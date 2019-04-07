DHA YURT BÜLTENİ-14

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı Malatya'da, iddiaya göre husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki çay ocağında meydana geldi. Çay ocağında karşılaşan ve husumetli olan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yanlarındaki tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Kavgada, saçmaların ve kurşunların isabet ettiği Serdar Çelik ve Mustafa Sevim kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlanırken, yaralı 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise boş kartuş ve kovanlara el koyarken, kavgaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ambulanslar

- Yaralıdan görüntü

- Polis ekipleri

- Sağlık ekiplerinin yaralıyı götürmesi

- Ambulansların kalkması

- Boş kovan ve kartuşlar

- İnceleme yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA) ============= İki minibüste 67 kaçak göçmen yakalandı VAN'ın Muradiye İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı yol devriye görevi sırasında 2 minibüste Afganistan uyruklu 67 kaçak yakalandı. Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ile Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi yakınlarında yol kontrol noktasına gelmeden kaçak göçmenleri indirerek kaçmaya çalışan 04 D 5633 plakalı minibüsü takibe aldı. Yapılan takip sonucu minibüs durdurulurken, yol kenarında indirilen Afganistan uyruklu 39 kişi de yakalandı. Yine kaçak göçmen taşıyan 65 AAH 276 plakalı minib ise aynı bölge yakınlarında yapılan takip sonucu durduruldu. Bu minibüste ise 28 Afkanistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.Gözaltına alınan minibüs sürücülerine idari para cezası kesilirken, yakalanan ve yiyecek verilen Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmenin ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yakalanan kaçak göçmenlerin işlemleri yapılırken

-Kaçak göçmenlere yiyecek ikram eden jandarma ekipleri

-Detaylar

MURADİYE(Van), (DHA)- ===================== Karakoçan'da kaybolan 88 yaşındaki kadın, baygın halde bulundu ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Narin Erkol (88), kaybolmasının ardından ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında evinden 20 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta baygın halde bulundu. Karakoçan ilçe merkezindeki Kulubaba Mahallesi'nde oğlu Cemal Erkol ile oturan Narin Erkol, dün akşam saatlerinde evinden çıkmasının ardından ortadan koyboldu. Cemal Erkol, annesinin kayıp olduğunu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Dün akşam başlayan arama çalışmalarına AFAD, jandarma ekiplerinin yanı sıra çevredekiler de katıldı. Yapılan 18 saatlik arama çalışmalarının ardından Erkol, evine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koçyiğitler köyündeki mezarlıkta baygın halde bulundu. Sağlık görevlilerince ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürülen Erkol, tedaviye alındı. Görüntü Dökümü:

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- Askerlerin kadına su vermeleri

- Kadının sedyeye bırakılması

- Ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Nursel ŞENGEZER-Kamera: KARAKOÇON(Elazığ),(DHA) ======================== Nizip'te otomobiller çarpıştı: 5 yaralı GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Otomobiller çarpışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra, Nizip'in Uluyatır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 D 0315 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Muhammed El Ahmed'in (30) kullandığı 34 MT 0962 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince 5 yaralı, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza Anı Güvenlik kamerası

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Metin İLİKSOY -GAZİANTEP-DHA) ========================= KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ, ANNE VE BABASINI YARALADI (2)

Iraklı genç tutuklandı NİĞDE'de, kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçaklayarak, öldürüp, anne- babasını da yaralayan Irak uyruklu Yahya Muhammet Berzo (29), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.