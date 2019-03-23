DHA YURT BÜLTENİ -14

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu ile Devrekani ilçesi arasındaki yolun Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Devrekani'den Kastamonu yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan ise kamyon takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 uzman çavuştan 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. 1 uzman çavuş ile kamyon şoförü ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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ŞANLIURFA'DA SP'Lİ KİŞİ BACAĞINDAN VURULDU, SEÇİM BÜROSUNA ATEŞ AÇILDI

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, Rahim K., iddiaya göre tartıştığı Saadet Partili Mustafa Aslan’ı bacağından yaraladıktan sonra piyade tüfeği ile Saadet Partisi seçim bürosu önünde rast gele ateş açtı. Olayda mermilerin isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluşurken, Rahim K. polise teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim K. ile Saadet Partili olduğu öğrenilen Mustafa Aslan arasında iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Rahim K., yanındaki tabancayla ateş ettiği Aslan’ı bacağından yaraladı. Olay yerinden kaçan Rahim K., ardından otomobille Saadet Partisi’nin seçim bürosu önüne gelerek piyade tüfeği ile rast gele ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine özel harekat polisleri ve TOMA’ların da olduğu polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Aslan ise Birecik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olayın duyulması üzerine seçim bürosu önünde toplanan partilileri polis güçlükle sakinleştirdi.