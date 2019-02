DHA YURT BÜLTENİ -14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde yaklaşık 1 milyon gencin işsizler ordusuna katıldığını söyleyerek, "Tencere her hükümeti sallar" dedi. Mersin'in Silifke ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Silifke Belediye Başkan adayı Özer Özel tarafından davul-zurna eşliğinde 'Türkiye’nin lideri Meral Akşener' sloganı ile karşılandı. Akşener, İlçe Başkanı Niyazi Gürkan’ın odasında partililerle bir süre sohbet etti. Bir partili kadın tarafından Akşener’e file ve Silifke’ye özgü bir başörtüsü hediye edildi. İlçe binası balkonundan vatandaşlara seslenen Akşener, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini belirterek, "Bugün bereketle geldik, inşallah bundan sonraki gelişimde güneş ile geleceğim buraya. Gençler işsiz. Son dönemde 1 milyon genç işsizler kervanına katıldı ve bunun neticesinde, işsiz sayısı 4 milyona çıktı. Analar sabah çocuklarının cebine koyacağı harçlığı düşünüyor. Rahmetli Demirel’in bir sözü var, 'Tencere her hükümeti sallar' diye. Dolayısıyla bu yerel seçim iktidar değişikliğine sebep olacak bir seçim değildir. Hiç kimsenin sandalyesi tehdit altında değil. Sizin yapacağınız kulak çekmek ve farkına vardırmaktır. Siz, size hizmet edecek olan başkanı seçeceksiniz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz için vatandaşlar, 'Başkan Kocamaz seni kimse yıkamaz' sloganı atması üzerine Akşener, "Anlaşılan Başkan Kocamaz’ı kimse yıkamayacak. 1 Nisan’da yeniden Mersin’i Kocamaz yönetecek" diye konuştu.

Akşener: Tencere her hükümeti sallar

Görüntü Dökümü

-------------

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İlçe binası önünde karşılanması

-İlçe binası ziyareti

-İlçe binası balkonundan vatandaşlara seslenmesi

-Esnaf ziyareti

(Süresi: 6 DK) (Boyut:104 MB)

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)

==================

'Mavi Balina' oyunu yüzünden intihat ettiği öne sürülen liseli Burak, son yolculuğuna uğurlandı

"BU BENİM YAPMAKTAN HOŞLANDIĞIM BİR ŞEY DEĞİL"

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, mavi balina oyunu oynadığı tespit edilen, doğalgaz borusuna kendini iple asarak intihar eden lise öğrencisi Burak Kör, Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verildi.

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Armağan ve tekstil işçisi Muharrem Kör çiftinin tek çocukları Burak Kör, dün evin mutfağın kendisini doğal gaz borusuna iple asarak yaşamına son verdi. Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Burak Kör'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardımdan ailesine teslim edildi. Polis, Burak Kör'ün günlüğünü ve bilgisayarını incelenmek üzere emniyete götürdü. Burak Kör'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyüne getirildi.

‘BAŞKA ÇOCUKLAR BU OYUNDAN ÖLMESİN’

Taziyeleri kabul eden Muharrem Kör, oğlunun ölümüne mavi balina oyununun neden olduğunu söyledi. Polislerle görüştüğünde oğlunun oyundaki tüm görevleri yaptığını anladığını anlatan Muharrem Kör, "Buradan bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza eğitimi değil hayat eğitimini de öğretelim. Mavi balina oyunu başta basit rutin oyun. Ufak ufak görevler veriyorlar. Annene karşı gel diyor annene karşı geliyorsun. Yarın kavga et diyor ediyorsun. Araba yak diyor yakıyorsun. Bu gibi bir yeri yak diyor yakıyorsun. Evin gazını aç diyor. Evin gazını açıyordu. Bunların tamamını yaptı evet. Oynarken ben görmedim. Çok iyi ingilizce bilmen lazım oynamak için. Hızlı ve seri oynatıyorlar. Yoksa oyundan atıyorlar. Bu oyunu engelleyelim. Ben çok takip ettim. Annesi de çok takip etti. Bilgisayarını kontrol ettim. Girdiği yerlere baktım. Siliyorlar bir şekilde oynuyorlar. Benim çocuğum gitti. Başka çocuklar ölmesin." dedi.

KOLUNA BALİNA RESMİ ÇİZMİŞ

Oğlunun kolunda balina resmi çizdiğini belirten Muharrem Kör, "Bu oyun bir şekilde etrafına zarar vermek. Ben öğrenemedim bunu oynadığını. Sonradan şimdi öğrendim. En son gün güle oynaya okula gitti. Okuldan çıktıktan sonra eve gidiyor. Annesini dışarı tişört almaya gönderiyor. Annesi saat 16.30'da çıkıyor. Akşam gelene kadar bunu yapıyor. Bu belirtiler olan çocuklara aileleri daha çok dikkat etsin. Biz bu belirtilerin bu oyunla alakalı olduğunu bilemedik." diye konuştu.

BIRAKTIĞI İNGİLİZCE NOT DİKKAT ÇEKTİ

Baba Muharrem Kör, oğlunun odasında bulduğu notu da gazetecilere gösterdi. Muharrem Kör, İngilizce yazan notta oğlunun bu oyundan kurtulmak istediğini yazdığını söyledi. Türkçe çevrilen notta Burak Kör'ün oyundan kurtulmak istediği de açıkça görülüyor. Notta yazılanlar ise şöyle: "Sorun şu ki, kendime zarar verdiğim sonu gelmeyen bir döngünün içinde sıkıştım ve depresif bir ruh halinde olmasam bile hala kendime zarar vermek istiyorum. Bu benim yapmaktan hoşlandığım bir şey değil. Bu yüzden, her kendime zarar vermek istediğimde bu mektubu kendime hatırlatacağım. Artık yara izlerimi saklamak ve kendimi diğer insanlardan uzak tutmak istemiyorum. Hayatımı, kendime zarar vermemin çevresinde şekillendirmek istemiyorum. Bana yardımı dokunabilecek yeni hobiler bulmam gerekiyor. Ne yapmam lazım? Yazmak ve çizmek! Peki."

Burak Kör kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.