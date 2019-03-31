DHA YURT BÜLTENİ - 14

Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Malatya yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Abdülbaki Demirci yönetimindeki 02 AL 938 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AK 558 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobillerin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü Demirci ve yanındaki Mehmet Gündüz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ilk müdahalelerinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gündüz, hayati tehlikesi olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Ambulans yaralıyı hastaneye götürürken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA / ADIYAMAN,(DHA)

Kıyıda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, kıyıda mahsur kalan 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesinin Kızlan mevkiinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı yönünde ihbarı aldı. Bunun üzerine ihbarı değerlendiren ekipler, söz konusu mevkiiye intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıda mahsur kalan Irak uyruklu 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna alınan göçmenler, Datça limanına getirildi. Öte yandan, karayolu ile Marmaris'e götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edildi.