DHA YURT BÜLTENİ -14

Heyelan anı kameralara yansıdı MUŞ merkeze bağlı Serinova Beldesinde heyelan nedeniyle 3 kilometelik yolda hasar oluştu. 2 yıl önce de oluşan heyelan nedeniyle boşaltılan ilkokulun duvarı, Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan'ın açıklama yaptığı sırada çöktü. Serinova Beldesine bağlı Çağdaş ve Ziyaret Mahallelerinde, 2017 yılında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle hasar oluşan Çağdaş Mahallesi'ndeki ilkokul boşaltıldı. 3 gün önce iki mahalleyi kapsayan alanda yeniden heyalan oldu. Heyelan nedeniyle, 3 kilometrelik yolda yarıklar oluşurken, arazi kısmındaki yollarda 2 metreye yakın çökme meydana geldi. Köprünün tamamen çöktüğü bölgede, enerji nakil hattı direkleri eğildi. Su şebekesinin çökmesi sebebiyle Çağdaş Mahallesine su verilemiyor.

Yaşanan heyelan sonrası Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Başkan Atılgan'ın açıklama yaptığı sırada kullanılmayan Çağdaş Mahallesindeki okul çöktü. Çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı. Engin Atılgan, "2017 yılında okulu boşaltmıştık. Yeni meydana gelen heyelanda bina tamamen çöktü. Boşaltmakla ne kadar doğru bir karar aldığımız görüldü. Çağdaş Mahallesindekiler eski şebekeden içme suyu ihtiyaçlarını karşılıyor. Su şebekesinin ve yolun tamirine başlandı. 2 mahalledeki 40 öğrenci taşımalı eğitimden yararlanıyor. 3 kilometrelik yolda hasar meydana geldiğinden çocukların taşımasında zorluk yaşandı. En geç pazartesi gününe kadar yol ve içme suyu şebekesi onarılacak. Valilik, AFAD ve Özel İdare ekipleri inceleme yapıyor. AFAD ekipleri 8 hanenin riskli olduğunu belirledi. Evlerde hasar yok ancak risk nedeniyle takip edilecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hasar gören okuldan detaylar

Çöken yollardan detaylar

Çatlayan kayan araziden detaylar

Çöken köprüden detaylar

Okulun tamamen çökmesinden detaylar

Röportaj Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA) =========================== Seçim günü beyin kanaması geçiren muhtar adayı hayatını kaybetti ADIYAMAN'da, seçim günü beyin kanaması geçiren ve hayatını kaybeden muhtar adayı Ali Gündüz, toprağa verildi. Adıyaman'da yerel sanatçı olarak düğünlerde sahne alan ve pazar günü yapılan seçimlerde Malazgirt Mahallesi muhtar adayı olan Ali Gündüz, seçim günü beyin kanaması şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gündüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını kaybeden Gündüz, öğle vakti Yeni Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Camideki cenaze namazına katılanlar

- Dua edilmesi ve halelik istenmesi

- Cenazenin tabutta omuzlara alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ================================ Burdur'da çukurlardan 15 köpek ölüsü bulundu BURDUR'da hayvan barınağının dışındaki çukurlarda birden fazla köpek ve kedi ölüsü bulundu. Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, "Hukuki süreç başlatıldı. Takipçisiyiz. Çukurlardan 15 köpek çıkarıldı. Toplu ölüm olduğu belli" dedi. Çeltikçi'de bir otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan ve tedavisi için Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen köpeğin akıbetini araştıran Burdur Hayvan Dostları Derneği, geçen çarşamba günü hayvan bakımevinin yaklaşık 20 metre ilerisindeki boş arazide köpeğin bir çukura gömülü ölüsünü buldu. Bölgede yapılan araştırmada toprağa gömülü çok sayıda köpek ve kedi leşi olduğu ortaya çıktı. Köpeklerden bazıları otopsi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderildi. 'KÖPEĞİ BARINAĞIN DIŞINDAKİ ÇUKURDA ÖLÜ BULDUK'

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, geçen günlerde Çeltikçi ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ayakları kırılan köpeğin tedavi edilmek üzere önce MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne daha sonra da Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirildiğini, köpekten bir daha haber alamadıklarını söyledi. Turan, "Hayvanseverler bana ulaşarak yaralanan köpeği bir vatandaş yoldaki benzinliğin kenarına bırakmış. Girişimlerimiz sonucu hayvanın tedaviye götürüldüğü söylendi. Ancak hayvana bir türlü ulaşamadım. Barınağa teslim edildiğini söylediler ama bulamamıştık. Araştırmalarımız sonucu köpeği barınağın dışındaki çukurda, üzerine iki kürek toprak atılmış şekilde ölü bulduk" dedi.

'BURAYA HAYVAN ÖLÜLERİ GÖMÜLMÜŞ'

Hayvanın ayaklarının toprağın dışında olduğunu aktaran Aysel Turan, "Buradan alıp MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne otopsiye gitti. Bu canı ararken, bu çukurda 10'larca hayvanın gömülü olduğunu fark ettik. Çok üzgünüm. Her hafta besleme yaptığımız canları burada çukurda görmek bizi kahretti. Buraya hayvan ölüleri gömülmüş. Büyük siyah poşetin içinde 7-8 irili ufaklı yavru vardı. Hepsinde de kanama vardı. Vücutlarından kan akmış. Tutanakları tutuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Baro Temsilcisi, belediye ve dernek olarak biz tutanak tuttuk. Hukuki süreç başlatıldı. Takipçisiyiz. Çukurlardan 15 köpek çıkarıldı. Toplu ölüm olduğu belli" diye konuştu. 'BELKİ DE DİRİ DİRİ ATILDILAR'

Olayın tesadüfen ortaya çıktığını kaydeden Aysel Turan, şöyle dedi:

"Kimbilir kaç yıldır bu iş devam ediyor. Biz 10 yıllık bir derneğiz. 10 yıldır bu işin içindeyiz. Suçüstü yaptıklarımız oldu geçmişte sümen altı edilen olaylar oldu. Burdur gibi aydın, okur yazarı yüksek bir kente hiç yakışmıyor. Belki de diri diri atıldılar. Bu çukurda köpek dışında birçok ölü kedi de çıktı. Bu işin takipçisiyiz. "

Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz ise "Olayla ilgili idari soruşturma başlattık. Soruşturmayla ilgili Başkan Yardımcımız Hasan Duygulu'yu yetkilendirdik" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Barınak tabelası

- Çukurlar

- Aysel Turan röportaj

- Cep tel. görüntüsü (çukurdaki köpekleri bulan hayvanseverler)

- Aysel Turan köpekleri severken HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ==================================== Şanlıurfalılar, Balıklıgöl’e akın etti ŞANLIURFA'da, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

'Peygamberler şehri' olarak tanımlanan Şanlıurfa'da, kentin simgesi Balıklıgöl, baharın gelişiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçiler Balıklıgöl'e gelerek, kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp, dilek diledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Balıklıgöl’e akın eden vatandaşlar

- Balıklıgöl’de oluşan yoğunluk

- Balıklara yem atanlar

- Genel ve detay görüntüler