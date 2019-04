DHA YURT BÜLTENİ- 14

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelisi eski emniyet müdürü S.G. (45) ve eski akademisyen N.Ö. (50) ile organizatörlük yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye gelerek, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında oldukları belirlenen FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanması için operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, Malkara'dan Keşan yönüne giden O.U. (32) yönetimindeki 22 T 4156 ticari taksi ile bu araca öncülük yaptığını belirlediği S.K. (34) idaresindeki 07 EN 819 plakalı aracı takibe aldı. Takip edildiğini fark ederek aracıyla kaçmaya çalışan O.U. yönetimindeki ticari taksi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Yayalagöne Mahallesi yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada organizatörlük şüphelileri O.U. ve İ.B. (44) ile 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerde açık dosyaları bulunan eski akademisyen N.Ö. ve eski emniyet müdürü S.G. yakalanarak, gözaltına alındı. N.Ö. ve S.G.'nin yapılan üst aramalarında 6 flaş bellek, 3 tablet bilgisayar ve 2 bin 700 Euro nakit para ele geçirildi. Jandarma ekipleri, öncülük yapan aracı da Keşan yakınlarında durdurdu. Araçtaki organizatörlük şüphelileri S.K. ve D.O. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin yolda jandarma ve polise yakalanmamak için birbirleriyle 'yolda ışık var mı?' şeklinde şifreli mesajlar kullandıkları tespit edildi. FETÖ/PDY şüphelilerinden N.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorguları tamamlanan S.G., O.U., İ.B., S.K. ve D.O. ise Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Jandarma araçlarının adliyeye gelişi

-Şüphelilerin adliyeye girişleri

-Adliye tabelası

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

HAKKARİ'DE, 'OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ' YÜRÜYÜŞÜ

HAKKARİ'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.Vali İdris Akbıyık, yürüyüşe katılarak, "Bizler her zaman onların yanındayız. Onları topluma kazandırmak için çaba sarf etmek bizim görevimiz" dedi. Cumhuriyet Caddesi'ndeki belediye binası önünden başlatılan yürüyüşe; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, kurum amirleri, otizmli çocuklar ile aileleri katıldı. Otizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı yürüyüş, çevre yolunda bulunan Gençlik Merkezi'nde sona erdi. Vali Akbıyık, yürüyüşün ardından Gençlik Merkezi'nde otizmli çocuklarla masa tenisi oynayıp, onların gösterilerini izledi. Otizmli çocuklarla her zaman beraber olduklarını belirten Akbıyık, "Hayatın içindeler. Bizler de her zaman onların yanındayız. Onları topluma kazandırmak için çaba sarf etmek bizim görevimiz" diye konuştu.