DHA YURT BÜLTENİ-14

'SAHTE DELİLE BİLE GEREK DUYMADILAR'

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında OHAL ilan edilmesine yönelik eleştirilerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"20 Temmuz'dan sonra öyle bir atmosfer oluşturdular ki, hakimlerin önüne giden herkesi içeri attılar. Hakimler korktular, 'acaba bizi de FETÖ'cü diye suçlarlar mı' diye. 'Atın içeri' dediler. Balyoz, Ergenekon mağdurlarını yatırıyorsunuz? O dosyalarda sahte deliller vardı. 20 Temmuz'dan sonra sahte delile bile gerek duymadılar. Bu dönem içinde gazeteler kapandı, televizyonlar, dergiler, radyolar kapandı. Yüzlerce gazeteci hapislere atıldı ve 2 binin üzerinde gazeteci işsiz. Bir ülke düşünün demokrasi diyoruz, bir ülke düşünün 'ben tutuklananlara insanca yaklaşmayacağım' diye BM'ye dilekçe veriyor. Herkesi adalet içinde yargılayacaksınız ki dünyada Türkiye'de hukuk var, demokrasi var diyebilsin. Bir kişinin kin ve öfke nöbetlerine teslim edildi Türkiye. Sendikalar, sivil toplum kimse konuşamaz hale geldi. Anayasa değişiyor üniversitelerden STK'lardan 'tık' yok. Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Bu meydanda gezen bütün arkadaşlarımın kendi çocuklarına da bunları anlatmanızı istiyorum. Bu meydan kalıcı olacaktır ama bu meydanın açılışına vesile olan 15 Temmuz'dan sonraki sivil travmayı hepimizin bilmesi lazım. 50 bin kişiden fazla tutuklandı. 43 kişi intihar etti. 966 şirkete el konuldu. Bu tabloyu kimsenin unutmasını istemem."

DEMOKRASİYİ HER ORTAMDA SAVUNDUK

"Bütün bunlar olurken demokrasiyi her ortamda savunmaya özen gösterdik" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Bize her türlü baskılar kuruldu. Bu aynı baskılar bugünde devam ediyor. Buradan söylüyorum. Bugünkü koşullarda Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Biz önce bir parti olarak demokrasiyi savunan parti olarak her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız. Bakınız belediye başkanımız, 397 yıl hapisle yargılandı sonunda beraat etti. Bir belediye başkanı düşünün bütün azmini kararlılığını bir kente vermiş İzmir'i bir yüzük taşı gibi Akdeniz'in ortasında bütün dünyaya takdim etmiş ve siz bu belediye başkanını yargılıyorsunuz. Eğer bir belediyle başkanı haksız yere 397 yılla yargılanıyorsa bu meydan demokrasi sözünü hak ediyordur demektir."