilen 2 kişiden 1'i, kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen diğer kişinin de kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan çökme meydana geldiği sırada binada yaşayanlardan birinin ise dışarıda bulunduğu ve bu sayede kurtulduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çökme olan binadan görüntü

- Ekiplerin çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber: Davut CAN -Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ====================

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Bartın'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan otomobili celbe çektikten sonra hızlı gelen aracın duran otomobile çarpma anı yer aldı. Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasından kaza anı görüntüsü Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ================= Zonguldak’ta baba ve oğlu av tüfeğiyle yaralandı Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay, saat 14:00 sıralarında Bölüm Mahallesi’ndeki maden ocaklarının bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait sahada kaçak maden ocağı işleten Ö.D. ile İ.Z.(59) ve oğlu Ö.Z.(33) arasında kömür üretimi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda,. Ö.D., yanında getirdiği av tüfeğiyle İ.Z. ve Ö.Z.’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle baba İ.Z. elinden, Ö.Z. ise ayaklarından yaralandı. Yaralılar, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan Ö.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Ö.D.’yi gözaltına aldı. Polis, olay yerinde bulunan 5 kişiyi de ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri inceleme ekipleri

-Hastaneden detaylar -Süre (3.58) Boyut (455 MB) Haber-Kamera:Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK-DHA ================== Şanlıurfa’ya kamyonla kar gelmeye devam ediyor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatili dolayısıyla 150 kilometre mesafedeki Karacadağ’dan kamyonlara yüklenen kar, Eyyübiye’deki çocuk parkına getirildi.

Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatilinde çocuklara ve gençlere yönelik sürprizlerini sürdürüyor. Dün Haliliye ilçesindeki Turgut Özal Parkı'na kar getirerek çocukların sevinçlerine ortak olan Büyükşehir Belediyesi, bugün de 10 kamyon karı Eyyübiye ilçesine getirdi. Osmanlı Mesire Alanında kar etkinliği yapacağını duyan aileler, çocukları ile birlikte saatler öncesinde alana gelerek Büyükşehir araçlarının gelmesini bekledi. İlk kamyonun kar dökmesi ile birlikte parkta bekleyen çocuklar kar topu oynamak için birbirleriyle yarıştı.Çocukların kar sevincine ortak olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, uzun süre çocukların neşeli bir şekilde kar topu oynamalarını izledi.10 kamyon karla çocukların sevinmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, "Büyükşehir her yerde hizmetler yapmakta. Bizim ve çocukların en çok sevindiği hizmetlerimizden biri de bu oldu. İklim itibariyle Şanlıurfa'mız kar almıyor. Çocuklarımızın yarı yıl tatilinde bu sevinci yaşamaları için bu kez Eyyübiye bölgemizde kar dökümü gerçekleştirdik. Çok güzel anlar yaşadık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.