DHA YURT BÜLTENİ-14

'ACEMLER'DE DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK'

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 12 daha fazla araç trafiğinin olduğu, Bursa'daki tüm yolların kesişme noktası olan Acemler'deki düğümü çözmek için de projelerini hazırladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, seçim sonrası ilk olarak işe Acemler'den başlayacaklarını vurguladı. Direksiyonel kavşak uygulaması ile trafiğe önemli bir rahatlama getireceklerini dile getiren Başkan Aktaş, İzmir Ankara yolunun her iki yönüne yapılacak yan yollar, Hayran Cadde'nin duble yola çıkarılması, bölgeye yapılacak 1000 araçlık otopark ile Acemler'in nefes alacağını açıkladı. Yakın doğu çevre yolunun botanik park kısmına viyadük yapılacağını, Beşyol kavşağının tamamlanacağını dile getiren Başkan Aktaş, Çelebi Mehmet Bulvarı'nda kamulaştırmaların bitmek üzere olduğunu, Botanik Park Kavşağı ile trafiğin gerçek manada rahatlatılacağını açıkladı. Çevre yolunun Soğanlı bölgesine her iki yönlü dönüş kolları yapılacağını belirten Başkan Aktaş, Adliye Kavşağı, Balıklıdere üzerine yapılacak ve Değirmenönü ile Otosansit'i birbirine bağlayacak köprü, Özlüce bölgesini direkt otobana ve şehir hastanesine bağlayacak yeni yollarla ulaşımın artık sorun olmaktan çıkacağını vurguladı. Başkan Aktaş, yeni dönemde toplam 59 akıllı kavşak uygulaması, katlı mekanik otoparklar, park et devam et sistemleri ve 235 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu gibi yatırımların da trafiğe nefes aldıracağını vurguladı.