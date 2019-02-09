DHA YURT BÜLTENİ -14

Okulda merdiven boşluğuna düşen yemek şirketi çalışanı kadın öldü Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Meram ilçesinde özel okulda düzenlenecek yemek için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı (41), 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay, saat 16.00 sıralarında Armağan Mahallesi Yenice Sokak’ta bulunan özel okulda meydana geldi. Okulda düzenlenecek akşam yemeği için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı, iddiaya göre 4’üncü katta hazırlık yaptığı sırada merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyan diğer çalışanlar, Söbücovalı’yı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Hatice Söbücovalı’nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin okulda yaptığı incelemenin ardından Söbücovalı’nın cansız bedeni otopsi için Numune Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü dökümü:

-------------------------------------

-Polisin olay yerinden görünütüsü

-Okuldan detaylar

-Hatice Söbücovalı’nın vesikalığı

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,DHA)) ================================================= Eski patronunu vuran çalışanın silahı doğrultma anı kamerada İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te işten çıkarıldığı şarküteriye pompalı tüfekle giden Ali Z., eski patronu Hayati İ.'yi bacağından vururken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir şarküteride meydana geldi. Geçen hafta işten çıkarılan Ali Z., elindeki pompalı tüfekle şarküteriye gelerek üst katta bulunan ofis bölümüne çıktı. Ofis bölümüne girer girmez kendisini işten çıkartan işyeri sahibi Hayati İ.'nin bacağına 1 el ateş eden Ali Z., daha sonra çalışanları tehdit ederek olay yerinden kaçtı. Hayati İ. kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralanan Hayati İ. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden kaçan Ali Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ali Z. bugün sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eski çalışanın silahı doğrultma anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Ali Z.., iş yerinin üst katına çıkar çıkmaz, Hayati İ'ye yönelerek ateş etti. Hayati İ.'ye ateş ettikten sonra tüfeği çalışanlara doğrultarak etrafa tehditler savuran Ali Z., başka kimseye zarar vermeden olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlının fotoğrafı HABER:Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ================ CHP, Kahramanmaraş'ta Millet İttifakı'nın Belediye Başkan adaylarını tanıttı CHP, Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlediği toplantıyla Millet İttifakı'nın Belediye Başkan adaylarını tanıttı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, milleti MR cihazına benzeterek siyasetçi içine girdiği zaman her şeyi gördüğünü söyledi. Türkiye'de yaşayan 82 milyonun aynı bayrağın altında, aynı geminin içinde, aynı kadere inanmış insanlar olduğunu ifade eden Altay, "İnançları siyasetin meselesi yapmak ayıptır, günahtır. Etnik aidiyeti siyasetin meselesi yapmak ayıptır. Yerliliği, milliliği siyasetin meselesi yapmak ayıptır, doğru değildir. Milleti ayrıştırmak günahtır. Bu millet, bu topraklarda bütün dünyadaki milletler ailesinin gözünü diktiği bu topraklarda bin yıldır bir arada yaşıyorsa ve bu topraklarda gözü olanlara bu toprakları dar ediyorsa bunu milli birliğimize, beraberliğimize borçluyuz" diye konuştu.

'SEVDİĞİNİZ TAYYİP ERDOĞAN'I UYARMANIZ LAZIM'

Konuşmasının devamında AK Parti'ye oy verenlere seslenen Engin Altay, şunları söyledi:

"AK Parti'ye oy veren iki türlü insan var. Biri, gerçekten AK Partili olduğu için AK Parti'ye oy veriyor. Versin, verecek, herkesin siyasi değerlendirmesine kanaatine saygımız var. Bir de Tayyip Bey'i sevdiği için AK Parti'ye oy verenler var. Şimdi benim sözüm, bu Tayyip Bey'i sevdiği için AK Parti'ye oy verenlere. Siz eğer Tayyip Bey'i seviyorsanız ama Türkiye'nin içine bulunduğu bu hali de görüyorsanız sevdiğiniz Tayyip Erdoğan'ı uyarmanız lazım. 'Bir dur, nereye gidiyorsun?' demeniz lazım. Bunun için Tayyip Erdoğan'ı sevenler bu seçimlerde CHP'ye, Millet İttifakı'na, oy vermek suretiyle aslında Tayyip Erdoğan'a da tarihi bir uyarı yaparlar."

Daha sonra CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç projelerini açıkladı. Programın sonunda Engin Altay, tek tek belediye başkanlarının isimlerini okuyarak salondakilere tanıttı.