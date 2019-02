DHA YURT BÜLTENİ -14

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kendisinden 8 yaş büyük kişiyle evlendirilen 16 yaşındaki kız çocuğu, savcılıkta şikayetçi olmayınca işlem yapılamadı. Aileler salonu değiştirip, düğünü yaptı. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ne ihbar amaçlı düğün davetiyesi gönderildi. Baro avukatlarının yaptığı araştırmada gelinin 16, damadın ise 24 yaşında olduğu belirlendi. Avukatlar, düğüne engel olmak için harekete geçti. 26 Ocak günü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapılacak düğünün iptali için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçip, savcılığa giden Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Emin Çoban, kız çocuğunun korumaya alınması ve şüpheliler hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu. Şikayet üzerine Kulp Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrılan şüpheliler, hem kız, hem de ailesinin şikayeti olmayınca serbest bırakıldı. İddiaya göre, salon değiştirilerek düğün yapıldı. 'ŞİKAYET OLMAYINCA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILAMADI' Avukat Çoban, ihbarı alır almaz harekete geçtiklerini belirterek, "TCK 104'üncü maddesi gereği reşit olmayanlar için cinsel ilişki suçunda şikayet şartı aranıyor. Bu noktada 15- 18 yaşındaki çocukların şikayeti aranıyor. Kulp'taki kız çocuğu da şikayetçi olmayınca, savcı tarafları serbest bırakmak zorunda kalıyor. Düğünü engelleyecek herhangi bir işlem yapılamadı. Savcılık aracılığıyla bir sonuç elde edemeyince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iletişime geçip bir ihbar kaydı oluşturduk. Onlar da il ve ilçe müdürlüklerine bu durumu ilettiklerini belirtti ama düğün gerçekleşmişti artık" dedi. 'YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR' Çocukların küçük yaşta evlendirilmesinin birçok insan hakkı ihlalini içinde barındırdığını ifade eden Çoban, şunları söyledi: "Özellikle erken yaşta anne olan çocukların sağlık koşullarının veya psikolojilerinin bunu kaldıramaması nedeniyle yaşamlarını kaybetmelerinden kaynaklı bir yaşam hakkı ihlali var. Eğitim hayatlarına devam edemedikleri için yine eğitim hakkının ihlali var. Yine bu evliliklerinin birçoğu kayıt dışı gerçekleştiği için kanunun evliliğe ve aileye tanımış olduğu haklardan mahrum kalıyor. O şekilde bir eşitlik ilkesinin ihlali de söz konusu. Yine öte taraftan Türkiye'nin taraf olduğu çocuk hakları sözleşmesi ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW). Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi, 18 yaşından küçük çocuğun nişanlandırılamayacağı ve evlendirilemeyeceğinden ve bunların herhangi bir hukuki sonucunun olmayacağından bahsediyor. Hem iç hukukta, hem evrensel hukukta Türkiye'de uygulanması açısından ciddi bir yaptırım yok. Burada yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor, hem de bu yasal düzenlemelerle beraber bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin, baroların, çocuk hakları merkezlerinin elini güçlenmesi gerekiyor. Öte taraftan meşru görülen bu çocuk evliliklerinin bu algının yıkılması için mücadele etmek gerekiyor. Biz ihbarda bulunan olduğumuz için taraflarla karşı karşıya gelme gibi bir durumumuz söz konusu olmadı. Merkezimizde Kulp ilçesine şikayetimizi ve ihbarımızı takip etmesi için avukat arkadaşlarımız gitmişlerdi. Savcıyla yaptığımız görüşmede kız çocuğunun 16 yaşında olduğu damadın ise kız çocuğundan 8 yaş daha büyük olduğunu bize söyledi."

Osmanlı'ya at yetiştiren tarihi haralar, cazibe merkezi olacak

Sivas'ta Osmanlı döneminde padişaha ve orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi aygır depoları, hazırlanan projeyle ata sporu ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekân haline gelecek. Vali Salih Ayhan "Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Danişment Gazi Mahallesi, Sivas-Ankara yolu üzerinde yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip olan Tarihi Haralar Bölgesi'nin Sivas'a yeniden kazandırılması için çalışmalar hız kazandı. Sultan Abdulhamid Han'a da at gönderen merkezin değerlendirme toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapılarak, projenin detayları görüşüldü. İl Özel İdaresi Encümen Salonunda yapılan toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, ilgili kurum ve şube müdürleri, AB ve Dış İlişkiler Bürosu, teknik personel ve projeyi hazırlayan firma yetkilileri katıldı.

Tarihi aygır depoları ile ilgili bilgi veren Vali Salih Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip bölgeyi Sivas'ın kültürüne, sporuna ve ekonomisine kazandırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, fizibilite anlamında ciddi bir mesafe kat edildiğini ifade eden Ayhan, artık somut adımlar atılma zamanının geldiğini, ilk etapta alanda bulunan 11 adet tarihi eserin restorasyon projelerinin hazırlanıp kurul onayının alındığını belirtti. Tarihi binaların restorasyon ihalesinin kısa süre içerisinde yapılacağını kaydeden Vali Ayhan, onarımların tamamlanarak ziyarete açılacağını dile getirdi. Haralar bölgesinde Sivas'ın tüm dokularını yansıtacak güzel bir mekân oluşturmak istediklerini ifade eden Ayhan, "Ankara ve Nuri Demirağ Havalimanı güzergâhı olması nedeniyle ilimizin her dokusu bu bölgede yansıtılacak. Tarihi mekânlar 'Minia Sivas' ile canlandırılacak. Geleneksel ata sporlarının yapılacağı ve yöresel ürünlerin satılacağı bir mekân oluşturacağız. İlçelerimiz ve köylerimizden getirilecek olan organik ürünler burada teşhir edilecek ve pazar sorunu ortadan kalkmış olacak" diye konuştu.

2019-2020 YILLARI ARASINDA HİZMET VERECEK

Vali Salih Ayhan, Haralar Bölgesi'ne yapılacak projenin 2019-2020 yılları arasında tamamlanacağını dile getirerek, "Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Yaz-kış hareketli olacak. İnsanların nefes aldığı, hayat bulduğu, tarihi eserleri gördüğü bir mekân olacak. Toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulduğu; çocuklara, gençlere, kadınlara, hayvanseverlere, tarih ve kültürseverlere hitap eden müthiş bir yaşam alanı olacak. Buradaki tarihi eserlerin her birine de ayrı bir fonksiyon vereceğiz" şeklinde konuştu.

İLK ADIM ANITI DÜZENLENECEK

Diğer yandan mevcut bölgede bulunan 'İlk Adım Anıtı'da düzenlenerek, yeni bir görünüme kavuşturulacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı döneminde Sivas'a ilk ayak bastığı yer olan bölgede peyzaj çalışması gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Salih Ayhan, "Bölge, yapılacak olan tüm detaylı çalışmalar ile birlikte zengin bir hale gelecek. Buradan geçen ziyaretçiler bu alanı görmeden, ziyaret etmeden, fotoğraf çekinmeden gitmeyecekler. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hatırasını Kongre ruhuna uygun bir şekilde yaşatacağız" dedi.