DHA YURT BÜLTENİ -14

Bahçeli: Kılıçdaroğlu kim oluyor da, bize milliyetçilik ahkamı kesiyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu kim oluyor da, bize milliyetçilik ahkamı kesiyor ? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cürreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor ? Kılıçdaroğlu, ya aklıyla zoru vardır, ya girdiği siyasi komadan çıkamamıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Buruda halka seslenen Bahçeli, Aksaray Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakının olmadığını, iki partinin adaylarının ayrı olduğunu hatırlattı. Bahçeli, "Ak Partili kardeşlerimizle biriz, beraberiz" diyerek partililerini üslup ve sözlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

CHP ROTAYI ŞAŞIRMIŞ

Millet İttifakına değinen ve CHP'yi eleştiren Bahçeli, şunları söyledi:

"Zillet ittifakını oluşturan, CHP'si, İP'i, HDP'si, ÖDP'si, SP'si, Cumhur İttifakı için devamlı dedikodu yayıyorlar. Devamlı açığımızı arıyorlar. Devamlı fitne, fesat çıkıyorlar. Cumhur ittifakını çekemiyorlar. Milli bekamızı kaldıramıyorlar. Zillet, melanet, hatta hıyanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar. Şu işe bakar mısınız, CHP Bartın milletvekili PKK'lılara kardeşim diyor, onlardan oy istiyor, aman diyor. Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek, bahane bulmak için kıvranıyor, kırk dereden su getiriyor. Aziz Atatürk'ün kurduğu partinin acıklı durumuna bakar mısınız. CHP rotayı iyice şaşırmış, istikametini tamamen bozmuş, tarihsel çizgisinden çok tehlikeli bir şekilde kopmuştur. İstanbul Silivri'de bir HDP'li ne diyor, 'Genel merkezimizden talimat geldi, CHP'yi destekleyeceğiz', HDP'li bir milletvekili ve eski eş başkanda Ak Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz açıklamasını yapıyor. Yine mevcut bir eş başkan, Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz demekle de kalmıyor, huzurun gelmesi için bebek katilinin üzerindeki tecridin kalkması istiyor. Bunlar aklını oynatmış, yollarını şaşırmış, bunlar ihaneti alenileştirmiş. CHP'ye oy veren kardeşlerim, PKK'ya mahkum edilemez. CHP'ye oy veren Atatürk sevdalısı kardeşlerim zillete düşürülemez."

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya'daki tank ve palet fabrikasının Katarlılara satıldığını belirterek, kendisine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçadroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikası üzerinde yalan inşa etmesin. Dönsün şanlı milli mücadele yıllarına bakmayı deneniz. Bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da, bize milliyetçilik ahkamı kesiyor ? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor ? Kılıçdaroğlu, ya aklıyla zoru vardır, ya girdiği siyasi komadan çıkamamıştır. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmayan bir şahsiyetin, CHP genel başkanlığı koltuğunda oturması utanç vesikası, rezaletin daniskasıdır. Kılıçdaroğlu, altı oktan milliyetçiliği fiilen sökeli çok uzun zaman olmuştur. CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış, FETÖ'nün vagonu olmuştur. Bize sarayın bekçisi diyen ahmaklar, biz bu vatanın bekçisiyiz, biz al bayrağın bekçisiyiz, biz susturulamayacak ezanın bekçisiyiz. Aksaray için gerekirse can feda olsun diyen yiğit neferleriz. CHP genel başkanı bizimle boy ölçüşemez. Millilik konusunda bizim yanımızdan geçemez. Çünkü ağırlıklarımız farklıdır, ilgimiz farklıdır, safımız farklıdır, zihniyetlerimiz bambaşkadır. Kılıçdaroğlu ve İP, ne milliyetçiliği bilir, ne milliyeti, ne adamlığı bilirler, ne de erdemli olmayı. Onlar gitsin HDP ili fısıldaşsınlar, onlar gitsin PKK ile yanak yanağa gezsinler, onlar gitsin YPG,PYD, FETÖ ile meşhur olsunlar. Zira yaptıkları budur, yapacakları da budur. Zillet ittifakı denen, teker sokulan çomaktır. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesi, husumet odağıdır."

PATLICAN PAHALI İSE DÜNYANIN SONU DEĞİL

Millet İttifakına yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli " Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız. Zillet ittifakı bayrağımızı yakanlardan, İmralı canisinin heykelini yapmaktan bahsedenlerden memnun. Milli bekamızı duyduklarında şok oluyorlar. Hemen işi ekonomiye getiriyorlar. Bunlar meymenetsiz. Patlıcan yazın ucuzlar, biber, domates yaz aylarında bollaşır. Bekayı, patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Bekayı, tencerenin kaynayıp, kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi? Elbette her vatandaşım, her şeyin en güzeline layıktır. Dileriz ki herkes, istediğini yesin, istediğin içsin, kimsenin sofrasında gözümüz yok. Ama patlıcan pahalı ise bu dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır, herkes doya doya yer. Beka yenir mi? Bekanın pahalı ya da ucuzluğundan bahsedilebilir mi? Beka olmadan aç yattım, tok kalktım demek mümkün olur mu? Beka olmadan., kundaktaki yavrularımızın, henüz bıyığı terlememiş yavruların, onurundan, ömürlerinden, geleceklerinden bahsedebilir mi? Beka yoksa, vatan yoktur, Aksaray yoktur, millet yoktur. Akşam etrafında toplanacağımız sofra yoktur. Beka yoksa bereket yoktur, beraberlik yoktur, bağımsızlık yoktur. 31 Mart seçimleri beka seçimidir. 31 Mart seçimleri, terörü övenlerle, milleti yükseltenler ve Aksaray'a sevda duyanlar arasında yapılacaktır. "diye konuştu.