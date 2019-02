DHA YURT BÜLTENİ-14

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Belediye meclis üyesi adayları listesi ile Buca'da Suat Nezir'in adaylığının geri çekilip Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesine değinen Deniz Yücel, "Buca adayımız Erhan Kılıç olarak açıklanmıştır. Daha önce ismi deklare edilen Suat Nezir arkadaşımızın adaylığı uygun görülmemiştir. Partimiz dün itibariyle Buca Belediye meclis üyeliği görevini yürüten Erhan Kılıç arkadaşımızı ilan etmiştir. Suat Nezir ismi bizim için çok önemlidir. Örgütte emeği vardır, sevilen bir isimdir" dedi. Aday gösterilme sürecinde yasal takvimin olduğunu, partinin en doğru isimle seçime gidebilmesi için titizlikle bir çalışma yapıldığını söyleyen Deniz Yücel, "Aday belirleme yetkisi Genel Merkezindir. Aday açıklandıktan sonra geri çekilmesi ve seçim kurulana bildirilmemesini yine Genel Merkez bilir. Aday olarak açıklandıktan sonra Suat Nezir, çalışmalar gerçekleştirmiş. Ancak partinin yetkili organlarında adaylığı tereddüt oluşmuştur, bu tereddütler parti içi konudur. Genel Başkan ve genel başkan ayrımcılarımızın kararıyla Erhan Kılıç ismi uygun görüşmüştür. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) anlamında bir sakınca yoktur. Ancak Suat Nezir arkadaşımızın ismi YSK'ya zaten hiç verilmemişti" diye konuştu. 'LİSTELER MUTABAKATLA YAPILDI' Listelerin kesinleştiğini ve partide birbirinden değerli aday adaylarının olduğunu söyleyen Deniz Yücel, "Bu listelere girmeyi hak eden arkadaşlarımız vardı, ancak başvuru sayısı çok yüksek, yazabileceğimiz sayı sınırlıydı. Listeye yazılmayan aday adaylarımız bizim için değerlidir. Hepsine ayrı ayrı ihtiyacımız var. CHP'nin kurumsal kimliği her şeyin üzerindedir. CHP'liyim diyen hiç kimse, kendi ikbalini düşünerek hareket edemez" diye konuştu. Deniz Yücel, listelere CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve kendisinin müdahale ettiğinin öne sürüldüğü yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: "Belediye başkan adayımızın ve ilçe başkanlarımızın mutabık kaldığı listeler üzerinden son çalışmalar yapılmıştır. Tuncay Bey'in veya bizim müdahalemiz söz konusu değildir. Biz meclis üyeleri belirlenirken nitelik, liyakat, partililik olarak bir profil çizmiştik. Bunlara dikkat edilerek listeler oluşturuldu."

İZMİR'de burun estetiği ameliyatı sonrası iyileşmeyen 29 yaşındaki S.B.'nin şikayetini yerinde bulan Yargıtay, ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı ile hastaneyi sorumlu tuttu. Kararı değerlendiren Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ege Bölgesi temsilcisi Prof. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu, her ameliyatın belirli riskler içerdiğine dikkat çekerek "Birşeyler yolunda gitmediğinde bu konunun uzmanlığını almış kişi mücadele etmelidir. Hastayı işler yolunda gitmediği zaman güvenli bir limana uzman ulaştırabilir" dedi.

Her tıbbi müdahaleyi o konuyla ilgili eğitim almış ve o konuda yetkisi olan branşın yapması gerektiğini ifade eden Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ege Bölgesi temsilcisi ve Ege Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniği'nde görevli Prof. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu, Yargıtay'ın kararına göre cerrahi estetik müdahalelerin konusunda tam örgün bir eğitime sahip olan plastik ve estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılabileceğini belirtti. Son dönemde estetik ameliyatlara olan ilginin arttığını anlatan Tiftikçioğlu, "Bir konuya talep artınca az ilgili yada hiç eğitimi olmayan ve yakın konularda bilgisi olan kişiler de bizim ameliyatlarımızı yapmaya başladı. Biz dernek olarak asla herşeyi biz yapalım, demiyoruz ama bir cerrahi müdahaleyi eğitimi almış kişilerin yapması gerekir. Bir genel cerrah bu konuda ihtisas sahibi değildir. Estetik cerrahi sadece plastik cerrahların uzmanlık alanıdır.İhtisas süreleri yeni yasalarla kısaltılsa da tıpta en kapsamlı ihtisas dallarından biri plastik cerrahlara aittir" dedi. Her ameliyatın bazı risklere açık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tiftikçioğlu, şöyle konuştu:

"Tıpta hiçbir şey her zaman yüzde 100 değildir. Hep bir risk payı vardır. Her cerrahi müdahaleyi yapan kişi oluşacak komplikasyonları göğüsleyebilmelidir. Herkesin yaptığı ameliyatta birşeyler ters gidebilir. Birşeylerin ters gitme olasılığı her zaman vardır. Bu durum hem hastadan hem koşullardan kaynaklanabilir. Ama birşeyler yolunda gitmediğinde bu konunun uzmanlığını almış kişi mücadele edebilir. Uzman kişi hastayı işler yolunda gitmediği zaman güvenli bir limana ulaştırabilir. Bir ameliyatı yapmayı 3 ayda öğrenebilirsiniz. Ama o ameliyatta karşılaşılabilecek zorlukları öğrenmek yılları alır. Dernek olarak herkesin eğitimini aldığı konuda çalışmasını öneriyoruz. Yargıtay'ın kararı önemlidir. Çünkü ülkemizde uygulamada ve düzenlemede boşluklar var. Zaman içinde bunların giderilebileceğini umuyorum. Üniversite hastaneleri ve devlette aşırı alan ihlalleri oluşmaz. Birbirine yakın branşlar arasında ufak alan çatışmaları yaşanması doğaldır. Ama plastik cerrahi eğitim almamış hekimler özel merakları da olsa işin temel eğitimini almış biri kadar asla başarılı olamaz."

