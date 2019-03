DHA YURT BÜLTENİ -14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dik duracaklarını dikleşmeyeceklerini söyleyerek "Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz başka hiç bir yerde asla eğilmedik eğilmeyiz. Kardeşlerim bizim kızıl elmamız var. Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bunun için kutuplaşmaya kardeş kavgasına 'hayır' diyoruz. Bunun için milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere 'hayır' diyoruz. Bunun için insanımızı birbirine kırdırmaya çalışanlara 'hayır' diyoruz. Bunun için 'Önce millet, önce memleket' diyoruz. Biz barışın, demokrasinin yanındayız, istikrar ve huzurun tarafındayız. Gezi'de her tarafı yakıp yıkan bunlar değil miydi? Güney Doğu'da, Doğu'da her tarafı yakıp yıkan bunlar olmadı mı? Bunlar değil miydi şu anda cezaevinde bulunan zatın Diyarbakır'da 'Hep beraber sokağa' dediği zaman 53 tane vatandaşımızın ölümüne neden olanlar. Utanmadan konuşuyorlar. Milleti birbirine kırdırdılar, ırkçılık, bölücülük yaptılar. Kardeşlerim bunlar var ya bunlar bu bölücü terör örgütünü arkasına alanlar bizim bayrağımızı kongrelerinde salona takmayanlardır. Ey CHP'ye gönül verenler siz bunlarla kol kola gidiyorsunuz farkında mısınız? Bunlar kongrelerinde bizim İstiklal Marşımızı okutmayanlardır. Ey CHP'ye gönül verenler siz bunlarla beraber olduğunuzun farkında mısınız? Bunlar İstiklal Marşımızı okutmadıkları gibi bunlarla beraber olan sözde İYİ Parti mensuplarına şaşıyorum. Nasıl bunlarla omuz omuza oluyorlar, nasıl bunlarla beraber yol yürüyorlar. Bu millet 31 Martta da bununda hesabını soracak ben buna inanıyorum." dedi.

Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, "Gittiğimiz her yerde, bu meydanlarda olduğu gibi on binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet İttifakı, hala kendi içinde uğraşıyor, hala isim kavgasıydı, bunlarla uğraşıyor. Yahu bunlar seçim kurullarına nasıl müracaat edilir, bunu dahi bilmiyorlar. Biz 25 ilimizde milletimizle buluştuk. Amacımız 81 vilayetimize, 922 ilçemize, 50 bin 411 mahalle ve köyümüze bir şekilde ulaşmak, onlara da davamızı, icraatlarımızı, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaktır. Gayemiz şehirlerimizle ilgili hayallerimizi ve hedeflerimizi milletimizin tüm fertleriyle paylaşmaktır. Bunun için tempoyu daha da artıracağız. 31 Mart'a kadar uykumuzdan, ailemizden, vaktimizden fedakârlık ederek daha çok çalışacağız" ifadesinde bulundu.

"İÇ POLİTİKA DIŞ POLİTİKAYI BELİRLER'

Günümüzde artık iç politika ile dış politikayı ayırmak, ayrı görmenin mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın her yerinde iç politika dış politikayı belirler. Dış politika da iç politikayı etkiler. Türkiye'nin uluslararası siyasette artık problem çözen, sorunlara çözüm üreten bir seviyeye ulaşması, iç politikadaki başarılarımızın eseridir. Ülkemizin artık görüşü, duruşu katkısı aranan bir konuma gelmesi sizinle beraber attığımız ortak adımların sonucudur. Çok açık ve net söylüyorum. Ülkemiz son 17 yılda içerde güçlendikçe, dışarıda da güçlenmiş itibar kazanmıştır. Türk ekonomisi büyüdükçe, Türk diplomatların etkisi büyümüştür. Türk demokrasisi ilerledikçe dış siyasette Türkiye'nin sözünün ağırlığı da artmıştır. İç siyasetteki her hamlemizin, her başarılarımızın altını çizerek söylüyorum her seçim zaferimizin dışarıda da çok müspet yansımaları olmuştur. Biz son 17 yılda bunu pek çok kez yaşadık, şahit olduk" diye konuştu.

"EMİR ALAN DEĞİL SÖZÜ DİNLENEN ÜLKE HALİNE GELDİK'